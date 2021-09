Cùng giải đáp những băn khoăn về xe Hyundai Elantra

(Baohatinh.vn) - Hyundai Elantra được lắp ráp trong nước và bán ra với 4 lựa chọn phiên bản Elantra 1.6 MT, Elantra 1.6 AT, Elantra 2.0 AT, Elantra Sport 1.6 Turbo. Elantra là dòng xe bán chạy trong phân khúc xe sedan hạng C, cạnh tranh với các đối thủ Mazda 3, Kia Cerato, Toyota Altis, Honda Civic...