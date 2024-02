Dự báo thời tiết Hà Tĩnh 6 ngày tới

Đài Khí tượng thủy văn tỉnh dự báo, khu vực Hà Tĩnh chủ yếu chịu ảnh hưởng của không khí lạnh có cường độ ổn định, đêm và sáng vùng đồng bằng ven biển phía Nam có mưa nhỏ vài nơi.

Ảnh minh họa

Do ảnh hưởng của không khí lạnh nên từ chiều 23/2 đến nay, khu vực Hà Tĩnh trời nhiều mây, có mưa, nền nhiệt độ giảm. Ngày 24/02 trời chuyển lạnh, ngày 25 - 26/2 trời rét với nhiệt độ ngày đêm giảm xuống 17 - 21 độ C.

Đài Khí tượng thủy văn tỉnh dự báo, ngày 28 - 29/2 và ngày 3/3, khu vực Hà Tĩnh chủ yếu chịu ảnh hưởng của không khí lạnh có cường độ ổn định, sau suy yếu nên trời nhiều mây, đêm và sáng vùng đồng bằng ven biển phía Nam có mưa nhỏ vài nơi. Các khu vực khác phổ biến không mưa, trưa chiều ngày 3/3 có nơi giảm mây hửng nắng.

Nhiệt độ cao nhất ngày 22 - 24 độ C, nhiệt độ thấp nhất phổ biến 17 - 19 độ C. Ngày 3/3, phổ biến 14 - 16 độ C. Đêm và sáng trời rét.

Ngày 1 - 2/3, do ảnh hưởng không khí lạnh nên toàn tỉnh có mưa, nền nhiệt độ giảm với nhiệt độ không khí cao nhất phổ biến 19 - 21 độ C; nhiệt độ thấp nhất ven biển 16 - 18 độ C, miền núi 14 - 16 độ C.

Riêng ngày 4/3, dưới tác động của rãnh thấp ở phía bắc, gió chuyển hướng tây nam, thời tiết thay đổi nhanh, trời ít mây, không mưa, trời nắng nhiều, sáng trời rét, trưa, chiều nhiệt độ tăng rất cao. Nhiệt độ thấp nhất 18 - 20 độ C; nhiệt độ cao nhất ven biển 31 - 33 độ C, miền núi 33 - 35 độ C.

Đài Khí tượng thủy văn tỉnh cảnh báo: Ngày 1 - 2/3 do ảnh hưởng của không khí lạnh nên khu vực Hà Tĩnh có mưa, có nơi mưa vừa có thể ảnh hưởng xấu đến sản xuất nông nghiệp. Không khí lạnh gây gió mạnh, sóng lớn trên biển có thể ảnh hưởng đến hoạt động của tàu thuyền vừa và nhỏ.

P.V