Mazda BT-50 thế hệ mới sắp ra mắt tại Việt Nam có gì đặc biệt?

Dự kiến mẫu xe này sẽ ra mắt người tiêu dùng Việt vào đầu tháng 7, giá bán cũng sẽ được công bố chính thức trong ngày ra mắt.

Không chỉ là hãng xe Nhật Bản được đánh giá cao nhờ tinh thần sáng tạo và cải tiến không ngừng, Mazda còn luôn nỗ lực mang đến cho khách hàng nhiều sự lựa chọn nhất với dãy sản phẩm đa dạng, đầy đủ phân khúc. Bên cạnh các sản phẩm sedan và SUV đã làm nên tên tuổi của Mazda trên thị trường như Mazda3, hay Mazda CX-5, Mazda CX-8,…thì Mazda BT-50 cũng là một trong những sản phẩm đã ghi dấu ấn ở phân khúc bản tải trên toàn cầu.

Xuất hiện lần đầu tiên vào năm 2006, Mazda BT-50 nhanh chóng gia nhập vào sân chơi bán tải, và trở thành một trong những lựa chọn hàng đầu tại rất nhiều quốc gia trên thế giới. Trải qua các thế hệ phát triển, mẫu xe này luôn được ủng hộ trong nhiều mục đích sử dụng khác nhau bao gồm cả đi phố và kinh doanh nhờ thiết kế đa năng, mang lại hiệu suất cao cùng cảm giác lái tốt.

Mazda BT-50 thế hệ mới sắp ra mắt thị trường Việt

Tại Việt Nam, Mazda BT-50 được người tiêu dùng đánh giá cao với sự kết hợp ấn tượng giữa hiệu năng và tính đa dụng cao. Đây cũng là dòng bán tải được giới chuyên gia nhận xét có sự hài hòa trong thiết kế, tiện nghi và không gian nội thất rộng rãi. Do đó, ngay sau khi ra mắt khách hàng Việt, mẫu xe này đã làm nên hiện tượng trong phân khúc bán tải với doanh số tăng trưởng mạnh qua từng tháng và trở thành một trong những mẫu bán tải Nhật Bản bán chạy nhất thị trường Việt Nam.

Để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng cao của khách hàng đối với phân khúc bán tải, đồng thời bổ sung vào danh sách các mẫu xe Mazda thế hệ mới của Mazda tại thị trường Việt Nam, THACO AUTO tiếp tục giới thiệu ra thị trường sản phẩm Mazda BT-50 thế hệ mới. Dự kiến mẫu xe này sẽ được giao đến cho khách hàng trong tháng 7 tới.

All New Mazda BT-50 nằm trong dãy sản phẩm mới thuộc thế hệ thứ 3 của Mazda trên toàn cầu, sở hữu chung ngôn ngữ thiết kế KODO với dãy sản phẩm SUV và sedan, cùng các công nghệ an toàn cao cấp nhất. Với Mazda BT-50 thế hệ mới, các kỹ sư Nhật Bản đã làm nên một cuộc cách mạng với sự đột phá hoàn toàn mới về thiết kế, phá vỡ quan niệm ‘xe bán tải chỉ phục vụ chở hàng hóa“. Lấy cảm hứng từ những chiếc SUV cao cấp như Mazda CX-5 và Mazda CX-8, All New Mazda BT-50 là sự ‘lột xác” toàn diện về cả ngoại hình, phong cách, cùng sự đa dụng tiện nghi của một chiếc xe du lịch.

All New Mazda BT-50 được đánh giá là màn “lột xác” toàn diện về cả ngoại hình, phong cách, cùng sự đa dụng tiện nghi của một chiếc xe du lịch

Ở thế hệ mới, Mazda Nhật Bản quyết tâm hướng tới mục tiêu tạo ra các sản phẩm mới có sự biểu đạt ở ngoại hình mang đến cảm xúc cho người sở hữu, khởi đầu bằng việc đồng bộ hoá phong cách thiết kế của tất cả các sản phẩm Mazda, kể cả đối với dòng xe bán tải Mazda BT-50. Trong đó, dĩ nhiên ngôn ngữ thiết kế có tên KODO đóng vai trò quan trọng nhất.

Cùng với những thay đổi táo bạo ở phần đầu xe và đuôi xe, những yếu tố chủ đạo trong ngôn ngữ thiết kế KODO chính là sự kết hợp ấn tượng giữa sự mạnh mẽ vốn có của dòng bán tải, nhưng vẫn đảm bảo tính đa dụng của những chiếc SUV – cùng phong cách thanh thoát, linh hoạt của các dòng sedan phổ biến.

“Xe của chúng tôi rất thú vị khi lái, và khi thiết kế đều hướng đến mục tiêu là ngoại hình phải thể hiện tinh thần, là đam mê lái. Chúng tôi tự tin rằng đây là một chiếc xe bán tải có khả năng và thiết kế làm rung chuyển phân khúc, mang đến một điều gì đó mới mẻ và khác biệt để khách hàng cân nhắc. Và một điều rất đặc biệt, đó cũng là vinh dự của chúng tôi khi giới thiệu đến khách hàng chiếc bán tải hoàn toàn mới nhân dịp kỷ niệm 100 năm thành lập thương hiệu Mazda”, ông Marissa – Giám đốc thiết kế dự án All-New Mazda BT-50 chia sẻ.

Nội thất xe cũng được “lột xác” hoàn toàn so với hầu hết các xe bán tải hiện nay

Trong khi đó, nội thất xe cũng được ‘lột xác’ hoàn toàn so với hầu hết các xe bán tải hiện nay, có xu hướng phục vụ cá nhân và gia đình nhiều hơn là vận chuyển hàng hóa. All New Mazda BT-50 còn gây chú ý với màn hình giải trí lớn hơn, hỗ trợ kết nối Apple CarPlay và Android Auto.

Sức mạnh của Mazda BT-50 thế hệ mới còn nằm ở độ tin cậy và sự bền bỉ đáng kinh ngạc. Nhiều khách hàng trên thế giới đánh giá những tính chất này của sản phẩm, thể hiện ở từ hệ thống treo, khung gầm và đặc biệt là ở khối động cơ hoàn toàn mới. Được biết, các kỹ sư Mazda đã phải trải qua 6 năm nghiên cứu với hơn 4 triệu km thử nghiệm trên cả đường trường và địa hình trước khi ứng dụng động cơ mới này trên All New Mazda BT-50.

Với sự đột phá trong thiết kế, All New Mazda BT-50 hứa hẹn mang đến khách hàng Việt cơ hội lựa chọn sản phẩm đẳng cấp, chất lượng tiêu chuẩn toàn cầu, và sở hữu những sản phẩm mới nhất như trên toàn thế giới.

Theo Trang Nguyễn (forum.autodaily.vn)