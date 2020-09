Gần 200 tàu thuyền cập bến trú bão số 5 tại cảng cá lớn nhất Hà Tĩnh

Do chịu ảnh hưởng rìa phía Bắc hoàn lưu bão số 5, nên thời tiết khu vực Hà Tĩnh từ đêm nay (17/9) đến ngày 19/9, có mưa to, có nơi mưa rất to và dông (mưa lớn tập trung vào ngày và đêm 18). Tổng lượng mưa cả đợt có khả năng ở mức 150 - 300 mm, có nơi trên 300 mm. Từ ngày 18 đến 20/9, trên các sông khu vực Hà Tĩnh xuất hiện một đợt lũ với biên độ lũ lên từ: 3,0 - 6,0m. Đỉnh lũ trên thượng nguồn các sông Ngàn Sâu, Ngàn Phố có thể lên mức xấp xỉ báo động I. Cảnh báo lũ quét, sạt lở đất và ngập úng: Nguy cơ cao xảy ra lũ quét và sạt lở đất ở khu vực vùng núi đặc biệt tại các huyện: Hương Sơn, Hương Khê, Vũ Quang. Nguy cơ xảy ra ngập úng vùng trũng, vùng đô thị, đồng bằng ven biển, đặc biệt tại TP Hà Tĩnh, huyện Kỳ Anh, Cẩm Xuyên, Can Lộc, Thạch Hà.