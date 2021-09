Những thói quen lái xe nguy hiểm có thể gây tai nạn

Tất cả chúng ta đều có thể có những thói quen xấu sau tay lái theo thời gian, như chạy quá tốc độ hoặc ăn khi đang di chuyển. Cách tốt nhất để giữ an toàn là hãy tìm hiểu những lỗi sai tai hại của một số tài xế.

Những hành vi lái xe không tốt dưới đây đã được đưa ra sau khi xem xét dữ liệu của các tổ chức an toàn trên khắp thế giới cung cấp để chỉ ra những điều nguy hiểm nhất.

Lái xe không bật đèn trong bóng tối

Số lượng người lái xe mà không bật đèn đã tăng lên đáng kể từ khi các nhà sản xuất ô tô bắt đầu đưa đèn LED chạy ban ngày trở thành tiêu chuẩn. Tuy nhiên bộ phận này không thể thay thế được đèn pha. Hãy chú ý biểu tượng ánh sáng trong cụm đồng hồ của bạn khi nghi ngờ và bật đèn khi trời tối nếu nó đang tắt.

Đặt chân lên bảng điều khiển

Chúng ta hoàn toàn nên lo lắng bởi vẫn nhiều người đặt chân lên bảng điều khiển của ô tô khi ngồi trên xe với tư cách là hành khách phía trước. Bên cạnh việc đây chưa bao giờ là một hành động an toàn hoặc được chấp nhận, đừng quên gần như mọi chiếc xe ô tô mới bán ra đều có một túi khí chờ nổ được đặt ở phía hành khách trên bảng điều khiển của nó.

Hãy tưởng tượng những vết thương nghiêm trọng mà bạn sẽ phải chịu nếu nó xảy ra. Hứng chịu một vụ tai nạn là đủ tồi tệ, đừng làm cho nó thêm trầm trọng hơn. Tốt hơn hết hành khách nên thực hiện tư thế ngồi đúng cách khi trên xe.

Lái xe quá chậm

Nhiều chuyên gia an toàn đã cảnh báo việc lái xe quá chậm sẽ làm tăng nguy cơ xảy ra tai nạn. Vì có thể những phương tiện đằng sau chúng ta đang di chuyển nhanh, hãy đảm bảo tốc độ tối thiểu để có thể giữ khoảng cách an toàn. Lời khuyên tốt nhất là tài xế nên lên kế hoạch trước đi xe ở những khu vực đông đúc và tránh những con đường có tốc độ cao như đường cao tốc.

Lái xe quá nhanh

Theo bộ Giao thông Vận tải của Anh, chạy quá tốc độ là hành vi vi phạm giao thông phổ biến nhất ở nước này trong suốt thời gian qua và đây là một yếu tố gây ra 33% tổng số vụ tai nạn chết người.

Tài xế sẽ tiết kiệm được một chút thời gian bằng cách vượt quá giới hạn tốc độ cho phép nhưng không nhiều như chúng ta có thể tưởng tượng. Nếu lái xe với vận tốc không đổi 88,5 km/h, chuyến đi 48,2 km sẽ mất 32,7 phút. Quãng đường tương tự sẽ mất 27,7 phút như vậy, ít hơn năm phút nếu lái xe ở tốc độ 104,6 km/h.

Sử dụng ô tô không được bảo dưỡng đúng cách

Việc bảo dưỡng thường xuyên giúp chiếc xe của bạn luôn đáng tin cậy và người sử dụng thì tiết kiệm được một khoản về lâu dài. Đặc biệt nó cũng đảm bảo rằng tài xế, hành khách và những người lái xe xung quanh luôn an toàn. Ví dụ như nếu không sửa chữa rò rỉ chất làm mát, động cơ của bạn sẽ quá nóng, sôi sục và khiến bạn tốn rất nhiều tiền để sửa chữa.

Bên cạnh đó, bạn không sửa phanh thì sớm hay muộn chúng cũng sẽ hỏng và bạn có thể gây tai nạn vì không thể dừng lại. Các bộ phận của hệ thống treo và lốp xe cũng nên được thay thế ngay khi chúng bắt đầu bị mòn.

Ăn khi lái xe

Theo cục An toàn Đường bộ Mỹ (NHTSA), vừa ăn vừa lái xe làm tăng 80% khả năng bị tai nạn. Vì vậy hãy tìm một nơi nào đó an toàn để dừng chân khi muốn ăn nhẹ.

Để thú cưng trong cabin

Không nhốt chó hoặc động vật khác đúng cách khi di chuyển trên xe của bạn có thể gây mất tập trung nguy hiểm. Tại Anh, hành động này cũng có thể khiến bạn bị phạt tới 5.000 bảng vì lái xe bất cẩn thiếu thận trọng.

Bỏ qua các lần triệu hồi xe

Sửa chữa khi có thông báo triệu hồi là miễn phí vì vậy không có lý do gì để chủ xe bỏ qua chúng. Đặc biệt, đã có nhiều lần nhà sản xuất đưa ra thông báo triệu hồi do sản phẩm của họ gặp các vấn đề an toàn, chẳng hạn như cửa có thể mở bất ngờ, rủi ro hỏa hoạn hoặc túi khí có thể phun mảnh vụn cứng khi chúng hoạt động.

Vì vậy, hãy cố gắng cập nhật các thông báo qua các đại lý bán xe hoặc liên hệ trực tuyến.

Di chuyển áp sát các phương tiện khác

Nếu tài xế càng lái xe đến gần phương tiện phía trước, họ càng ít có khả năng dừng lại kịp thời nếu nó đột ngột giảm tốc độ. Đây là nguyên lý của lực quán tính.

Hãy giữ khoảng cách an toàn giữa xe của bạn và xe phía trước để đảm bảo có đủ thời gian để nhấn phanh hoặc bẻ lái nếu cần.

Phụ thuộc quá nhiều vào thiết bị hỗ trợ lái xe điện tử

Các công cụ hỗ trợ lái xe điện tử như kiểm soát hành trình thích ứng, hỗ trợ giữ làn đường và phanh khẩn cấp tự động giúp bạn an toàn hơn nhưng chúng không giúp ta nâng cao kỹ năng lái xe.

Mặc dù xe của bạn có thể biết khi nào nên phanh hoặc bẻ lái, tài xế vẫn cần giữ sự tập trung khi lái xe. Tương tự, các công cụ hỗ trợ đỗ xe có cảm biến và camera quan sát phía sau không phải là lý do để bản thân cho phép thực hiện hành động này một cách cẩu thả.

Tin liên quan: Những sai lầm nguy hiểm khi đổ nhiên liệu cho ô tô Đổ nhiên liệu cho xe ôtô tưởng chừng là việc làm đơn giản, tuy nhiên có một số lưu ý tài xế nên biết để đảm bảo an toàn và không gây ra những sự cố đáng tiếc.

Theo Tiền phong