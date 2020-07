Hà Tĩnh có số giải cuộc thi tìm hiểu truyền thống ngành Tuyên giáo nhiều nhất cả nước

Cuộc thi trắc nghiệm “Tìm hiểu 90 năm ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng” trên mạng VCNET.VN, Hà Tĩnh là tỉnh có số lượng giải nhiều nhất cả nước với 77/256 giải.

Đông đảo thí sinh Hà Tĩnh tham gia cuộc thi dù cuộc thi diễn ra vào thời điểm dịch bệnh Covid-19.

Theo thống kê, Ban Tổ chức đã đưa ra 160 câu hỏi trong 16 tuần diễn ra cuộc thi. Sau 16 tuần, đã xác định được chủ nhân của 256 giải thưởng với 166 người đến từ 39 tỉnh, thành phố, gồm: 16 giải nhất; 32 giải nhì; 80 giải ba; 128 giải khuyến khích; tổng trị giá giải thưởng là 474 triệu đồng.

Hà Tĩnh là tỉnh có số giải nhiều nhất cả nước với 77 giải, chiếm 30% tổng số giải. Trong 16 tuần thi, Hà Tĩnh có 15 tuần có thí sinh đạt giải với 77 giải thuộc về 36 cá nhân, trong đó có 2 giải nhất, 10 giải nhì, 33 giải ba, 32 giải khuyến khích.

Vũ Quang là địa phương đạt nhiều giải nhất tỉnh với 27 giải, trong đó: 2 giải nhất, 6 giải nhì, 9 giải ba, 10 giải khuyến khích. Huyện Can Lộc đạt 24 giải, gồm: 13 giải ba và 11 giải khuyến khích; TX Kỳ Anh và TP Hà Tĩnh mỗi đơn vị đạt 4 giải…

Trong số các cá nhân đạt giải của Hà Tĩnh, anh Nguyễn Doãn Báu, xã Đức Giang (huyện Vũ Quang) là người thi đạt nhiều giải thưởng cao nhất với 3 giải nhì, 2 giải ba và 3 giải khuyến khích. Anh Phan Khắc Bách, Văn phòng Đảng ủy xã Xuân Lộc (Can Lộc) là thí sinh đạt nhiều giải nhất cả nước với 9 giải, gồm 6 giải ba và 3 giải khuyến khích.

Ngoài ra, còn một số cá nhân khác, như: anh Võ Quang Đạt (Ban Tuyên giáo Huyện ủy Can Lộc) đạt 6 giải; anh Trần Anh Đức (Công an huyện Can Lộc) đạt 4 giải; chị Nguyễn Thị Hồng (Trung tâm VH-TT huyện Vũ Quang) đạt 4 giải; anh Tô Minh Hoài (Thị trấn Vũ Quang) đạt 3 giải; anh Nguyễn Chí Công (xã Đức Giang, Vũ Quang) đạt 3 giải.

2 thí sinh mang về giải nhất cho Hà Tĩnh là chị Nguyễn Thị Hồng (Trung tâm VH-TT huyện Vũ Quang) và chị Lê Thị Hoa (xã Đức Bồng, Vũ Quang).

Theo đánh giá từ Ban tổ chức, Hà Tĩnh là một trong những địa phương điển hình trong triển khai cuộc thi. Ngoài ban hành các công văn chỉ đạo triển khai cuộc thi sâu rộng; phổ biến đăng tải nội dung, thể lệ cuộc thi, đôn đốc và khuyến khích cán bộ, đảng viên, chiến sĩ tham gia dự thi; hằng tuần tổ chức trao đổi, thảo luận về đề thi, các phương án trả lời và có hình thức thi tập thể trước giờ giao ban, chào cờ đầu tuần…

Hà Tĩnh còn tổ chức sơ kết cuộc thi và trao thưởng cho các thí sinh đạt giải tuần.

Cùng với cơ quan thường trực là Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam, nhiều cơ quan báo chí trung ương và các cơ quan báo chí của các bộ, ban, ngành, tỉnh, thành phố trong cả nước đã tải đường link của cuộc thi kèm theo hướng dẫn đăng nhập, kịp thời đăng tải nội dung và kết quả Cuộc thi từng tuần; thường xuyên cung cấp đến bạn đọc những tài liệu tuyên truyền về lịch sử 90 năm ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng.

Riêng Báo Hà Tĩnh đã có 19 tin, bài trong quá trình diễn ra cuộc thi, qua đó lan tỏa tinh thần, ý nghĩa cuộc thi đến các tầng lớp Nhân dân.

Được biết, lễ tổng kết và trao giải cuộc thi sẽ diễn ra vào 20h ngày 26/7/2020 tại Nhà hát lớn - Hà Nội.

Thu Hà