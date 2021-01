Thành ủy Hà Tĩnh tập trung giám sát việc thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng

Ngày 26/12, Công an tỉnh Hà Tĩnh tổ chức công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc thành lập Cơ quan Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Đảng ủy Công an tỉnh Hà Tĩnh. Cùng dự có Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Hà Văn Trọng.