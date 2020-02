Lái xe ô tô trời lạnh sương mù cần chú ý gì để an toàn?

Tại Việt Nam, vào mùa đông, nhiệt độ xuống thấp vì trời mưa rét nên lượng xe ô tô di chuyển trên đường đông hơn so với thời điểm bình thường. Cùng với cơ sở hạ tầng còn nhiều hạn chế, đường phố đông đúc và tầm quan sát trở nên khó khăn hơn vì mưa lạnh nên tài xế cần đặc biệt tập trung cao độ vào tay lái để đảm bảo an toàn. Chính vì vậy tài xế cần ghi nhớ những kinh nghiệm vàng dưới đây để lái xe an toàn trong điều kiện thời tiết mưa rét.

Sử dụng đèn hợp lý

Đèn là điều kiện bắt buộc cần có, hoạt động tốt nếu muốn chạy đường sương mù, bởi không chỉ giúp tăng tầm nhìn cho tài xế mà còn để những xe khác quan sát thấy xe mình. Vì vậy, trước khi khởi hành, hãy kiểm tra nhanh tất cả các đèn có hoạt động hay không.

Không sử dụng đèn pha (đèn chiếu xa) để di trong sương mù. Đèn pha sẽ khiến màn sương mù tạo thành một lớp tường ánh sáng ngay trước mặt, làm giảm tầm nhìn nghiêm trọng.

Nên sử dụng đèn chiếu thấp (đèn cốt) để di chuyển trong sương mù. Bật thêm đèn sương mù và nếu sương mù dày đặc hay sử dụng đèn khẩn cấp (nháy 2 đèn xi-nhan liên tục) để cảnh báo các xe đi sau.

Kích hoạt chức năng sấy kính lái ô tô

Trời sương mù thường đi kèm với nhiệt độ bên ngoài thấp, tác động trực tiếp lên bề mặt kính lái. Mặt trong kính lái sẽ nhanh chóng mờ đi do lượng hơi nước bắt đầu ngưng tụ. Do đó, khi phát hiện dấu hiệu kính xe bị mờ do hơi nước ngưng tụ, tài xế nên kích hoạt chức năng sấy kính thông qua nút bấm thường được tích hợp trên bảng điều khiển trung tâm để không bị hạn chế tầm nhìn.

Để điều hòa ở nhiệt độ phù hợp

Bạn nên để nhiệt độ cơ thể cảm thấy dễ chịu, tức không cần phải nóng ấm so với bên ngoài mà chỉ cần không cảm thấy lạnh là được.

Ở miền Bắc, vào mùa đông, dải nhiệt độ phù hợp là khoảng 20-26 độ. Trước khi xuống xe, nên tắt điều hòa hoặc giảm nhiệt độ để cơ thể thích nghi, tránh bị sốc nhiệt khi bước ra ngoài, đặc biệt với trẻ em và người già.

Chú ý khi chuyển hướng

Khi cần dừng xe hoặc chuyển hướng, tài xế phải có đèn báo hiệu từ xa, tốc độ chậm lại, từ từ dừng sát bên đường hoặc từ từ rẽ hướng, không được đột ngột thay đổi vận tốc hay hướng đi trong tình huống này.

Chú ý không nên phanh gấp, vì nếu làm như vậy, xe chạy phía sau không làm chủ tốc độ có thể lao tới đâm sầm vào xe phía trước gây tai nạn đáng tiếc.

Quan sát thật kỹ khi vượt

Tốt nhất là không nên vượt khi lái xe trong sương mù dày đặc. Tầm nhìn chỉ vài mét trước mặt không thể khiến bạn an toàn khi vượt, đặc biệt khi đi trên đường đồi núi có làn đường nhỏ hẹp.

Nếu quyết định vượt, hãy quan sát thật kỹ xem có đèn của xe ngược chiều hay không, chọn đoạn đường thẳng và dài, ga dứt khoát và nhanh để vượt, sau đó nhanh chóng về làn của mình.

Đi chậm, giữ khoảng cách

Giữ khoảng cách an toàn trên đường giảm thiểu nguy cơ tai nạn vì bạn sẽ có nhiều thời gian để đối phó với các tình huống nguy hiểm.

Khi tầm nhìn bị hạn chế, cách tốt nhất là di chuyển chậm lại để có thể phản ứng nếu có vật cản bất ngờ xuất hiện trong màn sương mù dày đặc.

Khi đi trong sương mù, không đột ngột đạp phanh. Thay vào đó hãy nhả ga và chỉ sử dụng phanh trong những trường hợp thật cần thiết. Phanh gấp sẽ khiến những người đằng sau bị bất ngờ và có thể tạo ra một chuỗi tai nạn liên hoàn.

Bám vạch kẻ đường

Theo thói quen di chuyển, nhiều người hay nhìn vào đèn hậu xe phía trước để chạy theo trong đường sương mù. Việc này nhiều khi dẫn tới những pha tai nạn liên hoàn vì không xử lý kịp.

Hãy quan sát vạch sơn trắng giữa đường, và đi theo nó ở làn đường của mình, bạn sẽ an toàn hơn vì luôn đi ở giữa đường và có thể xử lý tình huống dễ dàng hơn.

Không dừng xe giữa đường

Tuyệt đối tránh dừng xe giữa đường hoặc nơi đông người qua lại khi có sương mù. Trong trường hợp, xe bị sự cố, hãy cố gắng nhanh chóng đưa xe vào lề đường, tắt hết các loại đèn có ánh sáng trắng, bật đèn cảnh báo khẩn cấp và rời khỏi xe.

Mở hé cửa xe và tắt nhạc

Khi lưu thông trên đường ở điều kiện sương mù, bạn hãy mở hé cửa kính xe một chút để bạn có thể nghe được tốt hơn những gì đang diễn ra bên ngoài chiếc xe.

Đi trời sương mù dùng mắt thôi chưa đủ, tài xế đôi khi phải dùng cả tai. Do đó, hãy tắt hệ thống âm thanh trên xe, hạ thấp kính cửa sổ một chút để có thể nghe rõ các xe đang di chuyển xung quanh.

Theo CarTimes