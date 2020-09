Nước lũ tiếp tục chia cắt nhiều địa phương ở huyện miền núi Hà Tĩnh

Nước sông Ngàn Phố đang xuống nhưng tại một số địa phương trên địa bàn huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) vẫn còn ngập cục bộ, nhiều tuyến đường đang bị chia cắt.

Ngã tư trước trụ sở UBND xã Sơn Tiến ngập trong biển nước

Mặc dù cả ngày 19/9 trời không còn mưa, mực nước ở sông Ngàn Phố cũng đã rút xuống nhưng đến đầu giờ sáng nay (20/9) tại xã Sơn Tiến nhiều tuyến đường vẫn đang bị chia cắt bởi nước lũ.

Ngay tại ngã tư tại trước trụ sở UBND xã Sơn Tiến nước ngập băng, phương tiện qua lại chỉ duy nhất bằng thuyền.

Người dân đi xe máy phải quay lại khi vào trụ sở UBND xã Sơn Tiến trên tuyến đường chính

Ông Hoàng Nghĩa Quế ở thôn Hưng Tiến, xã Sơn Tiến cho biết: Sau trận mưa lớn từ ngày 18/9, cả tuyến đường liên thôn Hưng Tiến bị ngập, người dân nhiều thôn bị cô lập. Trong đó, có nhiều đoạn hiện đang ngập sâu từ 1 – 1,5m khiến các phương tiện, kể cả ô tô cũng không thể đi lại. Hiện tại, các thôn Trung Tiến, Lệ Định, Hùng Tiến, Tân Tiến đang bị cô lập, người dân phải dùng thuyền di chuyển khi cần thiết.

Thuyền là phương tiện duy nhất để người dân xã Sơn Tiến đi lại

“Đây là vùng thấp trũng, ngoài mưa to thì nguồn nước từ sông Ngàn Phố cũng sẽ đổ về đây gây ngập lụt kéo dài. Các tuyến đường bị chia cắt ít nhiều làm cho cuộc sống người dân bị đảo lộn ” – ông Quế cho biết.

Qua nhận định của một số người dân ở đây thì tình trạng ngập úng sẽ còn kéo dài khoảng 4 – 5 ngày tới. "Lo lắng nhất vài ngày tới nước không rút, đường không thông sẽ ảnh hưởng rất lớn đến việc học tập của các em học sinh” – anh Phan Văn Hải – một người dân ở thôn Hưng Tiến bày tỏ.

Tuyến đường chính vào xã Kim Hoa hiện cũng đang bị chia cắt

Tuyến đường chính từ Quốc lộ 8A đi vào thôn Am Thủy, xã Kim Hoa hiện cũng đang tắc do ngập nước.

“Để vào được trung tâm xã thì phải đi thuyền vì trên tuyến đường này có vài chỗ ngập sâu. Nếu không thì phải đi vòng từ đập Hau Hau với quãng đường rất xa” - anh Cần, một người dân địa phương cho hay.

Người dân trong thôn Am Thủy, xã Kim Hoa phải xắn quần lội nước...

Ông Phan Văn Đoài - Chủ tịch UBND xã Kim Hoa cho biết: Do ảnh hưởng của cơn bão số 5, trong ngày 18/9, ở xã Kim Hoa có mưa to và rất to làm cho 16 tuyến đường trên địa bàn bị ngập. Đặc biệt, từ QL 8A có 3 tuyến đường vào UBND xã nhưng hiện tại đang bị ngập sâu, không có phương tiện nào có thể đi vào được, ảnh hưởng đến việc lưu thông của người dân.

...hoặc dùng thuyền để di chuyển

Cũng theo ông Đoài, nước ở xã Kim Hoa xuống rất chậm, do chỉ có duy nhất 1 cống thoát nước chảy qua QL 8A, trong khi đó nước từ thượng nguồn cũng đang chảy xuống. Bởi vậy, nếu trời quang mây tạnh có thể vài ngày tới những tuyến đường này mới được lưu thông.

Tình trạng ngập úng, chia cắt các tuyến đường có thể kéo dài, ảnh hưởng đến đời sống của người dân

Tình trạng ngập lụt cục bộ cũng đang khiến một số tuyến đường liên thôn các xã An Hòa Thịnh, Sơn Bằng... bị chia cắt, không đi lại được. Theo ông Phan Xuân Đức, Phó trưởng phòng NN- PTNT huyện Hương Sơn, những địa phương đang có tuyến đường bị ngập chủ yếu là vùng thấp trũng, hầu hết người dân đã quen “sống chung với lũ”.

Mặt khác, công tác tuyên truyền luôn được chính quyền các địa phương quan tâm, nâng cao nhận thức, ý thức cho người dân trong việc chủ động ứng phó với thiên tai, bão lũ, đặc biệt, dự trữ nguồn lương thực, thực phẩm đáp ứng đủ nhu cầu khi cần thiết....

Hữu Trung