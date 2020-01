Hãng ôtô điện nhận đặt hàng dù chưa ra mắt xe

MỸCanoo, hãng có trụ sở ở Los Angeles, đang sản xuất mẫu xe điện dạng phòng khách hạng sang theo đơn đặt hàng mỗi tháng.

Đăng ký tên trong danh sách chờ có nghĩa ai đó đã trở thành một trong những khách hàng đầu tiên của Canoo, với sản phẩm đầu tiên sẽ ra mắt trong 2021. Việc đăng ký là miễn phí.

Danh sách chờ là một phần kế hoạch marketing của Canoo, một chương trình được hãng đặt tên “Làn sóng đầu tiên” (The First Wave). Người có tên trong danh sách sẽ có một số lợi thế so với những khách hàng tiềm năng khác.

Thiết kế của Canoo giống dòng van, cửa mở ngược, ghế tích hợp ở cửa. Ảnh: Canoo

Khách hàng có thể cải thiện vị trí nhờ số điểm nhận được, thông qua việc hoàn thành các khảo sát, hoặc giới thiệu người quen cùng đăng ký. Những người nhiều điểm hơn sẽ được đẩy lên những vị trí cao trong danh sách, và có thể mang về những giải thưởng.

Chiến lược đăng ký của Canoo được thiết kế nhằm giảm chi phí sản xuất một chiếc xe điện. Khách hàng nhận xe thông qua một khoản thanh toán hàng tháng đã gộp mọi chi phí, như bảo dưỡng, đăng ký, bảo hiểm. Tuy nhiên, hiện chưa rõ con số cụ thể là bao nhiêu.

Xe của Canoo cũng có những công nghệ hay kết cấu giống Volkswagen Golf hay Toyota Prius. Kết cấu ván trượt (skateboard) với gói pin nằm trong bộ khung sườn. Pin 80 kWh có thể giúp xe chạy được 402 km mỗi lần sạc. Hai động cơ điện, một phía trước và một phía sau, có công suất hơn 300 mã lực.

Canoo sử dụng hệ thống lái steer-by-wire, loại bỏ hoàn toàn liên kết cơ khí giữa trục lái và thanh răng, có nghĩa không cần tới cột lái. Chỉ kết nối duy nhất dây dẫn nhận tín hiệu từ vô-lăng đi thẳng đến ECU, sau đó mới truyền dòng điện đến mô-tơ đẩy thanh răng.

Nhưng điểm khác biệt ở không gian nội thất khi có thể mở rộng linh hoạt. Hàng ghế trước trượt sát lên bảng điều khiển, biến nội thất thành một phòng họp. Hoặc ghế có thể gập lại và dịch sang bên cửa. Nhiều trang thiết bị cho một căn phòng đa năng hơn là một chiếc xe. Canoo trang bị công nghệ lái tự động cấp độ 2+.

Mẫu xe đầu tiên của Canoo dự kiến ra mắt tại Los Angeles trong năm 2021.

Theo VNE