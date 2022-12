Can Lộc cơ bản hoàn thành 12 chỉ tiêu, kế hoạch đề ra trong năm 2022

Can Lộc cũng là huyện đi đầu của tỉnh Hà Tĩnh trong chuyển đổi, tập trung ruộng đất với diện tích trên 2.228 ha, trong đó triển khai 1.666 ha mô hình sản xuất tập trung cho năng suất vượt trội.

Sáng 7/12, Ban thường vụ Huyện ủy Can Lộc tổ chức hội nghị bàn và cho ý kiến các nội dung về tình hình, kết quả thực hiện kế hoạch kinh tế - xã hội năm 2022, mục tiêu nhiệm vụ năm 2023; một số nội dung, chương trình Kỳ họp thứ 8 HĐND huyện; đề án và dự thảo nghị quyết về hoạt động của chi đoàn, chi hội cơ sở; sửa đổi quy chế làm việc của UBKT huyện ủy.

Bí thư Huyện ủy Can Lộc Nghiêm Sỹ Đống chủ trì hội nghị.

Năm 2022, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, thách thức, song với sự chủ động thích ứng, linh hoạt trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện của cấp ủy, chính quyền cùng với sự nỗ lực của toàn dân, huyện Can Lộc cơ bản hoàn thành 12 chỉ tiêu, kế hoạch về kinh tế - xã hội đề ra, trong đó có 10 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch.

Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Can Lộc Võ Xuân Linh báo cáo dự thảo kết quả phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng năm 2022.

Sản xuất nông nghiệp đạt kết quả khá, tình hình dịch bệnh gia súc, gia cầm được kiểm soát, góp phần thúc đẩy người dân phát triển chăn nuôi tái đàn. Can Lộc cũng là huyện đi đầu của tỉnh trong chuyển đổi, tập trung ruộng đất với diện tích trên 2.228 ha, trong đó triển khai 1.666 ha mô hình sản xuất tập trung cho năng suất vượt trội. Vụ xuân 2023, huyện tiếp tục giao các địa phương thực hiện tập trung ruộng đất, dự kiến các địa phương hoàn thành được 1.300 ha, đạt 108%.

Đối với công tác GPMB cao tốc Bắc - Nam, Can Lộc là huyện bàn giao mặt bằng nhiều nhất và giải ngân đạt cao nhất tỉnh. Tổng giá trị đầu tư xây dựng cơ bản toàn huyện ước đạt 1584,8 tỷ đồng; nhiều công trình, dự án trên địa bàn được xây dựng hoàn thành và đưa vào sử dụng. Thu ngân sách trên địa bàn năm 2022 ước đạt trên 200 tỷ đồng, đạt 103% kế hoạch tỉnh giao và bằng 100% HĐND huyện giao.

Chủ tịch UBND huyện Đặng Trần Phong: Việc xây dựng NTM, khu dân cư kiểu mẫu cần có sự vào cuộc quyết liệt của cấp ủy đảng, chính quyền, nội lực của Nhân dân.

Phong trào xây dựng NTM, đô thị văn minh tiếp tục được đẩy mạnh. Đến nay, toàn huyện có 1 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu, 5/16 xã đạt chuẩn NTM nâng cao; phấn đấu cuối năm có thêm 2 - 3 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, thị trấn Nghèn hoàn thành các tiêu chí đô thị loại IV và xây dựng 6 tổ dân phố văn minh, thị trấn Đồng Lộc xây dựng 2 tổ dân phố văn minh.

Trong lĩnh vực văn hóa - xã hội, huyện đã tổ chức tốt các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao chào mừng các ngày lễ lớn; chất lượng phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, NTM, đô thị văn minh tiếp tục được nâng lên. Tháng 11/2022, “Văn bản Hán Nôm làng Trường Lưu” (1689 - 1943) được công nhận là Di sản tư liệu ký ức thế giới khu vực Châu Á - Thái Bình Dương.

Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy Đào Xuân Tùng: Việc tăng cường kiểm tra, giám sát, kiện toàn đội ngũ cán bộ cơ sở là một trong những yếu tố thúc đẩy sự phát triển của phong trào các địa phương.

Các chính sách an sinh xã hội được thực hiện đầy đủ, kịp thời, đúng đối tượng. Quốc phòng - an ninh được củng cố, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm, tạo thuận lợi cho kinh tế - xã hội của huyện phát triển…

Đối với công tác xây dựng Đảng, huyện đã tiếp tục tăng cường tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao nhận thức trong cán bộ, đảng viên và quần chúng Nhân dân. Công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng; công tác nội chính, phòng chống tham nhũng, lãng phí được siết chặt; công tác dân vận, hoạt động của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội được tăng cường.

Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy Nguyễn Thị Thanh Hoài: Cần tiếp tục tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền đưa các nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, nắm bắt và giải quyết kịp thời những băn khoăn, vướng mắc, tạo sự đồng thuận trong Nhân dân.

Tại hội nghị, đại biểu cũng đã được nghe dự thảo các báo cáo, tờ trình dự kiến sẽ được trình bày tại Kỳ họp thứ 8 HĐND huyện; đề án và dự thảo nghị quyết về hoạt động của chi đoàn, chi hội cơ sở; sửa đổi quy chế làm việc của UBKT huyện ủy…

Bí thư Đảng ủy thị trấn Nghèn - Hoàng Bá Anh: Việc tập hợp hội viên các chi đoàn, chi hội hết sức khó khăn, vì vậy, cần xem lại mục tiêu đề ra trong nghị quyết về hoạt động của các chi đoàn, chi hội.

Tại hội nghị, Bí thư Huyện ủy Nghiêm Sỹ Đống ghi nhận, biểu dương những nỗ lực của các phòng, ban, đơn vị trong việc khắc phục khó khăn thực hiện nhiệm vụ được giao. Điều đó khẳng định sự chủ động, linh hoạt trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của huyện để các chủ trương, nghị quyết của cấp trên đi vào cuộc sống và phát huy hiệu quả.

Bí thư Huyện ủy Can Lộc Nghiêm Sỹ Đống kết luận hội nghị.

Đối với việc hoàn thiện các báo cáo chuẩn bị cho các kỳ họp quan trọng sắp tới, đề nghị các phòng chuyên môn cần góp ý sâu, làm nổi bật những kết quả cũng như tồn tại, hạn chế, hướng khắc phục trong từng lĩnh vực.

Thời gian tới, ngoài việc tiếp tục phát huy các tiềm năng, thế mạnh trên địa bàn về nông nghiệp, cần chú trọng việc xây dựng thương hiệu, phát triển các sản phẩm hàng hóa để nâng giá trị sản phẩm. Trong xây dựng NTM, khu dân cư kiểu mẫu, việc đánh giá phải nhìn vào thực tiễn của từng địa phương để có sự động viên tinh thần bà con Nhân dân, tạo phong trào ở cơ sở.

Đối với công tác GPMB, những phần việc sắp tới sẽ rất khó khăn, vì thế cần tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền kịp thời nắm bắt và định hướng dư luận, tạo sự đồng thuận trong việc thực hiện chủ trương lớn...

Anh Thư