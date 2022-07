6 câu hỏi bạn cần giải quyết trước khi tậu một chiếc xe mới

Trước khi quyết định tậu một chiếc xe mới, bạn cần phải nhớ nằm lòng một loạt các câu hỏi sau để có sự lựa chọn đúng đắn nhất.

1. Tìm hiểu về hệ thống an toàn của xe

Điều đầu tiên cần chú ý chính là hệ thống an toàn được trang bị cho ô tô. Mặc dù đây được coi là phần quan trọng vì chúng giúp giảm thiểu rủi ro khi gặp sự cố, nhưng đôi khi hệ thống an toàn lại không được đưa vào làm thiết bị tiêu chuẩn. Các nhà sản xuất ô tô cũng thường đặt tên khác nhau cho hệ thống an toàn của xe. Ví dụ, với Audi, hệ thống phanh khẩn cấp tự động (AEB) bao gồm cảnh báo va chạm phía trước (Pre Sense Font), trong khi đó Volvo lại đặt tên là công nghệ phanh tự động City Safety.

Công nghệ phanh tự động City Safety của nhà Volvo (Ảnh: Volvo Sài Gòn)

Vì vậy, trước khi mua xe mới cần tìm hiểu kỹ lưỡng về tính năng an toàn của các mẫu xe. Trong trường hợp, các hãng xe có thêm gói tùy chọn cho hệ thống an toàn, bạn cũng cần nghiên cứu để lựa chọn được đúng những tính năng cần thiết.

Hãy đặt ra một vài câu hỏi như “Xe có phanh khẩn cấp tự động không?”, hay “Những loại cảnh báo nào sẽ hiện ra nếu bật đèn xi nhan khi xe đang ở trong điểm mù?”, và “Có thể tùy chỉnh độ nhạy của các hệ thống này không?”,...

2. Nhiên liệu xe sử dụng

Khi mua xe mới, đừng chỉ quan tâm đến giá thành của xe, hãy tính toán đến khoản chi phí vận hành trong suốt quá trình sử dụng xe. Có thể thấy, các loại xe điện và xe hybrid có giá bán cao hơn những xe chạy bằng xăng, dầu. Tuy nhiên, các dòng này lại được cho rằng tốn ít chi phí vận hành hơn, đặc biệt là trong thời điểm giá xăng dầu tăng cao chóng mặt.

Kia Niro là một trong những loại xe plug-in hybrid nổi bật (Ảnh: Kia)

Dòng xe sử dụng song song điện chạy bằng pin và xăng/dầu có thể di chuyển trong phạm vi từ 20-50 dặm khi sạc điện. Điều này giúp tài xế tiết kiệm tối đa nếu đi chặng đường ngắn, hoặc trong nội thành.

Theo phân tích của Consumer Report, với mỗi giá của mỗi ga-lông xăng là 5USD (tương đương 30.700 đồng/lít), một chiếc SUV điện sẽ tiết kiệm được trung bình tới 2.600 USD (xấp xỉ 61 triệu VND) tiền nhiên liệu và chi phí bảo dưỡng mỗi năm. Chính vì vậy, hãy cân nhắc thật kỹ về mục đích sử dụng để lựa chọn được loại xe sử dụng nhiên liệu nào cho phù hợp.

3. Các tính năng bổ sung

Một số loại xe được nhà sản xuất thiết kế thêm một vài tính năng đặc biệt để sử dụng trong những trường hợp nhất định. Ví dụ, các hãng xe có thể thêm một vài chức năng để phục vụ việc cắm trại hay lái xe địa hình.

Land Rover được thiết kế để chạy tốt mọi địa hình và phục vụ cả cắm trại (Ảnh: Land Rover Discovery Sport)

Hãy xác định rõ mục đích và các tính năng bạn mong muốn ở chiếc xe mới. Đặc biệt, tìm hiểu kỹ càng về các tính năng bổ sung của xe trước khi xuống tiền tậu xe để tránh lãng phí tiền bạc.

4. Dịch vụ bảo dưỡng

Một số hãng xe có thể cung cấp dịch vụ bảo dưỡng miễn phí cho ô tô mới như thay dầu và thay lốp. Tuy nhiên, không phải tất cả các hãng xe và các loại xe đều có loại dịch vụ free này.

Mỗi hãng xe có chính sách bảo hành khác nhau (Ảnh: iStock)

Vì vậy, hãy tỉnh táo để kiểm tra các điều khoản liên quan đến bảo hành của xe. Những điều cần nắm được là thời gian bảo hành là bao lâu? Bảo hành xe trong giai đoạn đầu có được miễn phí hay không? Hệ thống đại lý bảo hành xe và đại lý có giới hạn số lần mang xe bảo dưỡng miễn phí trong thời gian bảo hành không? Hãy liệt kê ra những thắc mắc và đảm bảo nắm được đầy đủ thông tin từ đại lý/hãng xe.

5. Số lượng ghế ngồi và sức chứa thực của xe

Nhiều nhà sản xuất ô tô luôn tự hào vỗ ngực về các mẫu xe có không gian ngồi và chứa đồ rộng. Tuy nhiên, các con số đo lường nhiều khi sẽ bị chênh lệch khi trần xe được thiết kế dốc hơn hay việc đóng mở cốp có thể ảnh hưởng đến chỗ ngồi phía sau.

Mẫu Honda Odyssey được trang bị tính năng gập và cất gọn ghế bên để giúp lên, xuống xe dễ dàng hơn (Ảnh: Honda)

Khi xem xe trực tiếp, nên kiểm tra cả hàng ghế sau về độ rộng, thoải mái bằng cách ngồi thử thay vì chỉ thử ghế lái và ghế lái phụ. Đặc biệt, nên kiểm tra và thử cả cốp xe để đảm bảo mua được một chiếc xe có số chỗ ngồi và sức chứa vừa ý muốn.

6. Hệ thống công nghệ trên xe

Bên cạnh những tính năng nổi trội về an toàn, lái xe,.. thì chức năng công nghệ, giải trí cũng nên được xem xét cẩn thận. Xe càng hiện đại, tài xế càng phải ghi nhớ nhiều hơn với các công nghệ tiến tiến để có thể sử dụng xe một cách thành thạo. Hãy kiểm tra thật kỹ các chức năng công nghệ cao trên xe khi dùng thử, và đảm bảo hiểu hết các nút bấm khi quyết định mua xe.

Vinfast nâng cấp Apple Carplay trên Vinfast LUX 2.0 (Ảnh: Vinfast Sài Gòn)

Ngoài ra, do ảnh hưởng của tình trạng thiếu chip toàn cầu, một số nhà sản xuất ô tô đã bỏ các tính năng thường có trên một vài loại xe nhất định như radio vệ tinh hay chức năng hỗ trợ đỗ xe. Vì vậy, hãy kiểm đủ các chức năng công nghệ mà bạn mong muốn trước khi xuống tiền.

Theo Consumer Reports/VNN