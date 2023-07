Có được bán xe kèm theo biển số định danh hay không?

Bộ Công an vừa ban hành Thông tư 24/2023 quy định về cấp, thu hồi đăng ký, biển số xe cơ giới. Theo thông tư, từ ngày 15/8, biển số ô tô, xe máy sẽ được cấp và quản lý theo mã định danh của chủ xe. Theo Cục CSGT, biển số định danh là biển số xe được cấp và được quản lý theo mã định danh của chủ xe. Biển số định danh phải đảm bảo là biển số có ký hiệu số seri, kích thước biển số và số màu biển số, theo quy định của thông tư về đăng ký xe. Đối với chủ xe là công dân Việt Nam, biển số xe được quản lý theo số định danh cá nhân. Còn với chủ xe là người nước ngoài thì biển số xe được quản lý theo số định danh của người nước ngoài, do hệ thống định danh và xác thực điện tử xác lập, hoặc số thẻ thường trú, tạm trú. Đối với chủ xe là cơ quan, tổ chức, biển số xe được quản lý theo mã số thuế. Trường hợp không có mã số thuế thì được quản lý theo mã định danh điện tử của tổ chức do hệ thống định danh và xác thực điện tử xác lập.