Sắp tới người dân sẽ được tự do lựa chọn biển số xe theo ý thích của mình

Lãnh đạo Cục Cảnh sát giao thông cho biết sẽ sớm thực hiện phương án cấp biển số xe thông qua hình thức đấu giá.

Sắp tới người dân khi đi mua ô tô, xe máy sẽ được tự chọn biển số xe theo ý thích của mình. Nếu trong trường hợp có nhiều hơn 2 người cùng muốn chọn một biển số thì nó sẽ được sở hữu thông qua hình thức đấu giá.

Lãnh đạo Cục Cảnh sát giao thông (C08 - Bộ Công an) trả lời phỏng vấn liên quan đến dự Luật bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ cho biết sẽ sớm thực hiện phương án cấp biển số xe thông qua hình thức đấu giá.

Đại tá Đỗ Thanh Bình, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát giao thông cho biết, kể từ năm 2008, Luật Giao thông đường bộ đã quy định cấm mua bán biển số xe. Tuy nhiên hiện nay tại dự thảo Luật Bảo đảm trật tự an toàn giao thông đã cho phép cấp biển số xe thông qua các phiên đấu giá. Cụ thể việc đấu giá biển số xe sẽ vẫn đảm bảo cho người sở hữu phương tiện có đầy đủ các quyền về tài sản như: Quyền sở hữu, quyền sử dụng và quyền định đoạt.

Người dân có thể chọn biển số xe theo ý của mình

Cũng theo Đại tá Bình, Bộ Công an sẽ đấu giá biển số xe một cách công khai minh bạch cho người dân. Nếu biển số xe chỉ có 1 người chọn thì người này sẽ được đóng số tiền theo quy định. Còn nếu có nhiều hơn 2 người cùng lựa chọn 1 biển số thì người nào trả giá cao hơn thì người đó sẽ được sở hữu.

Bên cạnh đó, Bộ Công an cũng đề xuất phân giấy phép lái xe ra thành 11 hạng thay vì 13 hạng như thời điểm hiện tại. Theo đó việc phân hạng giấy phép lái xe này sẽ tạo điều kiện để người dân có thể sử dụng giấy phép lái xe của Việt Nam tại nước ngoài và ngược lại. Đây cũng là nghĩa vụ mà tất cả cá quốc gia thành viên của Công ước Vienna đều phải thực hiện.

Việc cấp giấy phép lái xe theo hạng mới sẽ được áp dụng đối với những trường hợp cấp bằng lần đầu hoặc những người có nhu cầu muốn cấp lại hoặc đổi lại.

Biển số xe sẽ bán đấu giá nếu có nhiều hơn 2 người cùng lựa chọn một biển

Đại diện Cục cảnh sát giao thông cũng cho biết thêm thông tin về việc bỏ đề xuất giấy phép lái xe hạng A0 trước đó. Được biết theo nghiên cứu cơ sở dữ liệu về an toàn giao thông, những người trên 18 tuổi đa phần đều sở hữu các phương tiện với thể tích 100cm3. Như vậy việc cấp giấy phép A0 cho xe dưới 50cm3 cho các em từ 16 tuổi sẽ chỉ có thời gian sử dụng chưa đầy 2 năm.

Như vậy để đảm bảo an toàn giao thông cho lứa tuổi học sinh trung học, dự thảo Luật đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường bộ yêu cầu Bộ GD&ĐT phải tích hợp nội dung về luật an toàn giao thông vào các môn học chính khóa để các em học sinh THPT được trang bị đầy đủ những kiến thức cơ bản về luật giao thông đường bộ./.

