Chi tiết xe Toyota Camry 2022 phiên bản Q vừa ra mắt tại thị trường Việt Nam

Toyota Camry 2022 vừa cập bến thị trường Việt Nam với 3 phiên bản 2.0G, 2.0Q, 2.5Q và 2.5HV, trong đó 2 bản 2.0Q và 2.5Q sẽ được quan tâm và nhiều khả năng sẽ có doanh số cao nhất.

Toyota Camry 2.0Q sở hữu động cơ 2.0L sản sinh công suất cực đại đạt 170 mã lực tại 6600 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại đạt 206 Nm tại 4400 - 4900 vòng/phút, mang đến cảm giác lái hứng khởi trên mỗi hành trình. Mức tiêu thụ nhiên liệu đạt 6.4L/100km trên đường hỗn hợp.

Đặc biệt trên phiên bản 2.5Q, động cơ 2.5L sản sinh công suất cực đại đạt 207 hp tại 6600 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại đạt 250 Nm tại 5000 vòng/phút. Mẫu xe tiết kiệm nhiên liệu hơn với mức tiêu thụ đạt 7.1 L/100km trên đường hỗn hợp.

Toyota Camry 2022 phiên bản 2.0Q

Với ngoại thất tinh chỉnh, Camry nổi bật với lưới tản nhiệt to rộng, hệ thống đèn full LED tích hợp cùng nhiều tính năng hiện đại và la-zăng 18 inch thể thao, cửa sổ trời. Camry 2.0Q sở hữu khoang lái sang trọng với hàng loạt công nghệ hiện đại hỗ trợ người lái, điều hòa tự động 3 vùng độc lập, hệ thống âm thanh giải trí đỉnh cao với 9 loa JBL, màn hình cảm ứng 9 inch (dạng nổi) kết nối điện thoại thông minh,…

Hàng ghế trước của xe Toyota Camry 2.0Q

Không chỉ vậy, mẫu xe này được trang bị công nghệ an toàn tiên tiến hiện nay của Toyota như hệ thống an toàn toàn cầu Toyota Safety Sense cùng hàng loạt tính năng an toàn khác như Hệ thống cảnh báo điểm mù (BSM), Hệ thống cảnh báo phương tiện cắt ngang (RCTA),…

Hàng ghế sau của xe Toyota Camry 2.0Q

Không nằm ngoài số đó, Camry là mẫu xe tiếp theo được trang bị hệ thống an toàn toàn cầu Toyota Safety Sense bao gồm cảnh báo tiền va chạm (PCS), điều khiển hành trình chủ động (DRCC), hỗ trợ giữ làn đường và cảnh báo lệch làn đường (LTA & LDA), đèn chiếu xa tự động (AHB).

Vô lăng xe Toyota Camry 2.0Q

Ngoài những trang bị an toàn cơ bản, Camry mới cũng sở hữu hàng loạt tính năng tiên tiến hỗ trợ người lái bao gồm hệ thống cảnh báo điểm mù (BSM), hệ thống cảnh báo phương tiện cắt ngang (RCTA), camera 360, 8 cảm biến hỗ trợ đỗ xe…

Toyota Camry được phân phối tại thị trường Việt Nam với 04 màu ngoại thất (đen 218, đen 222, đỏ, trắng ngọc trai) và 02 màu nội thất (đen, be).

Cửa sổ trời của Toyota Camry 2.0Q

Bệ tì tay tích hợp nút bấm cảm ứng điều chỉnh chức năng trong xe

Điều hoà trên Toyota Camry 2.0Q

Sạc điện thoại không dây chuẩn Q trên Toyota Camry 2.0Q

