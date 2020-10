Vũ Quang: Một số hồ đập vượt dung tích, nhiều điểm sạt lở nghiêm trọng

Từ ngày hôm nay (16/10) đến 21/10, do ảnh hưởng không khí lạnh kết hợp với rìa Bắc dải hội tụ nhiệt đới có trục qua Trung Trung Bộ nối với áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông và đi vào Trung Bộ nên trên địa bàn Hà Tĩnh sẽ có mưa to đến rất to, có ngày mưa đặc biệt to và dông.