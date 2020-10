Bí thư Tỉnh ủy kiểm tra công tác khắc phục hậu quả mưa lũ tại TP Hà Tĩnh

Kiểm tra công tác khắc phục hậu quả của mưa lũ tại TP Hà Tĩnh, Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng yêu cầu địa phương, các ngành chức năng khẩn trương huy động lực lượng, phương tiện giúp đỡ Nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai.

Chiều 22/10, Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng cùng Bí thư Thành ủy Hà Tĩnh Dương Tất Thắng đi kiểm tra công tác khắc phục hậu quả của mưa lũ tại TP Hà Tĩnh và thăm hỏi, tặng quà cho một số gia đình bị ảnh hưởng nặng nề do đợt mưa lũ vừa qua.

Sau khi kiểm tra, Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng đánh giá cao sự chủ động trong công tác phòng, chống mưa lũ của TP Hà Tĩnh và chia sẻ với những thiệt hại của người dân, các đơn vị, trường học do mưa lũ gây ra. (Trong ảnh: Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng và Bí thư Thành ủy Dương Tất Thắng kiểm tra công tác khắc phục hậu quả do mưa lũ tại Trường Mầm non xã Thạch Hưng)

Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu, các ngành chức năng, các địa phương trên địa bàn thành phố Hà Tĩnh khẩn trương huy động lực lượng, phương tiện, máy móc để khắc phục thiệt hại; kịp thời quan tâm, động viên, giúp đỡ Nhân dân sớm ổn định cuộc sống. (Trong ảnh: Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng kiểm tra công tác khắc phục hậu quả do mưa lũ tại khu vực cầu Vồng, phường Văn Yên, TP Hà Tĩnh)

Kiểm tra một số công trình cầu, cống, hệ thống thoát nước trên địa bàn TP Hà Tĩnh, Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng yêu cầu thành phố chỉ đạo các đơn vị sớm thu dọn rác thải, khơi thông hệ thống thoát nước; có biện pháp đảm bảo an toàn vệ sinh môi trường khu vực bị ngập lụt; không để phát sinh dịch bệnh sau mưa lũ. (Trong ảnh: Đoàn Thanh niên Công an tỉnh giúp Trường Mầm non xã Thạch Hưng khắc phục hậu quả do mưa lũ)

Dịp này, Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng đã tới thăm hỏi, động viên và tặng quà cho 10 hộ gia đình bị ảnh hưởng nặng nề do mưa lũ ở xã Thạch Hưng. (Trong ảnh: Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng thăm hỏi và tặng quà hỗ trợ cho gia đình anh Lê Văn Nhàn, thôn Kinh Nam, xã Thạch Hưng)

Nam Giang