Loạt xe dự kiến được ra mắt phiên bản mới tại Việt Nam

Nhiều mẫu xe đáng chú ý tại Việt Nam có thể sớm được giới thiệu phiên bản mới để tăng sức cạnh tranh và cải thiện doanh số.

Bước vào quý IV, thị trường ôtô Việt Nam được dự đoán tiếp tục sôi động với sự xuất hiện của các dòng xe mới nổi bật. Đây là những cái tên đáng chú ý và được kỳ vọng giúp nhà sản xuất lấy lại phong độ bán hàng trong giai đoạn cuối năm. Danh sách gồm có Kia Morning, Honda City, Toyota Innova và Mitsubishi Pajero Sport.

Kia Morning

Thông tin về đời xe mới của Kia Morning dự kiến ra mắt tại Việt Nam đã xuất hiện từ khoảng tháng 5. Theo đó, một đại diện bán hàng Kia chia sẻ với Zing rằng mẫu hatchback hạng A sẽ được cập nhật lên thế hệ thứ 3, tương tự model đang bán tại Hàn Quốc.

Các phiên bản Kia Morning 2020 có ngoại hình và nội thất hiện đại, trẻ trung hơn. Danh sách trang bị tính năng tiện nghi cũng có nhiều nâng cấp đáng chú ý. Nhiều khả năng, Kia Việt Nam vẫn trang bị cho Morning mới động cơ xăng I4 1.25L đang có mặt trên các bản Morning hiện hành.

Kia Morning đang bán tại Hàn Quốc với tên gọi Picanto. Ảnh: Kia.

Kia Morning đang được bán tại Việt Nam với 4 phiên bản gồm MT, AT, AT Deluxe và AT Luxury. Trong tháng 7, Thaco điều chỉnh giảm giá cho bản Deluxe và Luxury lần lượt 6 triệu và 10 triệu đồng. Giá bán của Morning hiện dao động từ 299 triệu đến 383 triệu đồng, thấp nhất phân khúc.

Dù có lợi thế lớn về giá bán nhưng kiểu dáng nay đã quá quen thuộc và không có nâng cấp hấp dẫn nên Kia Morning đang tỏ ra hụt hơi trước đối thủ Hyundai Grand i10 và VinFast Fadil. Tính đến hết tháng 8, doanh số cộng dồn của Kia Morning đạt 3.324 chiếc, thấp hơn đáng kể kết quả 8.788 xe của Hyundai Grand i10.

Honda City

Hình ảnh được cho là của Honda City 2020 tại Việt Nam vừa được đăng tải trên mạng xã hội cách đây vài ngày, góp phần xác nhận mẫu sedan hạng B chuẩn bị được trình làng.

Là bản nâng cấp giữa dòng đời của Honda City thế hệ thứ 4, các model 2020 có thiết kế nội ngoại thất thể thao hơn. Thông số kích thước cũng được cải thiện để gia tăng sự thoải mái cho người dùng.

Vấn đề được người dùng Việt chờ đợi là Honda sẽ cung cấp loại động cơ nào cho City 2020. Các tùy chọn động cơ của Honda City facelift tại những thị trường khác gồm có 1.5L hút khí tự nhiên (Ấn Độ), 1.0L tăng áp (Thái Lan) và 1.5L hybrid (Malaysia).

Honda City 2020 thừa hưởng thiết kế từ Civic và Accord. Ảnh: Motortrivia.

Bên cạnh đó, Honda Việt Nam bỏ ngỏ khả năng tiếp tục lắp ráp City và có thể chuyển sang nhập khẩu mẫu sedan hạng B. Đại diện đại lý ôtô Honda ở Q.2 (TP.HCM) cho biết City hiện đã hết hàng, tuy nhiên thông tin về đời xe mới chưa được tiết lộ. Hai phiên bản City ra mắt từ 2017 trang bị động cơ xăng I4 1.5L, giá bán đề xuất lần lượt là 559 triệu và 599 triệu đồng.

Đối thủ chính của Honda City là Toyota Vios và Hyundai Accent, 2 mẫu xe đang có doanh số tốt nhất trong phân khúc. Ngoài ra, City còn phải lấy lại vị trí trong top 3 từ tay Kia Soluto. Mẫu xe Hàn Quốc sau một năm ra mắt đã nhiều tháng liền vượt qua Honda City trên bảng xếp hạng doanh số nhờ giá bán thấp nhất nhóm sedan hạng B.

Việt Nam nhiều khả năng sẽ là thị trường đầu tiên đón nhận bản nâng cấp 2021 của Toyota Innova. Theo xác nhận từ một đại lý Toyota ở Hà Nội, Innova 2021 sẽ sớm được giới thiệu trong tháng 10 này. Mẫu MPV của Toyota đã bắt đầu nhận đặt trước, tuy nhiên giá bán cụ thể chưa được công bố.

Trong khi đó, thông tin đăng tải bởi Cục đăng kiểm Việt Nam cho thấy Toyota Innova 2021 không có khác biệt về kích thước cũng như thông số động cơ so với các model hiện hành. Điều này cho thấy hãng xe Nhật Bản sẽ tinh chỉnh thiết kế và bổ sung trang bị tiện nghi để tăng tính cạnh tranh cho Innova.

Toyota Innova 2021 sẽ được thay đổi đôi chút về thiết kế. Ảnh: Ảnh: Hum3D.

Toyota Innova hiện có 4 phiên bản gồm E, G, Venturer và V. Mức giá dao động từ 771 triệu đến 971 triệu đồng, đắt hơn đáng kể so với các mẫu xe đa dụng 7 chỗ cỡ nhỏ đang được ưa chuộng là Mitsubishi Xpander (555-630 triệu đồng) và Suzuki Ertiga (499-559 triệu đồng).

Từng là mẫu xe luôn ở vị trí cao nhất trên bảng xếp hạng xe bán chạy tại phân khúc MPV đa dụng, Toyota Innova đã bị Mitsubishi Xpander soán ngôi trong hơn một năm qua. Tính từ đầu năm đến nay, Innova bán được 3.099 xe, con số tương ứng của Xpander là 8.436 chiếc. Còn so với cùng kỳ 2019, doanh số của Innova giảm đến 60%.

Mitsubishi Pajero Sport

Chưa đầy một tháng sau khi Toyota Fortuner mới được ra mắt, Mitsubishi Pajero Sport 2020 cũng chuẩn bị góp mặt ở phân khúc SUV 7 chỗ cỡ trung. Thông tin về phiên bản Pajero Sport mới đã được hãng xe Nhật Bản đăng tải trên trang web chính thức.

Theo đó, Pajero Sport 2020 sẽ là bản nâng cấp giữa vòng đời thuộc thế hệ thứ 3. Xe đã ra mắt ở Thái Lan cách đây một năm với ngoại hình mới nam tính, trẻ trung hơn. Cabin xuất hiện thêm các tính năng mới hỗ trợ cho việc giải trí, sử dụng xe tiện nghi hơn. Nhiều khả năng, Mitsubishi Việt Nam chỉ trang bị động cơ diesel cho Pajero Sport mới, sẽ không có phiên bản máy xăng V6 3.0L như đời xe trước.

Mitsubishi Pajero Sport 2020 cận kề ngày ra mắt tại Việt Nam. Ảnh: Mitsubishi.

Dự đoán, mức giá của Pajero Sport 2020 có thể tăng nhẹ so với các phiên bản cũ (980 triệu đồng - 1,2 tỷ đồng). Khi đó, giá bán của Pajero Sport vẫn dễ chịu hơn so với Toyota Fortuner mới (995 triệu đồng - 1,434 tỷ đồng) và Ford Everest (999 triệu đồng - 1,388 tỷ đồng).

Đây có thể xem là lợi thế để mẫu SUV của Mitsubishi cải thiện sức cạnh tranh trước Fortuner và Everest. Tính đến hết tháng 8, Mitsubishi Pajero Sport bán được 391 xe, trung bình chỉ gần 50 chiếc/tháng. Kết quả này thấp hơn nhiều so với Toyota Fortuner (4.605 xe) và Ford Everest (2.880 xe).

Theo Zing.vn