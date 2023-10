Hà Tĩnh tiếp tục mưa to, cảnh báo lũ quét, sạt lở đất

Theo thông tin mới nhất từ Đài Khí tượng thủy văn Hà Tĩnh, hôm nay, trên địa bàn tỉnh tiếp tục có mưa to, tập trung ở vùng đồng bằng ven biển.

Đêm qua và sáng sớm nay (14/10), một số khu vực trong tỉnh đã có mưa vừa đến mưa to, lượng mưa từ 21h/13/10 đến 3h/14/10 tại các điểm đo mưa tự động như sau: Kỳ Thượng 62mm, Kỳ Sơn 42mm, Kỳ Lâm 41mm; Kỳ Thịnh 36mm, hồ Kim Sơn 30mm (TX. Kỳ Anh)...

Tổng hợp lượng mưa trong 24 giờ qua (từ 3h/13/10 - 3h/14/10) cho thấy, khu vực Hà Tĩnh đã có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to; riêng khu vực Kỳ Anh, Cẩm Xuyên mưa đặc biệt to.

Mưa lũ gây ngập lụt cục bộ ở xã Kỳ Lạc (huyện Kỳ Anh) vào sáng ngày 13/10/2023.

Lượng mưa tại các trạm tự động ở khu vực Hà Tĩnh như sau: Tại TX Kỳ Anh: hồ Kim Sơn 416 mm, Kỳ Thịnh 415,4 mm; tại huyện Kỳ Anh: Kỳ Lâm 405,2 mm, Kỳ Sơn 384,4 mm, Bàn Nước 236,6mm; Cẩm Xuyên 165,6 mm; Chi cục Thủy lợi tỉnh 95,2 mm; tại Nghi Xuân: Cương Gián 111,8 mm; tại Can Lộc: Đại Lộc 87,2 mm, hồ Cù Lây 51,4 mm; tại Thạch Hà: Thạch Xuân 145,4 mm, Đò Điệm 123 mm.

Mô hình độ ẩm đất cho thấy, hầu hết các khu vực kể trên đạt trạng thái gần bão hòa (95%) hoặc đạt trạng thái bão hòa.

Bản đồ nguy cơ lũ quét, sạt lở đất đá trên các khu vực trong ít giờ tới.

Dự báo, từ hôm nay (14/10) đến đêm 15/10, khu vực có mưa vừa, mưa to; mưa to tập trung ở vùng đồng bằng ven biển. Lượng mưa phổ biến 50 - 100mm, có nơi trên 150mm.

Ngày 16/10, mưa có xu hướng giảm; từ ngày 17/10, mưa lớn diện rộng có khả năng gia tăng trở lại.

Cảnh báo nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở khu vực vùng núi và ngập úng ở các khu vực trũng, thấp. Đề phòng mưa với cường độ lớn trong thời gian ngắn gây ngập úng ở các khu đô thị. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

P.V