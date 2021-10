Bão số 7 rất phức tạp, Hà Tĩnh cùng các địa phương cần chủ động ứng phó

Do ảnh hưởng của dãi hội tụ nhiệt đới kết hợp nhiễu động gió đông trên cao, từ ngày 5 - 8/10, Hà Tĩnh đã có mưa vừa, mưa to đến rất to. Lượng mưa một số trạm thủy văn đo được 150 - 200 mm. Dung tích các hồ chứa phổ biến đạt từ 75 - 95%. Hiện hồ Bộc Nguyên xả tràn với lưu lượng 15 m3/s, hồ Kim Sơn, Tàu Voi xả tràn 3 - 5 m3/s. Riêng các hồ chứa lớn như: Ngàn Trươi, Kẻ Gỗ, Sông Rác hiện nay mới đạt 50 - 60% dung tích thiết kế. Đến 8/10, Hà Tĩnh có 3.695 phương tiện tàu thuyền/14.939 lao động đã biết thông tin, diễn biến, đường đi của bão số 7 và các phương tiện đã vào neo đậu an toàn tại các bến bãi trên địa bàn tỉnh và neo đậu tại các địa phương khác. Các công trình đê điều, hồ đập thi công trên địa bàn tỉnh đến nay cơ bản đạt từ 85 đến 90% khối lượng. Tỉnh đang tập trung chỉ đạo các chủ đầu tư, nhà thầu chuẩn bị phương án ứng phó khi có bão và mưa lũ lớn.