Hè năm nay sẽ nắng nóng gay gắt hơn

Do tác động của El Nino nên hè năm nay nền nhiệt miền Bắc và Trung sẽ cao hơn trung bình nhiều năm khoảng một độ C, mưa bão ít hơn.

Chiều 14/1, ông Hoàng Phúc Lâm, Phó giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, cho biết hiện tượng ENSO (sự biến đổi có tính chu kỳ không đều của gió và nhiệt độ bề mặt biển trên Đông Thái Bình Dương) duy trì trạng thái trung tính từ nay đến khoảng tháng 6. Sau đó nhiệt độ mặt nước biển khu vực trung tâm Thái Bình Dương có xu hướng tăng dần và nghiêng về pha nóng El Nino. Do tác động của El Nino, hè năm nay sẽ gay gắt hơn hè 2022.

Dự báo tháng 4-6, nhiệt độ cả nước xấp xỉ cho tới nóng hơn trung bình nhiều năm khoảng một độ C. Mỗi đợt nắng nóng thường 3-5 ngày, năm nay có thể dài hơn, khoảng 5-7 ngày, riêng Trung Bộ hơn 7 ngày. Những ngày cuối tháng 3 Hòa Bình, Sơn La đã ghi nhận mức nhiệt trên 38 độ C.

Cao điểm hè sẽ là hai tháng 6-7 ở miền Bắc và từ cuối tháng 6 đến 8 ở miền Trung với khả năng xuất hiện nắng nóng gay gắt (từ 37 đến 39 độ C) và đặc biệt gay gắt (từ 39 độ C trở lên). Dự báo, Nam Bộ sẽ dứt nắng nóng từ tháng 6, miền Bắc kéo dài đến đầu tháng 8, miền Trung đến cuối tháng 8.

Ông Hoàng Phúc Lâm trả lời về thời tiết mùa hè, chiều 14/4. Ảnh: Gia Chính

Nhận định về bão, ông Lâm nói do El Nino nên số lượng, cường độ bão, áp thấp nhiệt đới năm nay sẽ ít hơn giai đoạn 2020-2022 (trung bình mỗi năm có 12-13 cơn, trong đó 5-6 cơn ảnh hưởng trực tiếp đến Việt Nam). Bão chỉ xuất hiện từ giữa tháng 6. Từ tháng 8 đến 10, có khoảng 6-7 cơn bão và áp thấp nhiệt đới, tác động chủ yếu đến miền Bắc và Trung.

Cũng do El Nino, mưa ở miền Bắc có xu hướng thấp hơn đến xấp xỉ trung bình nhiều năm, ít khả năng mưa to vào cuối tháng 5, đầu tháng 6 như năm 2022. Miền Trung lượng mưa lại có xu hướng thiếu hụt so với trung bình nhiều năm và có thể kéo dài sang đầu năm 2024. Tây Nguyên và Nam Bộ tổng lượng mưa dự báo xấp xỉ đến cao hơn trung bình nhiều năm trong các tháng 6 đến 9, từ tháng 10 đến hết năm có xu hướng thiếu.

Hạn hán dự báo cũng sẽ phức tạp hơn ở miền Bắc. Trong các tháng mùa lũ chính vụ, lượng dòng chảy trên các sông và đến hồ chứa lớn trên lưu vực sông Đà, Gâm, Chảy thiếu hụt 10-30% so với trung bình nhiều năm.

Từ tháng 4 đến 8 có khả năng xảy ra khô hạn, thiếu nước cục bộ ngoài vùng cấp nước của các công trình thủy lợi tại Nghệ An, Quảng Bình, Quảng Trị, Ninh Thuận, Bình Thuận và Tây Nguyên.

Theo Gia Chính/VNE