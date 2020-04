Mua xe máy mới năm 2020 cần nộp những loại phí, lệ phí gì?

Hầu hết người tiêu dùng khi mua xe máy thường thuê luôn đại lý xe thực hiện các thủ tục làm giấy tờ xe bởi nhanh, tiện và không mất công sức đi lại.

Tuy nhiên, phần lớn nguyên nhân là do mọi người không nắm được khi mua xe máy mới thì cần phải trả các phí, lệ phí nào.

Tổng tiền phải trả khi mua xe máy mới = Giá xe máy + phí trước bạ + phí cấp mới biển số xe máy

Trong đó:

- Giá xe máy: Là mức giá cuối cùng mà đại lý đưa ra, nó bao gồm giá xe của hãng, thuế nhập khẩu (nếu là xe nhập khẩu), thuế tiêu thụ đặc biệt (với xe máy trên 125cc), và thuế giá trị gia tăng.

Thông thường với xe được lắp ráp trong nước thì mức giá niêm yết mà hãng đưa ra cũng đã bao gồm tất cả các loại thuế mà chiếc xe máy đó phải chịu. Do đó, nếu như các đại lý bán ra với mức giá cao hơn hoặc thấp hơn so với mức giá niêm yết thì đó là do đại lý tự điều chỉnh giá để phù hợp hơn với chiến lược kinh doanh của họ.

- Phí trước trước bạ xe máy

Được tính bằng công thức:

Lệ phí trước bạ = Giá tính lệ phí trước bạ x hệ số

Trong đó:

Hệ số là 5% nếu nơi bạn đăng ký xe là thành phố trực thuộc trung ương; thành phố thuộc tỉnh; và các thị xã.

Hệ số là 2% với các khu vực còn lại

Giá tính phí trước bạn sẽ được Bộ Tài chính quy định, và được điều chỉnh theo thời gian để phù hợp hơn với thực tế. Giá tính phí trước bạ mới nhất hiện nay được quy định trong Quyết định số 452/QĐ-BTC.

- Phí cấp biến số xe máy

Tùy theo giá trị xe và nơi đăng ký xe mà phí cấp biển số xe máy sẽ khác nhau, đơn cử với Hà Nội:

+ Giá xe từ 15 triệu đồng trở xuống thì phí cấp biển xe sẽ là 500,000 đồng

+ Giá xe trên 15 tới 40 triệu đồng thì phí cấp biển là 2 triệu đồng

+ Giá xe trên 40 triệu đồng thì phí cấp biển là 4 triệu đồng

Lấy ví dụ: xe máy Yamaha Jupiter 2020 phiên bản GP FI, hiện đang được các đại lý bán ra với mức giá 30 triệu đồng.

Theo Quyết định số 452/QĐ-BTC, thì giá tính lệ phí trước bạ của Jupiter là 28.5 triệu đồng.

Nếu bạn sống tại Hà Nội, thì lệ phí trước bạ bạn cần nộp sẽ là 1,425,000 đồng.

Do Jupiter có giá bán thuộc khoảng từ 15-40 triệu đồng, do đó, mức phí cấp biển số mới sẽ là 2 triệu đồng

=> Tổng chi phí bạn cần trả khi mua xe máy Yamaha Jupiter FI GP 2020 là 31,950,000 đồng.

Ngoài ra, một quy định bắt buộc đối với người đi xe máy là phải mua bảo hiểm trách nhiệm dân sự bắt buộc, với giá 66,000 đồng. Như vậy, để lăn bánh trên đường, người chủ xe Jupiter tại Hà Nội sẽ cần chi ra tổng khoảng 32 triệu đồng.

Theo Danviet