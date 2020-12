Kỷ niệm 25 năm “Hà Tĩnh - Người làm báo” ra số đầu tiên

Sau 25 năm kể từ ngày ra số đầu tiên, đặc san “Hà Tĩnh - Người làm báo” đã trở thành công cụ tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị của tỉnh, là diễn đàn nghiệp vụ quan trọng của những người làm báo trên địa bàn.

Sáng 15/12, Hội Nhà báo Hà Tĩnh tổ chức lễ kỷ niệm 25 năm đặc san “Hà Tĩnh - Người làm báo” ra số đầu tiên. Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Văn Hùng; Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Khối CCQ&DN tỉnh Nguyễn Đình Hải cùng dự buổi lễ.

Tạp chí (nay là đặc san) “Hà Tĩnh - Người làm báo” của Hội Nhà báo tỉnh ra số đầu tiên vào mùa xuân Ất Hợi 1995, với 32 trang, in 4 màu.

Ấn phẩm có tôn chỉ: Trao đổi nghiệp vụ báo chí, thông tin hoạt động khoa học báo chí; không ngừng nâng cao trình độ chính trị nghiệp vụ, kỹ năng cho người làm báo góp phần đổi mới sự nghiệp báo chí; định hướng dư luận xã hội theo quan điểm đường lối của Đảng và Nhà nước.

Chủ tịch Hội Nhà báo Nguyễn Xuân Hải đọc diễn văn lễ kỷ niệm

Sau 25 năm, đặc san “Hà Tĩnh - Người làm báo” đã xuất bản được trên 130 kỳ, có trên 5.200 tác phẩm báo chí được đăng tải, trở thành công cụ tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị của cấp ủy, chính quyền và là diễn đàn nghiệp vụ quan trọng của những người làm báo trên địa bàn.

Những năm đầu, tuy chưa ổn định số kỳ phát hành và số trang in, song đặc san vẫn đạt số lượng phát hành đáng kể, từ 1.000 - 2.000 cuốn mỗi kỳ. Từ năm 2007, phát hành ổn định 6 số/năm. Tháng 10/2008, số trang tăng lên 40 trang in (số thường) và 80 trang (số xuân), lượng phát hành từ 2.500 đến 3.000 cuốn/số. Tới năm 2014, đặc san đã có sự đầu tư cơ bản, toàn diện về mọi mặt cả hình thức in ấn, nội dung chuyên đề, chuyên mục và nguồn kinh phí đầu tư.

Đại biểu dự buổi lễ

Trong thời gian tới, đặc san tiếp tục bám sát tôn chỉ, mục đích, nâng cao hơn nữa uy tín, chất lượng của ấn phẩm, mở rộng mạng lưới cộng tác viên. Đổi mới hình thức trình bày của đặc san từ trang bìa đến cấu trúc, đảm bảo tính hiện đại, vừa có nét đặc trưng phản ánh sắc thái riêng.

Chú trọng đầu tư chất lượng biên tập, coi trọng chất lượng in ấn và thời gian phát hành theo xu hướng chuyên nghiệp; tăng dần số lượng trang và số lượng phát hành theo lộ trình. Điện tử hóa đặc san nhằm quảng bá rộng hơn các tác phẩm báo chí, đồng thời đáp ứng yêu cầu tìm hiểu, tiếp cận tri thức mới của độc giả; quảng bá hình ảnh của tỉnh nhà nói chung và giới báo chí Hà Tĩnh nói riêng.

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Văn Hùng phát biểu tại lễ kỷ niệm

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Văn Hùng thay mặt lãnh đạo tỉnh ghi nhận, biểu dương và chúc mừng những thành quả đạt được trong suốt 25 năm qua của đặc san “Hà Tĩnh - Người làm báo”.

Trải qua nhiều giai đoạn lịch sử, ấn phẩm luôn đồng hành với sự hình thành và phát triển của tỉnh nhà. Sau 130 kỳ xuất bản, đặc san đã góp phần tập hợp đội ngũ những người Hà Tĩnh làm báo, trở thành diễn đàn quan trọng để các thế hệ nhà báo nghiên cứu, trao đổi các vấn đề khoa học, nghề nghiệp, định hướng công tác báo chí, là nhân tố đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của tỉnh nhà.

Lãnh đạo tỉnh tặng hoa chúc mừng Hội Nhà báo nhân kỷ niệm 25 năm đặc san “Hà Tĩnh - Người làm báo” ra số đầu tiên.

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy mong muốn, trong thời gian tới, đặc san “Hà Tĩnh - Người làm báo” trở thành địa chỉ tin cậy cung cấp tri thức, kinh nghiệm, kỹ năng nghiệp vụ cho người làm báo; phát huy được trách nhiệm thông tin, tuyên truyền, phản biện; có nhiều hơn các bài viết chuyên sâu văn hóa, lịch sử, giáo dục truyền thống, tiềm năng, thế mạnh của con người Hà Tĩnh.

Bên cạnh đó, tiếp tục tập hợp, định hướng cho đội ngũ người làm báo tỉnh nhà, tạo sự nhất quán trong các nhà báo khi phản ánh các thông tin, vấn đề; bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trước sự chống phá quyết liệt của thế lực thù địch.

