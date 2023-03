Ô tô dính phạt nguội có được đăng kiểm không?

Nhiều tài xế dính phạt nguội nhưng chưa đi nộp phạt khá lo ngại về việc đăng kiểm. Vậy thực tế ô tô dính phạt nguội có được đăng kiểm không?

Dính phạt nguội bao lâu thì ô tô bị cảnh báo đăng kiểm?

Theo khoản 2 Điều 4 Thông tư 15/2022/TT-BCA, đối với các trường hợp phạt nguội, trong 10 ngày làm việc kể từ ngày phát hiện vi phạm, Cảnh sát giao thông nơi phát hiện vi phạm sẽ tiến hành xác minh thông tin về phương tiện và gửi thông báo phạt nguội đến cho chủ xe

Theo thông báo được nhận, chủ phương tiện, tổ chức, cá nhân có liên quan đến vi phạm hành chính phải đến trụ sở cơ quan Công an nơi phát hiện vi phạm hoặc đến trụ sở Công an cấp xã, Công an cấp huyện nơi cư trú, đóng trụ sở để giải quyết vụ việc vi phạm hành chính.

Nếu quá thời hạn 20 ngày kể từ ngày gửi thông báo phạt nguội mà chủ phương tiện, tổ chức, cá nhân có liên quan đến vi phạm giao thông không đến trụ sở cơ quan Công an để giải quyết thì thông tin về phương tiện vi phạm sẽ được gửi và cập nhật lên các trang thông tin sau:

- Cập nhật thông tin loại phương tiện; biển số, màu biển; thời gian, địa điểm, hành vi vi phạm giao thông; đơn vị Cảnh sát giao thông phát hiện vi phạm; đơn vị giải quyết vụ việc cùng số điện thoại liên hệ lên Trang thông tin điện tử của Cục Cảnh sát giao thông.

- Gửi thông báo cảnh báo phương tiện giao thông vi phạm cho cơ quan đăng kiểm.

Theo quy định này, nếu xe dính phạt nguội mà không đến giải quyết trong thời gian 20 ngày tính từ ngày cơ quan Công an gửi thông báo thì phương tiện sẽ bị đưa vào phần mềm cảnh báo đăng kiểm.

Dính phạt nguội thì ô tô có được đăng kiểm không?

Căn cứ khoản 12 Điều 80 Nghị định 100/2019/NĐ-CP, trường hợp xe bị cảnh báo vi phạm trên Chương trình Quản lý kiểm định vẫn có thể được đăng kiểm nếu đạt tiêu chuẩn.

Lúc này khi đưa phương tiện đến kiểm định, cơ quan đăng kiểm thông báo cho chủ xe biết về việc vi phạm đồng thời vẫn thực hiện kiểm định theo quy định đối với phương tiện.

Nếu phương tiện đáp ứng các tiêu chuẩn đánh giá thì các trung tâm đăng kiểm sẽ cấp Giấy chứng nhận kiểm định và tem kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường nhưng các giấy tờ này chỉ có thời hạn hiệu lực 15 ngày kể từ ngày cấp (theo khoản 3 Điều 9 Thông tư 16/2021/TT-BGTVT).

Để được đăng kiểm theo chu kỳ đăng kiểm dài hạn mà pháp luật quy định, chủ phương tiện, tổ chức, cá nhân vi phạm phải đến trụ sở công an để giải quyết vụ việc vi phạm.

Sau khi tổ chức, cá nhân hoàn tất việc nộp phạt, cơ quan Công an sẽ cập nhật trạng thái giải quyết vụ việc vi phạm lên Trang thông tin điện tử của Cục Cảnh sát giao thông và gửi ngay thông báo kết thúc cảnh báo phương tiện vi phạm cho cơ quan đăng kiểm, gỡ bỏ trạng thái đã gửi thông báo cảnh báo cho cơ quan đăng kiểm trên hệ thống quản lý, xử lý vi phạm hành chính.

