Bám sát các khâu đột phá, sớm đưa Can Lộc trở thành huyện nông thôn mới nâng cao

Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Hà Tĩnh Võ Hồng Hải mong muốn, Can Lộc tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, tạo động lực để xây dựng huyện sớm trở thành huyện nông thôn mới nâng cao.

Đại biểu tham dự hội nghị

Sáng 31/12, Can Lộc tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2020, triển khai nhiệm vụ 2021. Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Võ Hồng Hải, đại diện đoàn công tác của tỉnh tại Can Lộc dự và chỉ đạo hội nghị.

Năm 2020, Can Lộc đã tổ chức thành công nhiều sự kiện lớn trên địa bàn, tạo phong trào thi đua yêu nước sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân. Công tác xây dựng Đảng và các tổ chức trong hệ thống chính trị tiếp tục được tăng cường.

Huyện đã tổ chức hơn 100 lớp quán triệt các chỉ thị, Nghị quyết của cấp trên cho hàng chục ngàn cán bộ, đảng viên, kết nạp 98 đảng viên mới, xét duyệt tặng 578 huy hiệu Đảng và truy tặng 31 huy hiệu Đảng.

Chủ trì hội nghị

Năm qua, cấp ủy, Ủy ban kiểm tra các cấp đã kiểm tra 239 tổ chức Đảng và 2.927 đảng viên, giám sát 109 tổ chức Đảng, 166 đảng viên; giải quyết 10/11 đơn thư kiến nghị, phản ánh. Thông qua kiểm tra, giám sát, các tổ chức Đảng có thẩm quyền đã thi hành kỷ luật 76 đảng viên, với các hình thức: khiển trách 66, cảnh cáo 9, khai trừ 1.

Sau các cuộc kiểm tra, giám sát, xử lý kỷ luật đều được đăng công khai trên Cổng thông tin điện tử của huyện. Kết quả công tác kiểm tra, giám sát đã góp phần giáo dục, răn đe, giữ nghiêm kỷ cương, kỷ luật trong Đảng, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Võ Xuân Linh báo cáo công tác Xây dựng Đảng năm 2020

Từ chỉ đạo, lãnh đạo của Đảng, KT-XH, QP-AN của huyện có bước phát triển đáng ghi nhận, 7/10 nhóm chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch. Sản xuất lúa vụ xuân và vụ hè thu được mùa toàn diện; năng suất, chất lượng đồng đều trong toàn huyện. Trong đó, tổng diện tích gieo trồng đạt 101% kế hoạch; tổng sản lượng lương thực đạt 100,7% kế hoạch.

Tổng vốn đầu tư toàn xã hội năm 2020 ước đạt 2.114 tỷ đồng. Thu ngân sách trên địa bàn ước đạt 176,5 tỷ đồng (đạt 110% kế hoạch tỉnh giao và bằng 84% HĐND huyện giao). Giá trị sản xuất công nghiệp năm 2020 ước đạt 867 tỷ đồng.

Bí thư Đảng ủy Khánh Vĩnh Yên Nguyễn Xuân Lam: Phát huy quy chế dân chủ cơ sở, tăng cường công tác kiểm tra đôn đốc thực hiện các nghị quyết, làm tốt công tác giáo dục tuyên truyền trong cán bộ, đảng viên và nhân dân... là yếu tố quan trọng để xây dựng đoàn kết và thúc đẩy phát triển kinh tế tại địa phương.

Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh được tập trung chỉ đạo quyết liệt. Các xã: Thiên Lộc, Thanh Lộc, Sơn Lộc được đưa vào danh sách để nghị bỏ phiếu xét công nhận xã đạt chuẩn NTM nâng cao năm 2020; có 14 đã thôn được công nhận đạt chuẩn khu dân cư NTM kiểu mẫu, 81 vườn mẫu đạt chuẩn.

Lĩnh vực văn hóa - xã hội tiếp tục có bước phát triển mới. Công tác quân sự địa phương, an ninh trật tự, an toàn giao thông được đảm bảo. Tỷ lệ hộ nghèo cuối năm 2020 toàn huyện chiếm 3,04%, giảm 0,58% so với năm 2019, hộ cận nghèo chiếm 4.34%, giảm 1,01% so với năm 2019.

Bí thư Đảng ủy xã Sơn Lộc Thân Văn Nam: Nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng là mũi đột phá để Sơn Lộc nỗ lực trong việc thực hiện các nhiệm vụ của địa phương, đặc biệt là trong xây dựng nông thôn mới nâng cao.

Mặc dù vậy, năm qua việc thực hiện các nhiệm vụ vẫn còn tồn tại khó khăn. Đó là chất lượng đội ngũ cán bộ chưa đồng đều, công tác phát triển Đảng, công tác dân vận việc nêu gương người đứng đầu trong một số cán bộ, đảng viên còn tồn tại cần khắc phục.

Việc quản lý Nhà nước về tài nguyên, môi trường vẫn còn một số tồn tại, hạn chế, như: Chưa xử lý triệt để tình trạng cho thuê đất sai thẩm quyền, sử dụng đất sai mục đích, khai thác đất trái phép, ô nhiễm môi trường trong chăn nuôi; một số đơn thư khiếu nại về tranh chấp đất đai chưa được giải quyết dứt điểm, còn kéo dài…

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Trưởng Ban Tổ chức Võ Hồng Hải ghi nhận đánh giá cao những nỗ lực những kết quả đáng ghi nhận của Can Lộc trong năm qua.

Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Võ Hồng Hải ghi nhận, đánh giá cao những kết quả trong công tác xây dựng Đảng trong năm qua của Can Lộc.

Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy nhấn mạnh: thời gian tới huyện cần tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, bảo đảm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc, tích cực tự phê bình và phê bình, củng cố đoàn kết, thống nhất trong mỗi cấp ủy, tổ chức.

Cùng với việc tiếp tục đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, quán triệt, đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, mỗi cán bộ đảng viên cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, nêu gương người đứng đầu. Tiếp tục bám sát các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp, các khâu đột phá mà Đại hội Đảng bộ các cấp đề ra phấn đấu xây dựng huyện sớm trở thành huyện nông thôn mới nâng cao.

Cũng tại hội nghị, Ban Thường vụ Huyện ủy Can Lộc đã trao tặng giấy khen cho 9 tập thể có thành tích xuất sắc trong năm 2020

Thúy Ngọc