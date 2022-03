Hà Tĩnh phát động Giải Búa liềm vàng và Giải Báo chí viết về gương người tốt, việc tốt năm 2022

Thời gian qua, Giải Búa liềm vàng và Giải Báo chí viết về “gương người tốt việc tốt, các điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước và xây dựng nông thôn mới ở Hà Tĩnh” nhận được sự quan tâm lãnh đạo của các cấp ủy, tổ chức Đảng; sự nhiệt tình tham gia của các cơ quan báo chí, các nhà báo và người viết báo không chuyên.

Đại biểu tham dự hội nghị.

Sáng 28/3, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở TT&TT, Hội Nhà báo Hà Tĩnh phối hợp phát động Giải Báo chí cấp tỉnh về xây dựng Đảng lần thứ V năm 2022 và trao Giải Báo chí viết về “gương người tốt việc tốt, các điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước và xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh” năm 2021. Dự hội nghị có Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Võ Hồng Hải, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Văn Hùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Châu.

Các đồng chí chủ trì hội nghị.

Phát động giải báo chí cấp tỉnh viết về xây dựng Đảng lần thứ V

Tại hội nghị, Phó trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nguyễn Thành Đồng đã phát động Giải Báo chí viết về xây dựng Đảng (giải Búa liềm vàng) lần thứ V, năm 2022.

Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nguyễn Thành Đồng phát động Giải Báo chí viết về xây dựng Đảng (giải Búa liềm vàng) lần thứ V, năm 2022.

Thời gian qua, Giải báo chí Búa liềm vàng đã nhận được sự quan tâm lãnh đạo của các cấp ủy, tổ chức đảng; sự nhiệt tình tham gia của các cơ quan báo chí, các nhà báo và người viết báo không chuyên... Nhiều tác phẩm được chuẩn bị công phu, nghiêm túc, phản ánh chân thực, toàn diện, đa chiều thực tiễn sinh động, chuyển tải nhiều thông điệp sâu sắc, ý nghĩa trong năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp với nhiều sự kiện chính trị quan trọng.

Để tiếp tục hưởng ứng Giải Búa liềm vàng toàn quốc, đồng thời nhằm khích lệ, động viên các tập thể, cá nhân có tác phẩm báo chí xuất sắc viết về đề tài xây dựng Đảng, ban tổ chức Giải Búa liềm vàng cấp tỉnh phát động giải báo chí lần thứ V, năm 2022.

Các tác phẩm cần tập trung vào nội dung: tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới; cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; xây dựng Đảng về đạo đức và thực hiện các quy định về nêu gương của cán bộ, đảng viên...

Phó Tổng Biên tập Báo Hà Tĩnh Lê Thị Thủy: Ngoài việc đăng tải các thông tin liên quan đến giải Búa liềm vàng, Báo Hà Tĩnh đã và đang xây dựng các chuyên đề đảm bảo chất lượng để tham gia giải cấp tỉnh. Báo Hà Tĩnh mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, định hướng, chỉ đạo từ các đồng chí lãnh đạo tỉnh để các chuyên đề, bài viết lĩnh vực xây dựng Đảng ngày càng có chiều sâu, tạo sức lan tỏa rộng lớn.

Đối tượng xét giải là những tác phẩm được sử dụng, đăng, phát trên các phương tiện thông tin truyền thông đại chúng từ 1/11/2021 đến 15/10/2022.

Cơ cấu giải, về tác phẩm: 1 giải đặc biệt, 2 giải A, 5 giải B, 7 giải C và 10 giải khuyến khích. Ngoài ra, còn có 4 giải chuyên đề dành cho tác phẩm xuất sắc tuyên truyền về: Tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng; đổi mới, nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh chống “diễn biến hòa bình”; phát hiện tấm gương tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; 2 giải phụ trao cho tác phẩm xuất sắc của tác giả cao tuổi và tác phẩm xuất sắc của tác giả trẻ tuổi.

Đối với tập thể, ban tổ chức sẽ khen thưởng cho các cơ quan báo chí và các địa phương, đơn vị có thành tích tiêu biểu trong công tác triển khai và tham gia Giải Búa liềm vàng (theo 3 mức A, B, C và có tiêu chí cụ thể đánh giá).

Về nhân vật tiêu biểu, lựa chọn vinh danh một số nhân vật trong tác phẩm đạt giải.

Trao 25 giải báo chí viết về gương người tốt, việc tốt năm 2021

Cuộc thi báo chí viết về “gương người tốt việc tốt, các điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước và xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh” năm 2021 do Sở TT&TT phối hợp với Ban Thi đua Khen thưởng tỉnh, Hội Nhà báo tỉnh tổ chức.

Giám đốc Sở TT&TT Đậu Tùng Lâm báo cáo kết quả cuộc thi năm 2021, phát động cuộc thi năm 2022.

Cuộc thi nhằm tuyên truyền, tôn vinh, cổ vũ nhân rộng các gương người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng nông thôn mới nhằm khơi dậy và phát huy sức mạnh tổng hợp của khối đại đoàn kết dân tộc, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trên địa bàn tỉnh.

Trải qua 1 năm triển khai, cuộc thi đã nhận được gần 150 tác phẩm tham dự. Qua quá trình chấm nghiêm túc, khách quan, ban tổ chức giải đã công nhận 25 tác phẩm đạt giải năm 2021 gồm: 2 giải A, 4 giải B, 7 giải C và 12 giải khuyến khích.

2 giải A thuộc về: - Nhóm tác giả Mai Thủy, Phúc Quang, Đình Nhất, Minh Toàn của Báo Hà Tĩnh với chùm 3 tác phẩm viết về “Những người giữ bình yên cho mùa Xuân”. - Tác giả Bùi Tiến - Báo Bảo vệ pháp luật với chùm 3 tác phẩm viết về “Những giây phút nghẹt thở cứu người thoát lũ xoáy của Công an Hà Tĩnh”.

Cũng tại hội nghị, ban tổ chức giải đã phát động Giải Báo chí viết về “gương người tốt việc tốt, các điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước và xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh” năm 2022.

Theo đó, tác phẩm dự thi là tác phẩm thuộc các loại hình báo chí (báo in, báo điện tử, phát thanh, truyền hình) đã được đăng tải trên các báo, đài của Trung ương, của tỉnh Hà Tĩnh kể từ 1/4/2021 đến 1/5/2022 viết về gương người tốt, việc tốt, các điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước và xây dựng nông thôn mới tỉnh Hà Tĩnh.

Giải được tổng kết, trao thưởng và công bố trên các phương tiện thông tin đại chúng vào dịp kỷ niệm Ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi thi đua yêu nước (11/6).

Thời gian nhận tác phẩm tham dự giải: Ban Tổ chức nhận tác phẩm dự thi từ ngày phát động (công bố thể lệ) cho đến hết ngày 1/5/2022 (tính theo dấu bưu điện). Địa chỉ nhận tác phẩm: Phòng Thông tin - Báo chí - Xuất bản, Sở TT&TT; địa chỉ: số 66, đường Phan Đình Phùng, TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh; điện thoại: 02393.686.586 Lưu ý: Ngoài phong bì ghi rõ “Tác phẩm tham dự Giải “Báo chí viết về gương người tốt, việc tốt, các điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước và xây dựng nông thôn mới tỉnh Hà Tĩnh” năm 2022. Tác giả, nhóm tác giả dự thi cần ghi rõ địa chỉ và số điện thoại ngoài bì đựng bài dự thi để Ban Tổ chức thuận tiện liên lạc. Đối với các tác phẩm báo điện tử, các tác phẩm phát thanh, truyền hình có dung lượng nhỏ có thể gửi bằng file nén về địa chỉ: giaibaochinguoitotviectot@gmail.com (chủ đề của thư ghi rõ: tác phẩm tham dự giải báo chí viết về gương người tốt, việc tốt).

Tích cực tham gia các giải báo chí của tỉnh và quốc gia

Phát biểu tại hội nghị, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Văn Hùng chúc mừng các tác giả, nhóm tác giả đạt giải.

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Văn Hùng phát biểu tại hội nghị.

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị các cơ quan báo chí, các phóng viên tích cực quan tâm, hưởng ứng tham gia cuộc thi, các giải báo chí do Trung ương và tỉnh phát động như: Giải Báo chí Quốc gia năm 2021; Giải Búa liềm vàng năm 2022; Giải Báo chí “Vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc” lần thứ XV năm 2021 - 2022 (do Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam); Cuộc thi viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch lần thứ hai, năm 2022 (do Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức)...

Đồng thời đề nghị, các địa phương, đơn vị tạo điều kiện, cung cấp các thông tin để các cán bộ, phóng viên thu thập thông tin, thuận lợi trong việc viết tin, bài.

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Văn Hùng trao giải A cho các tác giả, nhóm tác giả.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Châu, Phó Trưởng Ban thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nguyễn Thành Đồng trao giải B cho các tác giả, nhóm tác giả.

Giám đốc Sở TT&TT Đậu Tùng Lâm và Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Nguyễn Xuân Hải trao giải C cho các tác giả, nhóm tác giả.

Giám đốc Sở TT&TT Đậu Tùng Lâm và Trưởng ban Thi đua khen thưởng tỉnh Nguyễn Văn Hùng trao giải khuyến khích cho các tác giả, nhóm tác giả.

Hà Quang Tuấn