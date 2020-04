Cách vệ sinh hệ thống điều hòa và khử khuẩn khoang lái hiệu quả

Tại Việt Nam, vào mùa đông, nhiệt độ xuống thấp vì trời mưa rét nên lượng xe ô tô di chuyển trên đường đông hơn so với thời điểm bình thường. Cùng với cơ sở hạ tầng còn nhiều hạn chế, đường phố đông đúc và tầm quan sát trở nên khó khăn hơn vì mưa lạnh nên tài xế cần đặc biệt tập trung cao độ vào tay lái để đảm bảo an toàn. Chính vì vậy tài xế cần ghi nhớ những kinh nghiệm vàng dưới đây để lái xe an toàn trong điều kiện thời tiết mưa rét.