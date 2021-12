Ấm áp mùa Giáng sinh

Ở Hà Tĩnh, “Giáng sinh an lành” dường như đã trở thành một câu chúc phổ biến đối với tất cả mọi người, không phân biệt tôn giáo. Không còn đơn thuần là một cử chỉ văn hóa, câu chúc tốt lành đó còn mang một ý nghĩa sâu xa về sự giao thoa, hòa hợp văn hóa, tinh thần đoàn kết trong cộng đồng dân cư.

Xứ đạo đoàn kết, an vui

Những ngày này, khắp các giáo xứ, giáo họ trên địa bàn Hà Tĩnh đều lung linh sắc màu chào đón Giáng sinh. Dù đã quen với hình ảnh của mỗi mùa Giáng sinh nhưng khi đến với Giáo xứ Nhượng Bạn (thôn Phúc Hải, xã Cẩm Nhượng, Cẩm Xuyên), tôi vẫn không khỏi ngỡ ngàng trước vẻ đẹp rực rỡ của xứ đạo.

Nhà thờ Giáo xứ Nhượng Bạn được trang hoàng lộng lẫy đón Giáng sinh.

Nhà thờ lớn được trang hoàng lộng lẫy với hang đá, cây thông, bông tuyết, tuần lộc; từng dãy đèn nháy muôn màu như khoác lên nhà thờ chiếc áo mùa đông lộng lẫy nhất.

Thôn Phúc Hải có hơn 300 hộ dân thì có đến 278 hộ với 850 nhân khẩu là giáo dân. Đây là thôn tập trung nhiều giáo dân nhất của xã Cẩm Nhượng. Trong mỗi gia đình giáo dân, không khí Noel ấm áp và an vui.

Bà con giáo - lương thôn Phúc Hải luôn đoàn kết xây dựng xứ đạo an vui.

Bà Nguyễn Thị Liên - Bí thư Chi bộ thôn Phúc Hải cho biết: “Năm nay, dù không có nhiều hoạt động tập trung như những năm trước nhưng không khí đón Giáng sinh của bà con xứ đạo vẫn rất vui vẻ. Thôn cũng đã chuẩn bị khoảng 10 suất quà để trao tặng, động viên những gia đình giáo dân có hoàn cảnh khó khăn dịp này”.

Được biết, Phúc Hải luôn đi đầu trong các phong trào thi đua ở địa phương. Bà con không phân biệt già trẻ, tôn giáo đều đoàn kết, đồng lòng, chung sức xây dựng xóm đạo sáng - xanh - sạch - đẹp.

Người dân thôn Phúc Hải đóng góp hàng trăm triệu đồng làm nhà văn hóa, đường giao thông nông thôn...

Từ năm 2018 đến nay, người dân trong thôn đã đóng góp trên 170 triệu đồng xây dựng, chỉnh trang nhà văn hóa thôn để làm không gian sinh hoạt chung; huy động gần 500 triệu đồng bê tông hóa 100% đường trục thôn, cống thoát thải; làm hàng chục cột treo cờ Tổ quốc bằng inox... Những thành quả được xây dựng nên từ tinh thần đoàn kết là cơ sở vững chắc để thôn phấn đấu đạt chuẩn NTM nâng cao vào năm 2025.

Đoàn kết để xây dựng xóm đạo an vui cũng là tâm niệm của người dân giáo họ Sơn Thủy (thuộc Giáo xứ Tân Sơn, tổ dân phố 3, thị trấn Nghèn, Can Lộc). Để thực hiện mục tiêu xây dựng thôn đạt chuẩn NTM kiểu mẫu, 310 hộ dân, trong đó, gần một nửa là giáo dân đã đồng lòng đóng góp tiền của, ngày công.

Trong các đợt dịch COVID-19 bùng phát, bà con giáo họ Sơn Thủy đều nghiêm chỉnh chấp hành quy định của chính quyền, ngành chức năng và tích cực đóng góp ủng hộ phòng chống dịch. Ông Trần Văn Hải - Chủ tịch Hội đồng Mục vụ Giáo họ Sơn Thủy cho biết: “Giáo lương đồng lòng đã trở thành truyền thống tốt đẹp của người dân nơi đây từ bao đời nay. Trong những dịp lễ, tết hay trong cuộc sống đời thường, chúng tôi đều không phân biệt tôn giáo, cùng chung sức xây dựng quê hương giàu đẹp, yên vui”.

Người dân tổ dân phố 3, thị trấn Nghèn luôn đoàn kết, đồng lòng trong mọi phong trào.

Để động viên, chia sẻ và chung vui ngày lễ Giáng sinh với các linh mục, trước ngày lễ trọng, đoàn cán bộ Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh do Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải dẫn đầu đã đến chúc mừng Tòa Giám mục Giáo phận Hà Tĩnh và Giáo hạt Văn Hạnh (TP Hà Tĩnh).

Trong không khí vui tươi, đầm ấm, lãnh đạo tỉnh đã gửi lời chúc tới Giám mục Louis Nguyễn Anh Tuấn - Giám quản Tông tòa Giáo phận Hà Tĩnh, các linh mục, chức sắc, chức việc và bà con giáo dân đón một mùa Giáng sinh an lành, hạnh phúc.

Không khí Giáng sinh khắp các giáo xứ, giáo họ

Đây là hoạt động thường niên được lãnh đạo tỉnh hết sức quan tâm vào mỗi dịp lễ lớn của bà con theo đạo Thiên chúa nói riêng, các tôn giáo được pháp luật thừa nhận nói chung. Điều đó đã góp phần phát huy tinh thần đoàn kết, khơi dậy các phong trào thi đua yêu nước trong các tầng lớp nhân dân, tiếp tục đóng góp vào sự phát triển KT-XH của quê hương, đất nước.

Tại các địa phương, hoạt động gặp mặt, thăm hỏi, tặng quà cũng được tổ chức trong khuôn khổ cho phép, đảm bảo ý nghĩa thiết thực. Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Mai Phụ (Lộc Hà) Võ Văn Hiếu cho biết: “Chính quyền phối hợp Ủy ban MTTQ xã đã tổ chức gặp mặt các linh mục, chức sắc, chức việc của các giáo xứ, giáo họ; cán bộ là giáo dân trên địa bàn. Đồng thời, tặng gần 50 suất quà cho cán bộ đang công tác và giáo dân có hoàn cảnh khó khăn”.

Lãnh đạo xã Mai Phụ trao quà, động viên gia đình giáo dân dịp lễ Giáng sinh.

Các đoàn thể chính trị cũng tổ chức nhiều hoạt động thể hiện sự quan tâm, động viên đối với cán bộ, đoàn viên, hội viên là giáo dân trong dịp lễ trọng này. Ông Phạm Viết Công - Chủ tịch LĐLĐ huyện Cẩm Xuyên cho biết: “Đoàn công tác của LĐLĐ huyện đã đến thăm hỏi, tặng quà cán bộ công đoàn, đoàn viên là giáo dân tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn. Chúng tôi cũng động viên cán bộ, đoàn viên nỗ lực trong công tác, phát huy vai trò vận động bà con nhân dân ở địa phương nơi mình sinh sống thực hiện nghiêm chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước”.

Sự quan tâm của các cấp, ngành đối với bà con giáo dân là nguồn động viên, chia sẻ, thể hiện tinh thần đoàn kết giữa các tầng lớp nhân dân, góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Lan tỏa Giáng sinh an lành, ấm áp

Giáng sinh là lễ trọng của người theo đạo Thiên chúa, Tin lành, thế nhưng, ngày nay, nó đã dần trở thành một dịp lễ của nhiều dân tộc, đất nước trên thế giới. Hòa chung vào không khí vui tươi, náo nức của bà con giáo dân tại các xứ đạo, mỗi dịp tháng 12 về, người Hà Tĩnh không phân biệt tôn giáo đều cảm nhận niềm vui, sự ấm áp của Giáng sinh.

Thành phố Hà Tĩnh lung linh sắc màu Giáng sinh. Ảnh Đình Nhất.

Trên các đường phố, cửa hiệu... đều dễ dàng bắt gặp khung cảnh được trang hoàng rực rỡ với chủ đề Noel. Các mặt hàng phục vụ ngày lễ phong phú, được bày bán từ rất sớm. Không chỉ người có đạo mà rất nhiều gia đình lương dân đã lên kế hoạch đón lễ Noel bên gia đình, bạn bè. Trẻ em háo hức đón chờ món quà bất ngờ từ ông già Noel, người lớn gửi trao cho nhau những lời chúc tốt lành, yêu thương. Một không khí Noel an bình, ấm áp.

Hình ảnh ông già Noel mang đến những món quà và lời chúc tốt lành dịp Giáng sinh đã trở nên quen thuộc với người dân.

Với những hoạt động phổ biến, đón Giáng sinh không còn đơn thuần là một nhu cầu tâm linh mà đã trở thành một lễ hội, một sự giao thoa về văn hóa. Cùng gia đình đưa con nhỏ đi ngắm nhà thờ xứ đạo trong dịp cuối tuần, chị Nguyễn Thị Mai Hoa (TP Hà Tĩnh) chia sẻ: “Dù không theo đạo nhưng năm nào vợ chồng tôi cũng đưa con đi chơi dịp Noel. Tôi cũng kể cho các con nghe về nguồn gốc của ngày lễ, về hang đá nơi Chúa được sinh ra... Các cháu rất hào hứng, vui vẻ”.

Các em bé thích thú với những không gian Giáng sinh được bài trí sinh động, ấm áp.

Điều khiến Giáng sinh trở thành một dịp lễ phổ biến ở Việt Nam nói chung, Hà Tĩnh nói riêng ngoài không khí tươi vui, ấm áp mà nó mang lại còn nằm ở tâm lý tiếp nhận, thích ứng với văn hóa của người dân. Dù là nét văn hóa du nhập nhưng với những ý nghĩa nhân văn tốt đẹp, Giáng sinh đã dần hiện hữu và góp phần làm phong phú thêm đời sống tâm linh, sinh hoạt tinh thần của người dân.

Giáng sinh dần trở thành một dịp lễ mang ý nghĩa văn hóa cộng đồng. Ảnh Giang Nam.

Trong tiết trời lạnh giá của mùa đông, thông điệp yêu thương được gửi trao đêm Giáng sinh như sưởi ấm lòng người, khiến mọi người xích lại gần nhau hơn. Qua những sinh hoạt văn hóa trong lễ Giáng sinh, người dân có dịp để hiểu nhau hơn và cùng nhau đoàn kết tạo dựng cuộc sống an lành, hạnh phúc. Không có khoảng cách nào giữa con người với con người khi cùng ngồi bên nhau cầu nguyện cho sự an lành, tình yêu thương và đoàn kết. Đêm Giáng sinh với những bản hòa ca ấm áp đã vang lên, mang theo những ước vọng về một năm mới an lành, hạnh phúc.

Kiều Minh