Bỏ đề xuất hạ chuẩn giáo viên dạy thực hành lái xe

Sau khi ghi nhận góp ý, Bộ GTVT đã rút đề xuất hạ tiêu chuẩn giáo viên dạy thực hành lái xe từ bằng trung cấp xuống tốt nghiệp cấp 3.

Hiện, cả nước có 374 cơ sở đào tạo lái xe, với 61.000 giáo viên dạy lái xe (Ảnh minh họa).

Giáo viên dạy lái xe phải có bằng trung cấp nghề

Bộ GTVT vừa trình Chính phủ dự thảo nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến quản lý hoạt động vận tải bằng xe ô tô, dịch vụ đào tạo lái xe ô tô và dịch vụ sát hạch lái xe.

Tại dự thảo sửa đổi Nghị định 65/2016 về điều kiện kinh doanh dịch vụ đào tạo lái xe và dịch vụ sát hạch lái xe, tiêu chuẩn về giáo viên dạy lái xe ô tô (gồm cả dạy lý thuyết và thực hành) đã được sửa lại, về cơ bản dự thảo trở lại các quy định như hiện hành, thay vì hạ chuẩn theo dự thảo lấy ý kiến hồi tháng 9 vừa qua.

Cụ thể, dự thảo mới chỉ sửa đổi chung về tiêu chuẩn giáo viên dạy lái xe: “Giáo viên dạy lái xe phải đáp ứng tiêu chuẩn theo quy định của pháp luật về giáo dục nghề nghiệp”.

Với đề xuất mới như trên, về cơ bản, tiêu chuẩn của giáo viên dạy lái xe phải có bằng trung cấp nghề phù hợp với nghề lái xe. Do học lái xe được xác định là học nghề trình độ sơ cấp, nên theo Luật Giáo dục nghề nghiệp, yêu cầu giáo viên dạy phải có trình độ trung cấp trở lên.

Trước đó, tại dự thảo lấy ý kiến hồi tháng 9 vừa qua, Bộ GTVT đề xuất hạ chuẩn của giáo viên dạy lái xe. Cụ thể, với giáo viên dạy lý thuyết vẫn yêu cầu bằng trung cấp. Riêng giáo viên dạy thực hành lái xe chỉ cần tốt nghiệp PTTH (cấp 3) trở lên, kèm điều kiện có giấy phép lái xe tương ứng thời hạn từ 5 năm trở lên, lái xe an toàn từ 50.000km trở lên, chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm; có giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe do Sở GTVT địa phương cấp.

Theo Bộ GTVT, quy định hiện hành yêu cầu giáo viên dạy lái xe phải có bằng trung cấp phù hợp, hoặc chứng chỉ kỹ năng nghề bậc 1 trở lên, hoặc chứng nhận bậc thợ 3/7 trở lên. Quy định này dẫn tới việc tuyển dụng giáo viên dạy nghề lái xe hiện nay rất khó khăn. Do trong hệ thống giáo dục nghề nghiệp hiện rất ít ngành nghề có chuyên môn phù hợp với nghề đào tạo lái xe ô tô. Vì vậy, cần được xem xét sửa đổi cho phù hợp với tình hình thực tiễn.

Với quy định lái xe dạy thực hành phải có 50.000 km lái xe an toàn trở lên, một số bộ ngành, địa phương cũng góp ý là khó khả thi, do không có công cụ để kiểm soát. Do đó, tại dự thảo sửa đổi Nghị định 65, Bộ GTVT cũng bỏ điều kiện này.