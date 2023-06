Tăng cường đấu tranh phản bác các quan điểm, luận điệu sai trái, thù địch chống phá đất nước

Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Phan Xuân Thủy đề nghị đội ngũ tuyên giáo, báo cáo viên các cấp cần tăng cường đấu tranh phản bác các quan điểm, luận điệu sai trái, thù địch chống phá Đảng, nhà nước; bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Sáng 16/6, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức hội nghị báo cáo viên Trung ương tháng 6/2023 để thông tin các chuyên đề: “Phát triển nông nghiệp, kinh tế nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới theo hướng nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại và nông dân văn minh”, “Xây dựng chuẩn mực đạo đức của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới”. Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Phan Xuân Thủy chủ trì hội nghị. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tuyến tại 3.372 điểm cầu trong cả nước với 148.387 đại biểu tham dự. Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lê Văn Khánh điều hành điểm cầu Hà Tĩnh.

Mở đầu hội nghị, Thiếu tướng Đặng Hồng Đức – Chánh Văn phòng Bộ Công an đã thông tin nhanh về về vụ gây mất an ninh trật tự (ANTT) tại Đắk Lắk.

Chánh Văn phòng Bộ Công an cho biết, ngay sau khi vụ việc nghiêm trọng xảy ra, Bộ Công an đã chỉ đạo lực lượng công an các tỉnh Tây Nguyên phối hợp cùng lực lượng công an, chính quyền địa phương và Nhân dân trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk khẩn trương truy bắt gần 50 đối tượng cùng các loại vũ khí tự chế, nhanh chóng khắc phục hậu quả vụ việc…

Đến nay, cuộc sống của người dân trên địa bàn 2 xã Ea Tiêu và Ea Ktur cũng như toàn huyện Cư Kuin và tỉnh Đắk Lắk đã trở lại bình thường.

Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Văn Hùng cùng lãnh đạo một số sở, ngành và các báo cáo viên đang công tác tại cơ quan, đơn vị cấp tỉnh, dự hội nghị.

Các đại biểu dự hội nghị được nghe Tiến sĩ Trần Gia Long – Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch (Bộ NN& PTNT) thông tin về chuyên đề “Phát triển nông nghiệp, kinh tế nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới theo hướng nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại và nông dân văn minh”.

Trong 37 năm thực hiện công cuộc đổi mới do Đảng Cộng sản Việt Nam khởi xướng và lãnh đạo, nhất là thực hiện các nghị quyết Trung ương, nông nghiệp nước ta tiếp tục phát triển trên cơ sở phát huy các lợi thế, chuyển mạnh sang sản xuất hàng hóa, xuất khẩu trên quy mô lớn và ngày càng tăng, hệ thống tổ chức sản xuất, kinh doanh tiếp tục được đổi mới phù hợp hơn với cơ chế thị trường.

Các đại biểu tham dự ở điểm cầu Hà Tĩnh.

Phát triển nông nghiệp và xây dựng nông thôn đạt được nhiều thành tựu quan trọng, bộ mặt nông thôn nhiều đổi mới; kết cấu hạ tầng được nâng cấp, điều kiện sinh sống được cải thiện; cơ cấu kinh tế, công nghiệp và dịch vụ ở nông thôn phát triển nhanh; thu nhập và đời sống vật chất, tinh thần của nông dân và dân cư nông thôn được nâng cao, số hộ nghèo giảm nhanh.

Hội nghị cũng được nghe Phó Giáo sư, Tiến sĩ Phạm Văn Linh - Phó Chủ tịch chuyên trách Hội đồng Lý luận Trung ương thông tin về chuyên đề xây dựng chuẩn mực đạo đức của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới.

Việc xây dựng, thực hiện các chuẩn mực đạo đức cách mạng cho cán bộ, đảng viên hiện nay theo tư tưởng Hồ Chí Minh chịu tác động đồng thời bởi nhiều yếu tố.

Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu Nhà Quốc hội. Ảnh: Quochoi.vn

Sự nghiệp đổi mới đất nước tiếp tục đạt được những thành tựu đáng kể trên tất cả các lĩnh vực. Tuy nhiên, kinh tế thị trường với việc lấy lợi ích làm động lực, nhấn mạnh lợi ích kinh tế, coi trọng lợi ích cá nhân đã đẩy một số cán bộ, đảng viên, trong đó có cả cán bộ cấp cao thiếu bản lĩnh, suy thoái về đạo đức, lối sống lao vào làm ăn kinh tế, bất chấp thủ đoạn, coi thường pháp luật, xem nhẹ giá trị đạo đức xã hội.

Trước tình hình đó, Đảng ta đã ban hành các Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII, XIII về xây dựng Đảng gắn với thực hiện Kết luận số 01- KL/TW ngày 18-5-2021 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với các giải pháp mạnh mẽ, quyết liệt, đồng bộ. Điều đó đã tác động tích cực tới việc ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Phạm Văn Linh nhấn mạnh: “Xây dựng chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới” là hoạt động thiết thực nhằm triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, các nghị quyết, kết luận của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư về xây dựng, chỉnh đốn Đảng nói chung, xây dựng Đảng về đạo đức nói riêng.

Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Phan Xuân Thủy phát biểu định hướng nhiệm vụ thời gian tới. Ảnh: Tuyengiao.vn

Định hướng nhiệm vụ thời gian tới, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Phan Xuân Thủy đề nghị ban tuyên giáo các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương, đội ngũ báo cáo viên các cấp và tuyên truyền viên cơ sở cần tích cực tuyên truyền sâu rộng về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Vạch trần luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch; tăng cường đấu tranh phản bác các quan điểm, luận điệu sai trái, thù địch chống phá Đảng; bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Tích cực tuyên truyền sâu rộng về 3 chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới; phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; xóa đói giảm nghèo bền vững, cũng như thành công của hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng giữa nhiệm kỳ khóa XIII.

Trước mắt, với vụ việc ở Đắk Lắk, cần tập trung tuyên truyền để người dân hiểu, phát huy hiệu quả “thế trận lòng dân” trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và gắn kết sự phối hợp giữa người dân với các lực lượng chức năng để nhanh chóng ổn định tình hình, tư tưởng cho người dân tỉnh Đắk Lắk nói riêng và các tỉnh ở Tây Nguyên nói chung. Đặc biệt là tăng cường đấu tranh với những thế lực thù địch, phần tử chống đối có các hành vi nhằm phá hoại gây mất tình hình ANTT ở khu vực Tây Nguyên.

