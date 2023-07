Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh họp đánh giá tình hình KT-XH 6 tháng đầu năm

Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng đề nghị thời gian tới, các địa phương, đơn vị cần quyết tâm cao hơn nữa để thực hiện các chỉ tiêu, mục tiêu, nhiệm vụ 6 tháng còn lại của năm; tăng cường các giải pháp tăng thu ngân sách, giải ngân nguồn vốn đầu tư công, đảm bảo an sinh xã hội...

Sáng 5/7, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh khóa XIX tổ chức hội nghị lần thứ 28 đánh giá tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023; cho ý kiến một số nội dung thuộc thẩm quyền. Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND tỉnh, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh và lãnh đạo các sở, ngành, địa phương liên quan.

Các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.

Tăng trưởng kinh tế ước đạt 5,02%

6 tháng đầu năm 2023, mặc dù trong bối cảnh gặp nhiều khó khăn nhưng với sự nỗ lực của các cấp, ngành, tình hình kinh tế - xã hội vẫn đạt được những kết quả tích cực.

Tăng trưởng kinh tế ước đạt 5,02%. Sản xuất công nghiệp từng bước lấy lại đà tăng trưởng, các dự án công nghiệp lớn được đẩy nhanh tiến độ. Nông nghiệp được mùa; chủ trương tập trung tích tụ ruộng đất và phát triển các mô hình liên kết sản xuất hữu cơ bước đầu cho kết quả tích cực. Đề án tỉnh nông thôn mới tiếp tục được tập trung chỉ đạo, đến nay đạt 2/10 tiêu chí, 4/10 tiêu chí đạt 60-80%, còn lại đạt dưới 50%. Hoạt động thương mại, du lịch, dịch vụ tiếp tục duy trì tăng trưởng.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh báo cáo đánh giá kết quả tình hình kinh tế - xã hội

Thu ngân sách trên địa bàn đạt 8.760 tỷ đồng, đạt 46% dự toán, bằng 80% cùng kỳ. Tổng vốn đầu tư thực hiện toàn xã hội ước đạt 21.310 tỷ đồng, đạt 47% kế hoạch, tăng 38% so với cùng kỳ. Giải ngân đầu tư công ước đạt 2.953/8.789 tỷ đồng, bằng 33,6% so với kế hoạch. Tổng nguồn vốn tín dụng huy động đạt 91.600 tỷ đồng, tăng 8,7% so với cuối năm 2022.

Công tác giải phóng mặt bằng, tái định cư dự án cao tốc Bắc - Nam được tập trung chỉ đạo. Tỉnh tổ chức thành công hội nghị công bố Quy hoạch tỉnh và Xúc tiến đầu tư.

Bí thư Huyện ủy Vũ Quang Nguyễn Thị Việt Hà phân tích một số vướng mắc trong thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm.

Các lĩnh vực văn hóa, xã hội đạt kết quả khá toàn diện. Thể thao thành tích cao tiếp tục gặt hái nhiều thành công. Giáo dục mũi nhọn duy trì thành tích; ký kết hợp tác thành công với Đại học Quốc gia Hà Nội. Công tác giám sát, phòng chống dịch bệnh tiếp tục được triển khai chủ động, tích cực. Chính sách lao động việc làm, người có công và an sinh xã hội được triển khai đồng bộ.

Cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh gắn với chuyển đổi số tiếp tục được quan tâm. Các vụ việc tồn đọng được các đơn vị, địa phương tập trung xử lý. Quốc phòng, an ninh được tăng cường; triển khai các nhiệm vụ của Đề án 06 đạt kết quả cao so với toàn quốc. Hoạt động đối ngoại được triển khai chủ động, phù hợp với tình hình mới.

Hội nghị cũng nghe báo cáo xin ý kiến về các nội dung dự kiến trình kỳ họp HĐND tỉnh giữa năm 2023; báo cáo xin ý kiến về bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách địa phương giai đoạn 2021-2025; báo cáo công tác tài chính Đảng bộ tỉnh năm 2022, công khai quyết toán năm 2022 và dự toán năm 2023.

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải phân tích thêm một số kết quả nổi bật trong thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm.

Tại hội nghị, đại biểu đã phân tích những kết quả đạt được, chỉ ra một số hạn chế, vướng mắc trong thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm.

Đại biểu cũng cho ý kiến về các nội dung trình xin ý kiến tại hội nghị; góp ý bổ sung các nội dung trong bản dự thảo báo cáo, đồng thời hiến kế các giải pháp trọng tâm để thực hiện đạt và vượt chỉ tiêu kinh tế - xã hội trong những tháng còn lại.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng đề nghị các sở, ngành, địa phương rà soát lại các chỉ tiêu, nhiệm vụ 6 tháng đầu năm.

Phát huy vai trò nêu gương người đứng đầu trong thực hiện nhiệm vụ

Kết luận hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng biểu dương Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh, sự nỗ lực của các sở, ngành, đơn vị trong thực hiện các nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2023.

Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng kết luận hội nghị.

Bí thư Tỉnh ủy đề nghị thời gian tới, các địa phương, đơn vị quyết tâm cao hơn nữa để thực hiện các chỉ tiêu, mục tiêu, nhiệm vụ 6 tháng còn lại của năm. Xây dựng kế hoạch cụ thể, rõ lộ trình, nhiệm vụ, thực hiện hiệu quả đề án xây dựng tỉnh nông thôn mới; tăng cường các giải pháp tăng thu ngân sách; tập trung giải ngân nguồn vốn đầu tư công; phối hợp, tạo điều kiện cho các nhà đầu tư triển khai dự án trên địa bàn; tập trung cao cho công tác giải phóng mặt bằng phục vụ các dự án trọng điểm lớn.

Tiếp tục quan tâm công tác an sinh xã hội, linh hoạt trong huy động nguồn lực xã hội hóa; siết chặt kỷ luật kỷ cương, nâng cao đạo đức công vụ, nêu gương người đứng đầu trong thực hiện các nhiệm vụ...

Bí thư Tỉnh ủy cũng nhấn mạnh các nhiệm vụ, giải pháp tăng cường công tác xây dựng Đảng; triển khai thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Trung ương, của tỉnh đã ban hành; tiếp tục thực hiện luân chuyển, bố trí cán bộ phù hợp, đảm bảo quy định; nắm chắc tình hình cơ sở, giải quyết các nội dung tồn đọng; chuẩn bị tốt diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh; tăng cường các giải pháp đảm bảo quốc phòng - an ninh.

Về các nội dung trình xin ý kiến tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy giao các cơ quan tham mưu tiếp thu, hoàn thiện.

Thu Hà - Lê Tuấn