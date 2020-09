1.385 tàu, thuyền ở thị xã Kỳ Anh đã vào nơi tránh trú an toàn

Theo dự báo của Đài Khí tượng thủy văn Hà Tĩnh, từ tối tối nay (17/9) đến 20/9, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 5 nên khu vực Hà Tĩnh có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to và dông, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Lượng mưa cả đợt dự báo phổ biến 200 - 300 mm, cục bộ có nơi trên 350 mm. Nguy cơ cao xảy ra lũ, lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi, ngập úng ở vùng trũng.