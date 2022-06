Chuyên gia khí tượng nói về ảnh hưởng của bão số 1 và thời tiết Hà Tĩnh trong tháng 7

Giám đốc Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Hà Tĩnh Trần Đức Bá cho hay: với hướng di chuyển như hiện nay, bão số 1 (bão CHABA) ít có khả năng ảnh hưởng đến thời tiết khu vực Hà Tĩnh. Thời tiết trong tháng 7 khá ôn hòa, không nóng và oi bức như các năm trước.

Hướng di chuyển của bão số 1 trên Biển Đông.

Theo Giám đốc Đài Khí tượng Thủy văn Hà Tĩnh Trần Đức Bá: Thời điểm này, bão số 1 có tên quốc tế CHABA đang hoạt động trên khu vực Bắc Biển Đông với cường độ bão mạnh cấp 8, cấp 9, giật cấp 11.

Trong 24 đến 48 giờ tới, bão có khả năng mạnh lên cấp 9, cấp 10, giật câp 12 và chủ yếu di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc, sau chuyển hướng Tây Bắc.

Với hướng di chuyển như hiện nay, bão số 1 ít có khả năng ảnh hưởng đến thời tiết khu vực Hà Tĩnh. Tuy nhiên do ảnh hưởng của rìa nam rãnh áp thấp nối bão số 1 hoạt động mạnh nên trong ngày 1 – 2/7, khu vực Hà Tĩnh có mưa rào rải rác và có nơi có dông, cục bộ có mưa vừa đến mưa to.

Mưa chủ yếu tập trung vào thời gian chiều, đêm và sáng sớm với lượng mưa trong đợt này phổ biến 20 – 40mm, có nơi trên 50mm.

Dự báo trong tháng 7, Hà Tĩnh chịu ảnh hưởng của 3 - 4 đợt nắng nóng.

Theo Giám đốc Đài Khí tượng Thủy văn Hà Tĩnh Trần Đức Bá, nhìn chung thời tiết trong tháng 7 khá ôn hòa, không nóng và oi bức như các năm trước.

Nền nhiệt độ tháng 7/2022 có xu hướng thấp hơn so với các năm gần đây với mức nhiệt các khu vực vực phổ biến 28,5 – 29,5 độ C ở mức thấp hơn thời kỳ chuẩn khí hậu và cũng như thấp hơn so với năm 2021 khoảng 0,5 độ C.

Thời tiết nắng nóng gây nguy cơ cháy rừng ở Hà Tĩnh luôn ở mức cao.

Trong tháng 7/2022, thời tiết Hà Tĩnh tiếp tục chịu ảnh hưởng của các đợt nắng nóng. Dự báo trong tháng này, sẽ có 3 – 4 đợt nắng nóng tác động tới khu vực Hà Tĩnh. Tuy nhiên, cường độ nắng nóng không quá gay gắt và thời gian nắng nóng không kéo dài nhiều ngày (từ 3 – 5 ngày/đợt).

Cụ thể, ở tuần 1 của tháng 7 xảy ra 1 đợt nắng nóng vào ngày 4 – 6/7 với mức nhiệt cao nhất ngày phổ biến 35 – 36 độ C. Sau đó tuần 2 và tuần 3 của tháng 7 còn có khả năng xảy ra 2 – 3 đơt nắng nóng với cường độ nhẹ.

Thời kỳ tuần 2 và tuần 3 của tháng 7/2022, dải hội tụ nhiệt đới có khả năng hình thành do đó nhiều khả năng sẽ hình thành các xoáy thuận nhiệt đới trên khu vực Biển Đông. Do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới nên trong tuần 2 và tuần 3 tháng 7 nhiều ngày sẽ có mưa tuy nhiên lượng mưa không quá nhiều.

Tổng lượng mưa tháng 7 các khu vực dự báo ở mức 80 – 150mm ở mức xấp xỉ thời kỳ chuẩn khí hậu nhưng cao hơn so với năm 2021.

T.Q