Đảm bảo an toàn tuyệt đối tính mạng và tài sản cho người dân trong mưa lũ

Trước diễn biến phức tạp của mưa lũ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Đặng Ngọc Sơn yêu cầu các địa phương cần tiếp tục theo dõi diễn biến thời tiết, tránh bị động trước các tình huống bất ngờ có thể xảy ra, không cho người dân qua lại tại các tuyến đường bị ngập, ngăn chặn tình trạng người dân đánh bắt cá, vớt củi tại các khu vực ngập sâu...

Sáng 29/9, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Sơn – Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN) tỉnh đã đi kiểm tra công tác ứng phó mưa lũ trên địa bàn huyện Hương Khê và Hương Sơn. Lãnh đạo một số sở, ngành và thành viên Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh đi cùng đoàn.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Sơn kiểm tra tình hình mưa lũ ở xã Gia Phố, huyện Hương Khê.

Tại huyện Hương Khê, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Sơn cùng đoàn công tác đã tới kiểm tra tình hình mưa lũ tại xã Gia Phố và việc vận hành điều tiết nước ở Nhà máy Thủy điện Hố Hô.

Theo Phó Chủ tịch UBND huyện Hương Khê Phan Kỳ, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 4, từ đêm 27/9 tới sáng 29/9, trên địa bàn huyện có mưa to, có nơi mưa rất to. Tổng lượng mưa đo được tại trạm thủy văn thị trấn Hương Khê là 417,8 mm.

Nước mấp mé cầu Đông Hải, xã Gia Phố gây nguy hiểm cho người và phương tiện qua lại.

Mưa lớn khiến 409 hộ dân tại các xã Hương Đô, Hương Thủy, Gia Phố, Lộc Yên và Phúc Đồng bị cô lập, trong số này có 17 hộ nước vào nhà, 484 hộ bị ngập vườn và 1 hội quán thôn ở xã Hương Đô cũng bị ngập.

Bên cạnh đó, mưa lớn cũng làm khá nhiều công trình đường giao thông, công trình thủy lợi bị ngập như: tuyến đường huyện 2 đoạn qua xã Hương Giang; tuyến đường huyện 9, đoạn qua xã Phú Phong - Hương Xuân; đường huyện 6 qua xã Hương Thủy; các cầu tràn: Ông Ý, Khe Á (xã Hương Bình), cầu trung tâm, cầu thôn 8, thôn 9 xã Hương Đô…

Các địa phương ở Hương Khê chốt chặn, ngăn không cho người dân qua lại tại các tuyến giao thông bị ngập.

Ngoài ra, có một số đường giao thông, công trình thủy lợi bị xói lở; bờ sông Ngàn Sâu, Sông Tiêm, qua các xã: Hương Đô, Hà Linh, Gia Phố, Hương Liên, Hương Xuân... bị sạt lở.

Mưa lũ gây thiệt hại một số diện tích sản xuất của người dân như: 16,6 ha ngô đông bị đổ ngã (Hương Bình 3,5 ha, Hương Vĩnh 10 ha, Hương Trạch 3,1 ha); 0,3 ha rau bị hư hại (xã Hương Trà); 7,6 ha bưởi Phúc trạch bị ngập úng (Hương Trà 0,3 ha, Hương Trạch 7,3 ha).

Để đảm bảo an toàn, sáng 29/9, huyện đã cho 49/60 trường học và cơ sở giáo dục trên địa bàn tạm thời cho học sinh nghỉ học để tránh lũ; các trường ở khu vực thấp trũng đã chuyển thiết bị, đồ dùng lên vị trí cao ráo, an toàn.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra hồ chứa ở Nhà máy Thủy điện Hố Hô.

Tiếp đó, đoàn công tác do Phó Chủ tịch UBND tỉnh dẫn đầu đã tới kiểm tra việc vận hành điều tiết nước ở Nhà máy Thủy điện Hố Hô.

Giám đốc Công ty CP Thủy điện Hồ Bốn Vũ Mạnh Hùng cho hay: Do mưa lớn, lưu lượng nước về hồ nhanh, lúc 17h ngày 28/9 đạt 1.495 m3/s. Hồ bắt đầu xả tràn từ 7h ngày 28/9 với lưu lượng 39 m3/giây, thời điểm xả cao nhất với lưu lượng 1.436 m3/giây (17h ngày 22/9) và thời điểm đoàn công tác của Phó Chủ tịch tới kiểm tra thì đang xả qua tràn với lưu lượng 201 m3/giây.

Hiện, đơn vị này đang tiếp tục theo dõi diễn biến thời tiết, lượng mưa đo được tại các trạm thủy văn để đưa ra phương án ứng phó phù hợp.

Nhà máy Thủy điện Hố Hô điều tiết nước xả lũ qua tràn từ 7h ngày 28/9.

Tại huyện Hương Sơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Sơn cùng đoàn công tác đã kiểm tra tình hình mưa lũ ở xã Kim Hoa và một số công trình, tuyến đường giao thông bị ngập úng cục bộ.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra tình hình mưa lũ ở xã Kim Hoa, huyện Hương Sơn.

Do ảnh hưởng mưa lũ, trong đêm 28/9, huyện Hương Sơn đã sơ tán 12 hộ bị ảnh hưởng sạt lở đất tại các xã Sơn Kim 2, Sơn Hồng; có 123 hộ dân tại các xã Sơn Giang bị cô lập.

Mưa lớn cũng khiến quốc lộ 8 - tuyến đường độc đạo lên xuống Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo bị sạt lở nhiều điểm với hàng nghìn m3 đất đá tràn xuống chắn ngang đường khiến giao thông bị ách tắc.

Một số tuyến đường ở xã Kim Hoa, huyện Hương Sơn bị ngập sâu.

Một số tuyến đường liên xã, liên thôn và các cầu tràn ở thị trấn Phố Châu, Sơn Kim 1, Sơn Hồng, Sơn Lĩnh bị nước lũ chia cắt.

Sáng 29/9, học sinh 34 trường thuộc 11 xã trên địa bàn huyện Hương Sơn cũng được nghỉ học tránh lũ.

Qua kiểm tra tình hình thực tế mưa lũ ở 2 huyện Hương Khê và Hương Sơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Sơn ghi nhận, đánh giá cao sự chủ động của các địa phương đã bám sát địa bàn, triển khai các biện pháp ứng phó phù hợp, như: cho học sinh nghỉ học; quản lý các tuyến giao thông, dựng biển cảnh báo, rào chắn không cho người dân qua lại khi bị nước lũ chia cắt; ứng trực các vị trí ngập sâu để hỗ trợ bà con Nhân dân; trực chốt, theo dõi các hồ đập xung yếu, nguy cơ mất an toàn trong mưa lớn...

Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh, tình hình mưa lũ vẫn còn diễn biến khá phức tạp, do đó, các địa phương cần tiếp tục theo dõi diễn biến thời tiết, tránh bị động trước các tình huống bất ngờ có thể xảy ra với phương châm đảm bảo an toàn tuyệt đối tính mạng, tài sản của người dân. Đồng thời, không để cho người dân qua lại tại các tuyến đường giao thông bị ngập, vùng có nguy cơ xảy ra sạt lở đất; ngăn chặn tình trạng người dân đánh bắt cá, vớt củi tại các khu vực ngập sâu; khẩn trương triển khai các biện pháp khắc phục các điểm bị sạt lở...

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Sơn cũng yêu cầu các đơn vị quản lý vận hành hồ chứa cần tuân thủ đúng quy trình đã được phê duyệt, đảm bảo an toàn cho công trình cũng như vùng hạ du.

Văn Đức