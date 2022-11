Mazda3 “tăng tốc” trong cuộc đua doanh số với Kia K3

Phân khúc sedan hạng C đang chứng kiến cuộc đua giữa Mazda3 và Kia K3, trong đó chiến thắng trong tháng 10 đang tạm thuộc về mẫu xe của thương hiệu Nhật Bản.

Theo báo cáo của Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), đã có 1.139 chiếc Mazda3 được giao tới tay khách hàng trong tháng 10, tăng gấp đôi so với tháng trước đó. Kết quả này giúp mẫu xe của nhà sản xuất Nhật Bản dẫn đầu phân khúc xét trong tháng.

Mazda3 sở hữu thiết kế bắt mắt, nội thất được trau chuốt (Ảnh: Thaco).

Xếp ở vị trí thứ hai là Kia K3 với 879 xe bán ra tháng vừa qua, cũng tăng mạnh so với tháng 9. Dù để mất ngôi đầu vào tay đối thủ nhưng tính theo lũy kế từ đầu năm thì sản phẩm của thương hiệu Hàn Quốc lại đứng nhất với tổng 9.921 xe, còn cộng gộp của Mazda3 là 8.268 chiếc.

Bám đuổi ở nhóm sau, Corolla Altis bán được 441 xe và duy trì tương đối ổn định. Việc cập nhật phiên bản mới chưa giúp mẫu xe nhà Toyota lấy lại thời kỳ hoàng kim của mình trong phân khúc. Corolla Altis cũng là model duy nhất ở nhóm sedan hạng C đang bán ở Việt Nam có tùy chọn động cơ hybrid.

Ra mắt phiên bản mới từ giữa tháng 10 và giao xe từ cuối tháng, Hyundai Elantra cũng đạt con số đáng khích lệ 440 chiếc. Với việc tung ra bản nâng cấp với nhiều thay đổi đáng chú ý về thiết kế cũng như vận hành, cơ hội để mẫu xe Hàn Quốc cải thiện thứ hạng trước các đối thủ là tương đối rộng mở.

Hyundai Elantra mới được nâng cấp bản mới tại thị trường Việt Nam (Ảnh: TC Motor).

Không dồi dào về nguồn cung do là xe nhập khẩu, Civic xếp cuối bảng với 179 xe giao tới tay khách hàng. Mẫu sedan hạng C của Honda được định vị giá cao hơn so với các sản phẩm cạnh tranh. Mức giá của Civic chạm đến tầm tiền của dòng sedan hạng D hoặc crossover cỡ C - phân khúc đang được khách Việt chuộng hơn.

Sự quan tâm của người tiêu dùng tới sedan hạng C không còn mạnh mẽ như những năm trước. Với tầm tiền này, khách Việt đang có xu hướng chuyển sang dòng xe gầm cao, xe đa dụng. Dù vậy, nhóm sedan hạng C vẫn duy trì sức mua tương đối ổn định nhờ các sản phẩm có mức giá cạnh tranh và phục vụ tốt nhu cầu gia đình.

Theo Dân trí