Hà Tĩnh đẩy mạnh phối hợp tuyên truyền biển, đảo gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị

Trong 2 năm qua, Hà Tĩnh đã tổ chức 17 hội nghị báo cáo viên cấp tỉnh; 366 hội nghị báo cáo viên cấp huyện và tương đương có nội dung liên quan đến biển, đảo cho 12.000 lượt cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cũng đã kịp thời chỉ đạo định hướng, cung cấp trên 3.000 cuốn tài liệu tuyên truyền tại các hội nghị báo cáo viên, hội nghị giao ban và cung cấp thông tin cho báo chí. Báo Hà Tĩnh, Đài PT-TH tỉnh đã phát sóng, đăng tải hàng trăm tin bài, phóng sự, ký sự truyền hình về biển, đảo. Riêng Báo Hà Tĩnh tiếp tục duy trì đều đặn các chuyên mục: “Quốc phòng - An ninh", "Vì chủ quyền an ninh biên giới"; bình quân mỗi ngày trên 2 ấn phẩm báo in và báo Hà Tĩnh điện tử thường xuyên đăng tải từ 2 - 3 tin, bài và ảnh tuyên truyền về công tác biển, đảo. Bên cạnh đó, các tổ chức, đoàn thể, địa phương ở Hà Tĩnh cũng triển khai nhiều chương trình tuyên truyền, hướng về biển, đảo ý nghĩa. Cụ thể: Ủy ban MTTQ tỉnh chỉ đạo Mặt trận Tổ quốc các cấp phối hợp với các tổ chức đoàn thể tổ chức 106 hội nghị, hội thảo về biển, đảo với hơn 9.500 lượt người tham gia; các địa phương phối hợp Sở TT&TT tổ chức Triển lãm số “Trường Sa, Hoàng Sa là của Việt Nam - những bằng chứng pháp lý, lịch sử”; Công ty Nhiệt điện Vũng Áng 2 tổ chức thành công giải chạy Marathon “Vì môi trường biển”; Huyện ủy Nghi Xuân phối hợp tổ chức các hội nghị tuyên truyền biển, đảo giai đoạn 2022 - 2025...