Lũ trên các sông ở Hà Tĩnh tiếp tục lên, đêm nay có mưa to

Đài Khí tượng Thủy văn Hà Tĩnh cảnh báo nguy cơ cao xảy ra ngập úng kéo dài ở khu vực vùng trũng thấp thuộc các huyện Hương Khê, Vũ Quang.

Ngày hôm nay (9/10), khu vực chịu ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với rìa phía Bắc của dải hội tụ nhiệt đới có trục qua Nam Trung Bộ nên ở Hà Tĩnh đã có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to đến rất to. Lượng mưa tính từ 7h ngày 9/10 đến 19h ngày 9/10 phổ biến dưới 10 mm, riêng khu vực Hương Khê và Vũ Quang lượng mưa phổ biến 37 - 62mm.

Mưa lớn kéo dài nhiều ngày khiến nhiều địa bàn ở huyện Hương Khê bị ngập lụt

Hiện nay, mực nước trên sông Ngàn Sâu ở xu thế lên chậm, cường suất lũ lên từ 1 - 4cm/giờ, sông Ngàn Phố tại Sơn Diệm đang xuống.

Mực nước lúc 19 giờ ngày 9/10 trên các sông ở Hà Tĩnh như sau: - Trên sông Ngàn Sâu tại trạm Chu Lễ là: 12.88m (trên BĐII: 0.38m) biên độ lũ lên là 9.59m, tại trạm Hòa Duyệt là: 7.56m (trên mức BĐI: 0.06m) biên độ lũ lên tại trạm là 4.95m. - Trên sông Ngàn Phố tại trạm Sơn Diệm là: 6.78m (dưới BĐI: 3.22m). - Trên sông La tại trạm Linh Cảm là: 2.07m (Dưới mức BĐI : 2.43m).

Dự báo, do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với rìa Bắc dải hội tụ nhiệt đới có trục qua Nam Trung Bộ nên đêm nay và ngày mai (10/10), toàn tỉnh có mưa, riêng đêm và sáng có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to.

Trong 3 - 6 giờ tới, lũ thượng lưu sông Ngàn Sâu dao động ở mức đỉnh. Đỉnh lũ trên sông Ngàn Sâu tại Chu Lễ đạt mức 12.9m (trên BĐII 0.4m), sau đó xuống chậm.

Trong 6 - 12 giờ tới, lũ sông Ngàn Sâu tại Hòa Duyệt có khả năng đạt đỉnh ở mức 7.8m (trên BĐI 0.3m), sau dao động ở mức đỉnh.

Sáng sớm mai (10/10), mực nước trên sông Ngàn Sâu tại Chu Lễ ở mức 12.5m (mức BĐII: 12.5m); tại Hòa Duyệt ở mức 7.5m (mức BĐI: 7.5m). Sông Ngàn Phố tại Sơn Diệm tiếp tục xuống chậm. Sông La tại Linh Cảm ở mức 2.40m (Dưới mức BĐI : 2.1m).

Cảnh báo lũ quét, sạt lở đất và ngập úng

Cần đề phòng ngập úng ở vùng trũng thấp, vùng đồng bằng ven biển; vùng núi có khả năng xảy ra lũ quét, lũ nghẽn dòng và sạt lở đất.

Tuyến đường nối 2 xã Phúc Trạch - Hương Liên (Hương Khê, Hà Tĩnh) đang trong quá trình sửa chữa, tuy nhiên mưa lớn những ngày qua khiến tình trạng sạt lở mái ta luy càng thêm nghiêm trọng.

Nguy cơ trung bình xảy ra lũ quét và sạt lở đất ở khu vực vùng núi đặc biệt tại các huyện: Hương Khê, Vũ Quang.

Nguy cơ cao xảy ra ngập úng kéo dài ở khu vực vùng trũng thấp thuộc các huyện Hương Khê, Vũ Quang.

Thùy Như