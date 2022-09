Phanh tay điện tử trên xe ô tô là gì, ưu và nhược điểm cần biết

Hiện nay, phanh tay điện tử đang dần được áp dụng rộng rãi trên hầu hết các dòng xe, đặc biệt là các dòng xe cao cấp, vậy nó có ưu và nhược điểm gì?

Phanh tay điện tử hay còn được gọi là phanh đỗ xe điện tử. Đây là một loại phanh tay thông minh được điều khiển hoàn toàn tự động. Vị trí đặt phanh rất dễ nhận biết: phanh được ký hiệu chữ P nằm trong vòng tròn đặt gần khu vực cần số hoặc nằm ở vị trí bảng taplo của xe ô tô. Thiết bị này ra đời với mục đích đảm bảo an toàn tính mạng cũng như tài sản cho người sử dụng trong trường hợp người lái quên hạ hoặc kép phanh tay.

Phanh tay điện tử hay còn được gọi là phanh đỗ xe điện tử

Ưu, nhược điểm của phanh tay điện tử

Từ cách vận hành nêu trên, chúng ta có thể dễ dàng thấy được những ưu điểm vượt trội của hệ thống phanh tay điện tử. Tuy nhiên, cũng giống như những hệ thống điện tử khác, loại phanh này tồn tại một vài nhược điểm.

Ưu điểm

Không thể phủ nhận rằng phanh tay điện tử sở hữu nhiều ưu điểm nổi bật và đang dần thay thế phanh tay cơ. Dưới đây là một số ưu điểm đáng kể:

Tính năng tự động hóa hiện đại: Phanh tay điện tử tự động đưa về chế độ Lock khi tài xế dừng đỗ xe, chỉ cần gạt cần số tới vị trí P. Nếu tài xế quên nhả phanh trong khi vẫn đạp ga, hệ thống phanh tay điện tử sẽ tự động kích hoạt chức năng Unlock, nhả phanh để đảm bảo xe không bị bó hoặc cháy phanh. Hơn thế nữa, phanh điện tử còn có tính năng tự động ngừng kích hoạt khi xe chạy cùng khả năng giữ phanh tự động (Brake Hold) khi dừng ngang dốc.

Phanh tay điện tử tự động đưa về chế độ Lock khi tài xế dừng đỗ xe, chỉ cần gạt cần số tới vị trí P

Thao tác đơn giản, dễ dàng: Người lái chỉ cần thực hiện thao tác đơn giản, nhẹ nhàng là gạt cần số để kích hoạt hệ thống phanh đỗ xe điện tử.

Độ an toàn cao khi lái xe: Khả năng đảm bảo an toàn của phanh xe điện tử thể hiện rõ rệt nhất trong các tình huống phanh đột ngột. Thay vì chỉ có thể tác động lên bánh sau của xe gây mất kiểm soát tay lái thì phanh tay điện tử thông qua hệ thống ổn định thân xe để phanh thủy lực lên cả 4 bánh để dừng xe một cách an toàn nhất.

Tạo không gian cabin sang trọng, hiện đại: Phanh tay điện tử có kích thước nhỏ gọn, thiết kế hiện đại thay thế phanh tay cơ thông thường có kích thước lớn giúp không gian cabin, bản tablo trở nên sang trọng.

Nhược điểm

Mặc dù có nhiều ưu điểm vượt trội nhưng phanh xe điện tử cũng tồn tại nhược điểm: tuổi thọ sử dụng của phanh không cao và nếu bị hư hỏng thì giá thành sửa chữa cũng khá lớn. Bên cạnh đó, nếu ắc quy ô tô chết thì phanh tay điện tử cũng không hoạt động được.

Một số lưu ý khi sử dụng phanh tay điện tử

Theo các chuyên gia, để kéo dài tuổi thọ cũng như sử dụng phanh đỗ xe điện tử hiệu quả, người lái xe cần lưu ý một số vấn đề sau đây:

Thứ nhất: Không di chuyển xe khi đèn cảnh báo phanh vẫn đang sáng. Mặc dù hệ thống phanh tay điện tử giúp chuyển chế độ Unlock tự động nhưng nếu việc này diễn ra liên tục sẽ khiến hệ thống phanh và hệ thống truyền động của xe bị hư tổn nhanh chóng.

Thứ hai: Nguy cơ gặp sự cố của phanh điện tử ít hơn đáng kể so với phanh cơ truyền thống và nếu có lỗi, hệ thống sẽ phản ứng và cảnh báo tới tài xế chỉ trong vài giây. Vì vậy, nếu phát hiện những dấu hiệu bất thường ở hệ thống phanh như âm thanh lạ, phanh bị rung lắc nhẹ,.. thì những điều này đều không đáng lo ngại.

Thứ ba: Giống như mọi hệ thống điện tử khác, phanh tay điện tử có thể sẽ gặp rắc rối về dây dẫn, mạch điện giữa công tắc và cụm điều khiển, thiết bị thực thi bị đoản mạch hay hở mạch. Khi phanh gặp vấn đề, đèn báo sẽ hiện lên ở bảng tablo và người sử dụng nên mang xe đến các garage để kiểm tra và khắc phục.

Theo Danviet