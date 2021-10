Người dân Hà Tĩnh “chắt chiu nghĩa tình”, tiếp sức đồng bào hồi hương

Khi các tỉnh, thành phía Nam thực hiện mới các biện pháp phòng chống dịch, hàng chục nghìn người lao động trở về quê bằng xe máy, đi bộ. Chia sẻ với người hồi hương trong thời điểm khó khăn này, chính quyền và người dân Hà Tĩnh đã triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa thiết thực, nhân văn.

Nỗ lực đón công dân hồi hương

Ngày 30/9, chuyến bay QH 9210 của hãng hàng không Bamboo Airway chở công dân Hà Tĩnh trở về từ các tỉnh phía Nam đã hạ cánh an toàn tại sân bay Vinh (Nghệ An) vào lúc 15h55’.

Bố trí máy bay đón phụ nữ mang thai và trẻ em từ vùng dịch trở về là việc làm hết sức nhân văn của tỉnh Hà Tĩnh. (Ảnh Đình Nhất).

Đây là chuyến bay thứ 6 chính quyền Hà Tĩnh tổ chức đón công dân từ các địa phương phía Nam về quê tránh dịch và là chuyến bay đầu tiên đón phụ nữ mang thai và trẻ em.

Vừa vượt cạn thành công sau khi được tỉnh đón về, chị T.T.D (26 tuổi, quê xã Phúc Trạch - Hương Khê) xúc động chia sẻ: “Em đã tưởng phải sinh con ở Bình Dương, không ngờ được đón về quê kịp ngày sinh như thế này. Em không biết nói gì hơn ngoài lời cảm ơn sự quan tâm, hỗ trợ của chính quyền, các y bác sỹ”.

Trong chuyến đón công dân mang thai đợt 2 sẽ hạ cánh xuống Sân bay Vinh chiều nay (9/10/2021), có thêm 229 người được trở về quê hương.

Nhiều em bé đã chào đời khỏe mạnh khi mẹ được đón về quê tránh dịch. Ảnh Vũ Viễn.

Bên cạnh việc tổ chức các chuyến bay, chuyến tàu đón hơn 2.200 công dân về quê, từ tháng 6/2021 đến nay, Hà Tĩnh đón hơn 19.000 công dân hồi hương bằng các phương tiện tự phát khác như ô tô riêng, xe máy, đi bộ... Riêng tính từ đầu tháng 10 đến nay, Hà Tĩnh có gần 3.000 người trở về từ vùng có dịch, chủ yếu là các tỉnh phía Nam

Để đảm bảo an toàn phòng dịch, chính quyền, đoàn thể các cấp ở Hà Tĩnh đã chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất, bố trí nhân lực, hậu cần chu đáo tại các điểm chốt, các khu cách ly; hỗ trợ người dân cách ly tại nhà.

Các tổ chức đoàn thể hỗ trợ thực phẩm cho người dân cách ly tại nhà. Ảnh: Phụ nữ xã Phúc Trạch - Hương Khê hỗ trợ suất ăn cho người dân cách ly tại nhà.

Phát huy tinh thần tương thân tương ái, sẻ chia, các cấp hội phụ nữ tại các địa phương như Hương Khê, Cẩm Xuyên, Can Lộc, thị xã Hồng Lĩnh... đã quyên góp lương thực, nhu yếu phẩm hỗ trợ hàng trăm gia đình khó khăn có người cách ly tại nhà; tặng quà, động viên phụ nữ, trẻ em và gia đình có công dân không may gặp tai nạn giao thông trên đường về quê...

Chủ tịch Hội LHPN huyện Hương Khê Trương Thị Hằng cho biết: “Đợt này, công dân về đông nhưng chủ yếu cách ly tại nhà nên chúng tôi tập trung hỗ trợ những gia đình thật sự khó khăn, những hoàn cảnh đặc biệt. Cùng với đó, kết hợp tuyên truyền, vận động để bà con thực hiện nghiêm túc quy định và yên tâm cách ly”.

Hội LHPN Hương Khê tặng quà, động viên gia đình bà Trịnh Thị Hương (thôn 2 - xã Hương Lâm) có con bị tai nạn trên đường về quê đang được điều trị ở Khánh Hòa.

“Hàng xóm tắt lửa tối đèn có nhau” - câu nói đó càng khắc sâu thêm ý nghĩa với câu chuyện gia đình bà Nguyễn Thị Lành (xã Thạch Long - huyện Thạch Hà) dọn dẹp nhà cửa, mang đồ đạc đến nhà người thân ở để nhường nhà làm nơi cách ly cho 4 hàng xóm đi từ miền Nam về.

Nghĩa đồng bào trên đường trở về quê

Đồng hành cùng người dân Hà Tĩnh trong cuộc trở về này là những người dân ở các tỉnh phía Bắc. Vượt hàng nghìn km, những người con xa quê trở về trong điều kiện thời tiết cực kỳ khắc nghiệt, cùng biết bao khó khăn, hiểm nguy.

Những chuyến hồi hương gian nan và lòng nặng trĩu ưu tư của người dân từ vùng dịch. (Ảnh Vũ Viễn).

Tiếp sức cho các đoàn người, chính quyền, các tổ chức đoàn thể, người dân ở các địa phương của Hà Tĩnh, đặc biệt là những huyện, thị nằm trên quốc lộ 1 đã bố trí các điểm chốt, điểm tiếp tế xăng, thực phẩm, sửa xe miễn phí cho bà con. Những suất cháo ấm nóng cũng được người dân Hà Tĩnh chuẩn bị sẵn bên đường cho các em bé theo bố mẹ trên hành trình dài.

Hội Chữ thập đỏ Hà Tĩnh hỗ trợ thức ăn, nước uống cho người dân ở chốt kiểm soát phía Nam. Ảnh Hà Linh.

Đặc biệt, khi đoàn người hồi hương đi bộ về đến địa phận Hà Tĩnh, chính quyền đã nhanh chóng bố trí xe bus hỗ trợ di chuyển qua địa bàn để tỉnh bạn để có phương án hỗ trợ tiếp theo.

Trung tá Nguyễn Xuân Mạnh - Phụ trách chốt kiểm soát phòng chống dịch phía Nam cho biết: “Trong những ngày qua, tỉnh Hà Tĩnh đã huy động hàng chục lượt xe bus hỗ trợ người dân các tỉnh đi qua địa bàn. Các chuyến xe được trang bị đầy đủ điều kiện phòng dịch như: tài xế được trang bị đồ bảo hộ; trên các xe bus đều gắn tấm chắn tách biệt phần buồng lái và khu vực ghế ngồi của hành khách; hành khách được sắp xếp, vận chuyển nhanh gọn”.

Hà Tĩnh bố trí xe bus chở người dân qua địa bàn. (Ảnh Văn Đức).

Trên đường về quê tránh dịch, nhiều bà con không may gặp tai nạn thương tâm. Nơi đất khách quê người, họ đã được chính quyền, người dân Hà Tĩnh chia sẻ, hỗ trợ vật chất, tinh thần để tiếp tục chặng hành trình gian nan phía trước.

Chính quyền TX Kỳ Anh đã kịp thời động viên, trao hỗ trợ 10 triệu đồng cho gia đình anh G.A.C (trú tại xã Nam Phong, huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La) khi anh C. không may gặp tai nạn tử vong tại địa bàn phường Hưng Trí (TX Kỳ Anh); chị Lờ Thị May - vợ anh C. đang được điều trị, chăm sóc tại Bệnh viện Đa khoa TX Kỳ Anh.

Lãnh đạo thị xã Kỳ Anh trao tiền hỗ trợ mai táng cho gia đình anh G.A.C. (Ảnh Thu Trang).

Cũng gặp hoàn cảnh không may mắn, anh Lý Mý Sính (SN 1996) và Vàng Mý Say (SN 1998) đều quê huyện Đồng Văn (tỉnh Hà Giang) bị tai nạn khi chạy xe máy về đến địa phận Hà Tĩnh vào ngày 6/10 và đã được chuyển đến Khoa Truyền nhiễm - Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh để cấp cứu, điều trị.

Với sự tâm của các y, bác sỹ, hai anh đã dần hồi phục sức khỏe và có thể tiếp tục cuộc hành trình. Trước khi xuất viện, các y, bác sỹ đã quyên góp thực phẩm, mua mũ bảo hiểm và tặng 2 triệu đồng tiền mặt cho hai anh làm lộ phí về quê.

Bác sỹ Khoa Truyền nhiễm - Bệnh viện Đa khoa tỉnh trao quà cho anh Lý Mý Sính và Vàng Mý Say trước khi xuất viện.

Xúc động trước tình cảm, nghĩa cử cao đẹp đó, anh Lý Mý Sính chia sẻ: “Nhiều tháng mắc kẹt ở TP Hồ Chí Minh, không trụ được nữa mới phải chạy xe máy về thì không may gặp tai nạn. Các y, bác sỹ đã chữa trị, lại còn hỗ trợ quà cho chúng tôi về quê, tôi vô cùng biết ơn. Chỉ mong sao bà con về quê đều được an toàn, khỏe mạnh”.

Những con người xa lạ trên những cung đường xa lạ lại yêu thương, đùm bọc như chính người thân. Chắc rằng, với sự trợ giúp, đồng hành của cộng đồng xã hội, họ sẽ cảm thấy ấm lòng và chặng đường trở về quê mẹ vơi bớt những gian nan.

Sự hỗ trợ, đồng hành của cộng đồng sẽ tiếp thêm sức lực cho người dân trên hành trình trở về quê mẹ.

“Dân quê tôi ngàn năm khó nhọc mà sống chắt chiu câu nghĩa tình” - câu hát đó gắn liền với người dân Hà Tĩnh bao đời nay. Và, trong bối cảnh hiện nay, người Hà Tĩnh lại thêm một lần nữa “chắt chiu nghĩa tình” tiếp thêm sức lực, động lực cho những người con xa xứ sớm bình an trở về quê hương.

Kiều Minh