Đổ nhầm nhiên liệu cho xe ô tô, nên xử lý theo cách sau

Vô tình nhân viên cây xăng có thể đổ nhầm nhiên liệu từ xăng thành dầu cho xe của bạn, vậy hãy làm theo những cách sau để bảo vệ xe.

Tưởng chừng là điều không thể xảy ra tuy nhiên việc bơm nhầm nhiên liệu giữa xăng và dầu vẫn diễn ra khá phổ biến. Vậy sẽ ảnh hưởng như thế nào nếu rơi vào tình huống bất cẩn trên? Bài viết dưới đây sẽ giúp ích cho bạn hiểu rõ hơn và cách xử lý khi xảy ra sự cố bơm nhầm nhiên liệu.

Trường hợp đổ nhầm dầu vào động cơ xăng

Trường hợp này hiếm khi xảy ra hơn vì vòi bơm diesel tại các cột bơm nhiên liệu tiêu chuẩn luôn được thiết kế to hơn miệng bình nhiên liệu của xe hơi chạy xăng nên hiếm khi bị nhầm. Tuy nhiên nếu xảy ra đổ nhầm dầu vào động cơ xăng sẽ gây ra hiện tượng xả nhiều khói muội do dầu không được đốt hết, dần chuyển sang kẹt và bó động cơ do muội bám vào thành xy lanh nhiều làm kẹt pít-tông. Do đó, nếu xe đang di chuyển với vận tốc cao và bị bó máy, hậu quả của việc này khá nặng nề có thể dẫn tới gãy trục khuỷu, làm hỏng động cơ.

Cách xử lý: Trong trường hợp phát hiện đổ nhầm diesel vào động cơ xăng sớm, tùy thuộc vào lượng diesel đã đổ vào bình (trên hay dưới 10%) và loại động cơ xe là đời cũ hay mới, người sử dụng cần có các phương án xử lý khác nhau. Tuy nhiên trong mọi trường hợp, cách tốt nhất là tuyệt đối không khởi động xe (hoặc tắt ngay động cơ nếu vừa đổ nhiên liệu vừa nổ máy), sau đó tiến hành rút hỗn hợp diesel pha xăng hết ra khỏi bình.

Nếu lượng dầu diesel đổ vào ít (dưới 10%) so với dung tích bình xăng và động cơ xe thuộc dòng đời cũ, không sử dụng phun xăng điện tử, có thể đổ đầy bình xăng để hòa tan diesel và xe vẫn chạy được bình thường, chỉ hơi khói hơn một chút. Nếu là động cơ hiện tại, cách tốt nhất là kéo xe về gara để hút hết nhiên liệu ra, đổ xăng mới vào súc sạch động cơ, bơm cao áp, vòi phun xăng… sau đó đổ xăng lại vào là có thể chạy xe bình thường.

Trường hợp đổ nhầm xăng vào động cơ dầu

Nếu sau khi đổ nhiên liệu xong và đi ngay tùy vào lượng diesel còn sót lại trong bình, xe vẫn có thể tiếp tục di chuyển, cho đến khi xăng vào buồng đốt. Do xăng có chỉ số octan cao nên không có hiện tượng tự kích nổ. Kinh nghiệm thực tế cho thấy, xe có thể vẫn chạy được vài km, nhưng máy rất ồn, yếu dần rồi chết hẳn, không khởi động lại được, phải kéo về xưởng để sửa chữa. Nếu để xe dừng lâu sau khi đổ nhầm (hoặc để qua đêm), xe có thể sẽ khó nổ ngay khi khởi động và nhanh chóng bị chết máy.

Hậu quả: Hư tổn nghiêm trọng nhất do việc bơm nhầm xăng vào động cơ diesel là hiện tượng nóng và bó máy, hỏng xéc măng hoặc cả bộ hơi, piston, xy-lanh, dẫn tới phải thay cả máy. Nếu để xe lâu không đi ngay sau khi đổ nhầm xăng, xăng có thể ăn mòn đường dẫn nhiên liệu bằng cao su, dẫn đến phải thay mới.

Cách xử lý: Nếu ngay lập tức phát hiện việc đổ nhầm, tuyệt đối không được khởi động động cơ. Tiến hành hút sạch toàn bộ nhiên liệu bị trộn lẫn ra ngoài, dùng bơm tay bơm hết dầu lẫn xăng ra, cho dầu mới vào bơm cao áp để súc rửa tiếp. Sau khi làm sạch vòi, phun khỏi xăng lẫn dầu, có thể khởi động lại động cơ và cho chạy không tải 10-20 phút để kiểm tra, nếu vẫn nổ như bình thường thì có thể yên tâm sử dụng, còn nếu có tiếng kêu lạ từ động cơ thì nên tắt máy và đưa tới xưởng bảo dưỡng để kiểm tra toàn bộ.

Cách phòng tránh nhầm lẫn

Với tư tưởng “phòng còn hơn chống”, bạn nên thực hiện một số việc sau để hạn chế đổ nhầm nhiên liệu: Dán đề can loại nhiên liệu cho xe ở miệng bình nhiên liệu. Một số xe đời mới đã dán sẵn, thậm chí thay nắp bình nhiên liệu chống đổ nhầm.

Mua xăng dầu thì phải xuống xe, thông báo loại nhiên liệu và kiểm tra xem nhân viên có đổ đúng loại nhiên liệu không. Để tránh nhầm khi cho mượn xe, chủ xe nên đổ đầy bình hoặc phải dặn cẩn thận người mượn.

Vì vậy trong mọi trường hợp, việc đổ nhầm loại nhiên liệu có thể gây nên những hậu quả nghiêm trọng như làm hỏng động cơ, tuy nhiên cũng rất dễ khắc phục nếu phát hiện sớm và xử lý kịp thời. Quy trình xử lý tốt nhất vẫn là tuyệt đối không khởi động động cơ, sau đó đưa tới gara để hút hết nhiên liệu bị trộn lẫn trong bình, súc rửa toàn bộ hệ thống dẫn nạp nhiên liệu và động cơ, sau đó đổ nhiên liệu đúng loại vào để khởi động và kiểm tra động cơ trước khi vận hành xe trở lại.

Theo Người đưa tin