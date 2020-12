Tăng cường đối thoại với công dân, triển khai hiệu quả công tác dân vận tại các cơ quan Nhà nước

Tại hội nghị tổng kết hoạt động năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021, Ban Dân vận Tỉnh ủy Hà Tĩnh đã khen thưởng 7 tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Sáng 29/12, Ban Dân vận Tỉnh ủy Hà Tĩnh tổ chức hội nghị tổng kết năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021. Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Trương Thanh Huyền, các Phó trưởng Ban: Ngô Văn Huỳnh, Dương Xuân Hòa cùng chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Châu; nguyên Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Phan Cao Thanh.

Lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.

Năm 2020, các cấp ủy đảng, tổ chức chính trị - xã hội và đoàn thể đã tiếp tục quan tâm đổi mới lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp về công tác dân vận gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị, địa phương.

Phó trưởng Ban thường trực Ban Dân vận Tỉnh ủy Ngô Văn Huỳnh báo cáo kết quả hoạt động năm 2020.

HĐND, UBND các cấp đã quan tâm thể chế hóa, cụ thể hóa đầy đủ các chủ trương, nghị quyết của Đảng về công tác dân vận. Các lực lượng vũ trang tăng cường các biện pháp giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn; thực hiện nghiêm nhiệm vụ quốc phòng an ninh, công tác quân sự ở địa phương...

Trưởng ban Dân vận Huyện ủy Thạch Hà Lê Văn Sơn: Ban Dân vận Thạch Hà luôn chú trọng phát huy dân chủ trong Nhân dân, mọi hoạt động hướng về người dân, cơ sở.

Qua đó tích cực động viên Nhân dân xây dựng Nông thôn mới, phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững; khắc phục hậu quả thiên tai, vận động hiệu quả phòng, chống dịch bệnh Covid-19; góp phần củng cố, tăng cường tình đoàn kết, xây dựng mối quan hệ gắn bó máu thịt với Nhân dân.

Công tác tôn giáo được triển khai hiệu quả, giải quyết kịp thời nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của các tổ chức tôn giáo, đồng bào theo đạo, đảm bảo quyền tự do tín ngưỡng trong khuôn khổ pháp luật.

Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy Can Lộc Bùi Thị Kiều Nhi: Tham mưu tổ chức tốt đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu chính quyền các cấp với Nhân dân là cách làm hiệu quả nhằm giải quyết các vấn đề tồn đọng và nắm bắt tình hình tư tưởng người dân.

Bên cạnh đó, Ban Dân vận các cấp triển khai hiệu quả các hoạt động hưởng ứng “Năm dân vận khéo 2020”; thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở. Tiêu biểu có các đơn vị Ban Dân vận các huyện: Đức Thọ, Can Lộc, Lộc Hà, Thạch Hà, TX Kỳ Anh, TP Hà Tĩnh, TX Hồng Lĩnh, Công an tỉnh, Quân sự tỉnh, Biên phòng tỉnh...

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Hoàng Anh Đức: Với vai trò của mình, MTTQ tỉnh đã tích cực giám sát, phản biện xã hội, nhất là trên lĩnh vực mà dư luận, Nhân dân quan tâm.

Thảo luận nhiệm vụ, giải pháp năm 2021 đại biểu cho rằng: cần triển khai thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Đảng về công tác dân vận gắn với các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm, đột phá của tỉnh trong nhiệm kỳ và của năm 2021; nâng cao hiệu quả công tác dân vận trong các cơ quan nhà nước.

Tiếp tục nâng cao hiệu quả trong phong trào thi đua “dân vận khéo” gắn với các phong trào thi đua yêu nước; chỉ đạo Mặt trận tổ quốc và các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội nắm chắc tình hình, dư luận...

Nguyên Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Phan Cao Thanh: Công tác dân vận là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị, do đó, các cấp, ngành cần tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được; quan tâm thể chế hóa các chủ trương, nghị quyết, chỉ thị của Đảng về công tác dân vận với mục tiêu hướng tới là vì sự phát triển chung, vì lợi ích của các tầng lớp Nhân dân.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Châu phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Châu mong muốn thời gian tới, Ban Dân vận các cấp tiếp tục phối hợp tốt với chính quyền các cấp để thực hiện tốt các nhiệm vụ kinh tế - chính trị - xã hội, quốc phòng - an ninh; trong đó tiếp tục tập trung cao cho công tác phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật, tuyên truyền và giám sát việc thực hiện các nghị quyết, quyết định, kế hoạch của Chính phủ, UBND tỉnh, HĐND tỉnh trên tất cả lĩnh vực.

Bên cạnh đó, cần tiếp tục vận động, tuyên truyền người dân tích cực phòng chống dịch Covid-19; phát động hiệu quả các phong trào thi đua....

Kết luận hội nghị, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Trương Thanh Huyền đề nghị, Ban Dân vận các cấp, Mặt trận tổ quốc, tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục nâng cao năng lực tham mưu nhằm cụ thể hóa các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, nghị quyết đại hội đảng các cấp liên quan đến công tác dân vận; triển khai hiệu quả các mô hình dân vận khéo; tăng cường công tác tiếp công dân, đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp với Nhân dân; tiếp tục triển khai hiệu quả công tác dân vận tại các cơ quan Nhà nước.

Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Trương Thanh Huyền kết luận hội nghị.

Bên cạnh đó, Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị đổi mới phương thức hoạt động, sâu sát cơ sở, nắm chắc tình hình trước thềm bầu cử Quốc hội, HĐND các cấp; đẩy mạnh tuyên truyền kêu gọi các nguồn lực xây dựng nhà tránh lũ; phát huy vai trò giám sát, phản biện các chính sách, nghị quyết; thực hiện tốt các chính sách công tác tôn giáo; tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ người làm công tác dân vận...

Đối với các mô hình chức danh Trưởng ban Dân vận kiêm nhiệm Trưởng ban Tuyên giáo hoặc Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện cần có đánh giá, phản ánh khách quan, trung thực để kịp thời tham mưu, đề xuất cấp ủy sớm thống nhất triển khai mô hình phù hợp.

Dịp này, Ban Dân vận Tỉnh ủy tặng giấy khen cho 7 tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ năm 2020.

Thu Hà