Cuộc đổi ngôi doanh số của nhóm xe gầm cao tầm giá dưới 1 tỷ đồng

Cuộc đua tại phân khúc SUV cỡ C lại có sự xáo trộn khi trong tháng 10, Hyundai Tucson đã rời khỏi ngôi vương, nhường vị trí đầu bảng xếp hạng doanh số cho Mazda CX-5.

Do tình trạng khan hàng kéo dài mà nhiều mẫu xe ăn khách tại phân khúc bị suy giảm doanh số. Ảnh: Hùng Nguyễn.

Vừa qua, Hiệp hội các Nhà sản xuất Ôtô Việt Nam (VAMA) đã công bố số liệu bán hàng của tháng 10, ghi nhận doanh số của toàn thị trường đạt 36.560 xe, tăng 9,3% so với tháng trước. Trong đó, phân khúc SUV cỡ C đã bán được tổng 3.078 xe, cao hơn 10% so với tháng trước đó (2.784 xe).

Trong tháng 10, phân khúc SUV cỡ C cũng ghi nhận màn đổi ngôi của Mazda CX-5 và Hyundai Tucson khi có mức chênh lệch doanh số ấn tượng.

Hyundai Tucson không giữ được ngôi vương

Trong tháng 10, Hyundai đã giao đến tay khách hàng 811 chiếc Tucson, ít hơn tháng trước đó 7 xe. Doanh số sụt giảm không quá đáng kể nhưng đủ để khiến mẫu xe ăn khách này rơi khỏi vị trí đầu bảng xếp hạng doanh số của phân khúc của tháng.

Lũy kế 10 tháng của năm, tổng 6.886 chiếc Hyundai Tucson được bán ra thị trường, xếp sau Mazda CX-5 và Honda CR-V trong bảng xếp hạng. So với cùng kỳ năm trước, doanh số của Hyundai Tucson có phần tăng nhẹ khoảng 11,6%.

Càng về cuối năm, tình trạng khan hàng của mẫu xe Hyundai Tucson càng trầm trọng phần nào ảnh hưởng tới doanh số của xe. Trao đổi với nhân viên tư vấn tại đại lý Hyundai, phóng viên được thông báo tất cả phiên bản Hyundai Tucson đều trong tình trạng cháy hàng, khó có thể giao kịp trong giai đoạn cuối năm.

Tình trạng khan hàng kéo dài đồng thời đẩy mức “bia kèm lạc” của mẫu SUV cỡ C này lên cao. Tại một số đại lý khi Zing đặt vấn đề muốn được nhận xe sớm trong năm, nhân viên tại đây đã gợi ý mức “lạc” 50-70 triệu đồng tùy thuộc vào màu sắc và phiên bản xe.

Trái ngược với Hyundai Tucson, Mazda CX-5 ghi nhận doanh số tăng trưởng ấn tượng trong tháng 10, đạt 1.003 xe. So với tháng trước đó, doanh số của Mazda CX-5 đã tăng 118%, giành lại ngôi vị đầu bảng trước Hyundai Tucson. Đây cũng là tháng thứ 7 trong năm mà mẫu xe này có doanh số trên 1.000 xe/tháng.

Mazda CX-5 là mẫu xe duy nhất trong phân khúc đạt doanh số trên 100 xe/tháng. Ảnh: Vĩnh Phúc.

Tính đến tháng 10 năm nay, Mazda đã bán được 10.973 xe CX-5, chiếm 34% tổng số xe được bán ra trong phân khúc. So với năm trước (6.700 xe), doanh số của Mazda CX-5 đã tăng trưởng khoảng 64%.

Với mức giá cạnh tranh, nhiều sự lựa chọn về màu sắc và phiên bản, Mazda CX-5 đã thu hút được lượng lớn khách hàng.

Mới đây Mazda cũng đã thông báo về quyết định tăng giá những dòng xe hiện phân phối tại thị trường Việt Nam. Trong đó, Mazda CX-5 được điều chỉnh giá từ 849 triệu đồng lên 879 triệu đồng cho phiên bản cao cấp. Phiên bản đặc biệt của mẫu xe cũng có mức tăng 10 triệu đồng (từ 909 triệu lên 919 triệu đồng).

Honda CR-V, Mitsubishi Outlander và Kia Sportage tụt dốc

Theo thống kê từ VAMA, doanh số của Honda CR-V trong tháng 10 chỉ đạt 478 xe, thấp hơn tháng trước đó 33% (715 xe). Từ đầu quý II đến nay, doanh số của Honda CR-V giảm đều, không trên 600 xe/tháng. Lũy kế 10 tháng, Honda đã bán ra thị trường 8.037 xe CR-V, bán chạy thứ 2 toàn phân khúc.

Để kích cầu mua sắm của người dùng, Honda cũng tung ra nhiều chương trình khuyến mãi, giảm giá trực tiếp 90-95 triệu đồng trên giá niêm yết.

Nhân viên tại đại lý Honda trên địa bàn TP.HCM cho biết đây là chương trình khuyến mãi “tốt nhất tính từ đầu năm”. Theo nhân viên tư vấn này, tất cả phiên bản đều có nguồn cung dồi dào, khách hàng có thể đặt mua và nhận hàng sớm mà không cần chờ đợi nhiều tháng.

Doanh số của Mitsubishi Outlander giảm còn 318 xe trong tháng 10. Ảnh: MMV.

Mitsubishi Outlander cũng có doanh số tụt giảm khi chỉ bán được 318 xe trong tháng 10. Đây cũng là tháng thứ 4 liên tiếp trong năm mà doanh số của mẫu xe này thấp hơn 400 xe/tháng.

Lũy kế 10 tháng, Mitsubishi bán được 3.994 xe Outlander chỉ cao hơn Kia Sportage - tân binh mới ra mắt vào tháng 7 năm nay - khoảng 1.000 xe.

Kia Sportage sau màn chào sân ấn tượng vào tháng 7 năm nay thì doanh số cũng dần giảm do tình trạng khan hàng kéo dài. Trong tháng 10, chỉ 468 chiếc Kia Sportage được bán ra thị trường, con số này có tăng so với tháng trước đó nhưng cũng không quá đáng kể.

Từ khi ra mắt đến nay, Kia đã trao đến tay khách hàng 2.322 xe Sportage, tạm đứng cuối bảng xếp hạng doanh số của phân khúc. Trong những tháng vừa qua, khách hàng khi có nhu cầu mua Kia Sportage đã phải xếp hàng chờ dài vài tháng. Tính đến nay, khách hàng mới đặt cọc Kia Sportage cũng khó có thể nhận được xe trước thềm 2023.

