Những mẫu xe tiền tỷ tại Triển lãm Ôtô Việt Nam 2022

Chỉ còn ít ngày nữa là đến Triển lãm Ôtô Việt Nam 2022, nhiều hãng xe bắt đầu hé lộ đội hình tham dự của mình.

1. Honda Civic Type-R: Phiên bản hiệu suất cao của dòng sedan Civic thế hệ mới được ra mắt tại VMS năm nay và đây cũng là một trong số không nhiều những mẫu xe thể thao xuất hiện tại triển lãm. Nhiều khả năng mẫu xe này cũng sẽ được phân phối chính hãng trong thời gian tới với mức giá từ 2 tỷ đồng.

2. Lexus LX 600: Sau khi ra mắt vào tháng 4 năm nay, mẫu SUV full-size của hãng xe Nhật Bản sẽ được trưng bày tại Triển lãm VMS 2022. Tại Việt Nam, Lexus LX 600 được phân phối với 3 phiên bản, bao gồm Urban với cấu hình 7 chỗ, F Sport 5 chỗ và VIP 4 chỗ, cùng giá bán lần lượt là 8,1 tỷ, 8,35 tỷ và 9,21 đồng. Đây là một trong những mẫu xe rất khó sở hữu khi cháy hàng trên khắp thế giới và người mua phải đợi tới cả năm để nhận xe.

3. Subaru WRX: Subaru WRX có thể không bắt mắt bằng Civic Type-R, nhưng đây là một trong những mẫu sedan thể thao được những người mê tốc độ ưa thích. Người dùng đã có thể đặt hàng từ tháng 6 năm nay, tuy nhiên đến VMS mới có thể ngắm trực tiếp mẫu xe này. Subaru WRX được phân phối với hai phiên bản sedan và wagon, đi kèm hai tùy chọn về hộp số, bao gồm hộp số sàn 6 cấp hoặc tự động vô cấp. Giá bán lần lượt là 1,999 tỷ và 2,049 tỷ đồng cho bản sedan, 2,029 tỷ đồng cho bản Wagon GT-S và 2,079 tỷ đồng bản Wagon TS

4. Audi RS e-tron GT: Đây là phiên bản mạnh mẽ nhất của mẫu xe điện thể thao e-tron GT. Trước đó Audi Việt Nam đã ra mắt phiên bản tiêu chuẩn vào tháng 7 năm nay. Giá bán của Audi RS e-tron GT sẽ được tiết lộ tại Triển lãm VMS 2022, trong khi phiên bản tiêu chuẩn hiện có giá 5,2 tỷ đồng. Trong phân khúc, Audi RS e-tron GT cạnh tranh trực tiếp với Porsche Taycan Turbo.

5. Mercedes-Benz EQS: Sau sự thành công của Porsche Taycan trong phân khúc xe tiền tỷ thuần điện, Mercedes-Benz đã quyết định ra mắt mẫu EQS tại Triển lãm VMS 2022 với hai phiên bản 450+ và 580 4MATIC. Giá bán của cả hai phiên bản này cũng sẽ được tiết lộ tại Triển lãm VMS 2022.

6. Morgan Plus Four: Đây là năm đầu tiên thương hiệu xe thể thao Anh quốc tham dự Triển lãm VMS 2022 với sự xuất hiện của chiếc Morgan Plus Four, một mẫu xe thể thao mang thiết kế cổ điển và không chạy đua theo các tính năng hiện đại. Giá xe tại Việt Nam không được công bố, nhưng nhiều khả năng hơn 7 tỷ đồng.

7. Morgan Plus Six: Ngoài Plus Four, hãng xe Anh quốc còn mang đến Triển lãm VMS 2022 mẫu Plus Six mạnh mẽ hơn. Đây là dòng xe mới của thương hiệu Anh quốc, thay thế cho dòng xe Plus 8 đã bị khai tử vào năm 2018. Theo nhiều đồn đoán, mẫu xe này có giá hơn 8 tỷ đồng tại Việt Nam .

8. Jeep Grand Cherokee: Triển lãm VMS 2022 cũng là năm đầu tiên đánh dấu sự góp mặt của thương hiệu Jeep. Tại triển lãm năm nay, hãng xe Mỹ quyết định trình làng mẫu SUV cỡ trung Grand Cherokee. Hiện nay, giá bán của dòng xe này được nhiều doanh nghiệp tư nhân công bố vào khoảng 6 tỷ đồng

9. Volvo XC90 Recharge Ultimate: Đây là mẫu SUV hạng sang cỡ trung đầu tiên tại Việt Nam có cấu hình hybrid sạc ngoài. Xe được Volvo trang bị nhiều tính năng an toàn như cảnh báo va chạm phía trước, phanh khẩn cấp tự động phía trước và phía sau, giám sát điểm mù... Bên cạnh đó, tính năng Pilot Assist cũng là trang bị tiêu chuẩn trên tất cả phiên bản XC90

10. Volvo S90L Ultimate: Ngoài mẫu SUV cỡ trung XC90, Volvo cũng sẽ trưng bày mẫu sedan hạng sang S90L Ultimate tại Triển lãm VMS năm nay. Giá bán của cả hai mẫu xe này cũng sẽ được công bố trong khuôn khổ triển lãm.

