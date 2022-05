Hà Tĩnh sắp nắng nóng trên 38 độ C

Từ ngày 2/6, toàn khu vực Hà Tĩnh có nắng nóng, vùng núi có nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất trong đợt nắng nóng này phổ biến ở mức 35 – 37 độ C, riêng Hương Khê trên 38 độ C.

Ngày hôm nay (31/5), do ảnh hưởng của rìa nam rãnh áp thấp bị nén nên khu vực Hà Tĩnh ngày trời nắng, chiều có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ lúc 13 giờ trưa nay các khu vực phổ biến 30,0 - 31,5 độ C.

Ngày mai (1/6), rãnh áp thấp phân tích trên hoạt động yếu và mờ dần nên nền nhiệt độ có xu hướng tăng, khả năng một vài nơi vùng núi phía Tây có nắng nóng nhẹ với nhiệt độ cao nhất ngày các khu vực phổ biến 34 – 35 độ C, Hương Khê trên 35 độ C; độ ẩm thấp nhất 60 - 70%.

Ông Trần Đức Bá – Giám đốc Đài Khí tượng thủy văn Hà Tĩnh dự báo, từ ngày 2/6, vùng áp thấp phía Tây có xu hướng phát triển và mở rộng về phía Đông Nam nên toàn tỉnh có nắng nóng, vùng núi có nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất trong đợt nắng nóng này phổ biến ở mức 35 – 37 độ C (riêng Hương Khê trên 38 độ C), độ ẩm thấp nhất dao động 50 - 60%. Thời gian có nhiệt độ trên 350C từ 12 - 16 giờ.

Đợt nắng nóng này khả năng kéo dài đến ngày 6/6.

