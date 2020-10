Toyota Fortuner và Hilux nâng cấp đạt chứng nhận an toàn 5 sao ASEAN NCAP

Chương trình đánh giá xe mới khu vực Đông Nam Á (ASEAN NCAP) đã công bố báo cáo kết quả thử nghiệm va chạm trên Toyota Fortuner và Hilux 2020 bản nâng cấp được thực hiện vào tháng 8. Bộ đôi xe bán tải và SUV nhà Toyota đều đạt được chứng nhận an toàn 5 sao của ASEAN NCAP.

Đây là lần đánh giá thứ hai mà ASEAN NCAP thực hiện trên Hilux (lần đầu tiên được thực hiện vào năm 2015). Trong lần đánh giá mới nhất này, Hilux bản nâng cấp được thử nghiệm ở biến thể 2.8D dành cho thị trường Thái Lan với 3 túi khí.

Với cấu hình 2.8D, Toyota Hilux 2020 đạt được đánh giá an toàn 5 sao với tổng điểm 83,42 điểm. Cụ thể, mẫu xe này đạt được 32,93 trong tổng số 36 điểm tối đa đối với khả năng bảo vệ an toàn cho người lớn (AOP), 44,09 điểm cho khả năng bảo vệ an toàn cho trẻ nhỏ (COP) và 10.95 điểm cho các Công nghệ hỗ trợ an toàn (SATs).

Đối với Fortuner nâng cấp, mẫu SUV này đạt được số tiểm tổng thể là 87,46 điểm. Theo ASEAN NCAP, Fortuner có khả năng bảo vệ người ngồi tương đương với mẫu xe bán tải Hilux đã được thử nghiệm. Kết quả đánh giá tác động va chạm trực diện (14,53) và đâm ngang hông (16,0) giống hệt với mẫu Hilux nhưng Fortuner có xếp hạng bảo vệ đầu người ngồi là 3,50 cao hơn so với 2,40 của Hilux.

Toyota Fortuner và Hilux nâng cấp chính thức được trình làng hồi đầu tháng 6/2020 tại Thái Lan với những nâng cấp đáng chú ý về thiết kế và trang bị. Trong đó, đáng chú ý là gói công nghệ hỗ trợ người lái Toyota Safety Sense bao gồm các tính năng nổi bật như hệ thống cảnh báo va chạm trước, hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng, hệ thống cảnh báo chệch làn đường.

Theo autodaily.vn