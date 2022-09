Người dân vùng dự án mỏ sắt Thạch Khê bao giờ mới an cư?

(Baohatinh.vn) - Năm 2011, dự án khai thác mỏ sắt Thạch Khê (Thạch Hà, Hà Tĩnh) buộc phải tạm dừng do phát sinh nhiều bất cập, hệ lụy. Từ đó đến nay, dù có nhiều tiềm năng, lợi thế trong phát triển văn hóa, du lịch…, nhưng các xã vùng bãi ngang Thạch Hà dần bị tụt hậu về mọi mặt so với địa phương khác; sản xuất bị ngưng trệ, người dân chưa thể an cư…