Những mẫu xe được giảm giá, khuyến mại trong tháng 2

Mitsubishi Pajero Sport, Mazda3, Ford Everest… nằm trong số những mẫu xe được ưu đãi, giảm giá trong tháng 2.

Tháng 2/2021, số lượng chương trình khuyến mại được các hãng áp dụng giảm đáng kể so với giai đoạn cuối năm 2020. Đồng thời, những xe trong diện ưu đãi có mức giảm giá không nhiều, chủ yếu dưới dạng hỗ trợ lệ phí trước bạ, quà tặng phụ kiện hoặc giảm trừ tiền mặt khoảng 10-30 triệu đồng.

Trong đó, Mazda CX-8, Mazda3 Sport, Ford EcoSport hay MG ZS 2020 thuộc nhóm những mẫu xe hiện được khuyến mại, giảm giá nhiều nhất.

Mazda CX-8 Deluxe được khuyến mại 100 triệu đồng

Tất cả phiên bản Mazda CX-8, bao gồm Deluxe, Luxury, Premium và Premium AWD đều được khuyến mại trong tháng 2.

Cụ thể, khách hàng mua các phiên bản Luxury, Premium và Premium AWD sẽ được tặng một năm bảo hiểm vật chất trị giá 15 triệu đồng.

Trong khi đó, phiên bản cơ sở CX-8 Deluxe hiện có ưu đãi lớn nhất, với mức hỗ trợ lệ phí trước bạ 5% giá trị xe, tương đương 50 triệu đồng. Ngoài ra, người dùng còn được tặng kèm bộ phụ kiện 50 triệu đồng, gồm bệ bước chân, ty chống capo, ba-ga mui, ốp cản sau, cốp chỉnh điện và ghế lái chỉnh điện.

Mazda3 giảm 30-50 triệu đồng

Trong tháng 2, biến thể sedan và hatchback của Mazda3 được giảm giá 30-50 triệu đồng hoặc tặng kèm bảo hiểm vật chất tùy theo phiên bản.

Với biến thể sedan, khách mua Mazda3 1.5L Luxury và 1.5L Premium được tặng một năm bảo hiểm vật chất trị giá 8 triệu đồng. Phiên bản 2.0L Signature Luxury giảm 30 triệu đồng còn 769 triệu đồng. Tương tự, bản 2.0L Signature Premium cao nhất cũng được giảm trừ trực tiếp 50 triệu đồng vào giá bán. Giá mới của phiên bản này là 799 triệu đồng.

50 triệu đồng cũng là mức giảm trừ trực tiếp được Mazda áp dụng cho phiên bản 2.0L Signature Luxury và 2.0L Signature Premium của Mazda3 Sport (biến thể hatchback).

Bên cạnh đó, các phiên bản Mazda3 kỷ niệm 100 năm cũng được nhận gói bảo dưỡng miễn phí 3 năm hoặc 50.000 km.

Mazda6 giảm 20-50 triệu đồng

Hiện tại, cả mẫu Mazda6 đời trước và Mazda6 bản nâng cấp 2020 đều được giảm trừ tiền mặt trực tiếp vào giá bán.

Cụ thể, với Mazda6 đời trước, phiên bản 2.0L Luxury giảm 20 triệu đồng, đi kèm quà tặng một năm bảo hiểm vật chất trị giá 10 triệu đồng. Phiên bản 2.5L Premium cao nhất giảm 50 triệu đồng và được tặng một năm bảo hiểm vật chất (10 triệu đồng).

Như vậy, với mức giá mới 859 triệu đồng, Mazda6 2.5L Premium hiện là mẫu sedan hạng D với động cơ 2.5L duy nhất có giá dưới 900 triệu đồng.

Song song đó, các phiên bản Mazda6 đời 2020 cũng được giảm giá 30 triệu đồng trong tháng 2.

Mitsubishi Pajero Sport 2020 được khuyến mại 44-55 triệu đồng

Bản nâng cấp giữa vòng đời của mẫu SUV 7 chỗ Mitsubishi Pajero Sport mới ra mắt thị trường Việt Nam cuối năm 2020. Trong đó, các biến thể sử dụng động cơ diesel của mẫu xe này (Diesel 4x2 AT và Diesel 4x4 AT) hiện được ưu đãi, với 4 lựa chọn bộ quà tặng khác nhau.

Cụ thể, người dùng mua xe có thể chọn gói bảo dưỡng và bộ phụ kiện (tổng giá trị 52 triệu đồng), 25 triệu đồng lệ phí trước bạ và bộ phụ kiện (trị giá 19 triệu đồng), gói bảo dưỡng và bảo hiểm vật chất (tổng giá trị 55 triệu đồng) hoặc 25 triệu đồng lệ phí trước bạ và bảo hiểm vật chất (trị giá 20 triệu đồng).

Ngoài Pajero Sport, một mẫu SUV khác của Mitsubishi là Outlander cũng được tặng kèm bộ ghế da hoặc camera 360 độ tùy từng phiên bản.

Ford Everest, EcoSport và Ranger giảm 20-25 triệu đồng

Trong tháng 2, Ford áp dụng mức 20-25 triệu đồng dưới dạng hỗ trợ một phần lệ phí trước bạ cho hai dòng SUV EcoSport và Everest.

Cụ thể, tất cả phiên bản EcoSport 2020, gồm 1.5L AT Trend, 1.5L AT Titanium và 1.0L AT Titanium đều được giảm giá 25 triệu đồng.

Với dòng SUV 7 chỗ Ford Everest, 2 phiên bản Titanium 2.0L AT 4x2 và Titanium 2.0L AT 4WD được hỗ trợ lệ phí trước bạ 20 triệu đồng.

Trong khi đó, mẫu bán tải Ford Ranger 2021 được giảm giá 20 triệu đồng cho phiên bản XL 2.2L 4x4 MT và Wildtrak 2.0L 4x4 AT.

MG ZS 2020 giảm 40-70 triệu đồng

Sau khi đón nhận bản nâng cấp 2021 nhập khẩu từ Thái Lan, MG ZS đời 2020 đang được một số đại lý giảm giá để xả hàng tồn kho. Tuy nhiên, xe hiện chỉ còn phiên bản cơ sở Standard với lựa chọn màu ngoại thất hạn chế và có số lượng không nhiều.

Tùy từng đại lý mà giá mới của MG ZS Standard dao động 450-480 triệu đồng, giảm khoảng 40-70 triệu đồng so với giá niêm yết 518 triệu đồng. Song song đó, khách mua xe cũng được gói phụ kiện và bảo dưỡng trị giá khoảng 20-40 triệu đồng.

Bên cạnh thương hiệu chưa phổ biến, nhập khẩu từ Trung Quốc là một trong những yếu tố khiến MG ZS đời trước chưa được đông đảo người dùng đón nhận.

Theo Zing.vn