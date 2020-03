Toyota triệu hồi gần 2 triệu xe do nguy cơ chết máy đột ngột

Theo CNN, đợt triệu hồi mở rộng của Toyota có tổng số xe là 1,8 triệu chiếc. Các mẫu xe được triệu hồi có thể bị lỗi dừng động cơ đột ngột và không thể khởi động lại.

Nguyên nhân được cho là do cánh bơm của bơm thấp áp có thể bị biến dạng do tác dụng của xăng trong quá trình vận hành, khiến nó có nguy cơ kẹt vào thân bơm và dừng hoạt động.

Nếu điều này xảy ra, chiếc xe sẽ dừng động cơ đột ngột và nguy cơ bị các phương tiện khác đâm vào rất cao.

Các mẫu xe trong đợt triệu hồi trước bao gồm LS 500, LC 500, RC 350, RC 300, GS 350, IS 300, ES 350, LX 570, GX 460, RX 350, NX 300, RX 350L, và GS 300. Với các dòng khác gồm Toyota 4Runner, Camry, Highlander, Land Cruiser, Sequoia, Sienna, Tacoma, Tundra, Avalon và Corolla.

Đợt triệu hồi lần này thêm vào các mẫu:

2013-2014: Lexus GS 350; 2013-2015: Lexus LS 460; 2014: Toyota FJ Cruiser, Lexus IS-F; 2014-2015: Toyota 4Runner, Land Cruiser; Lexus GX 460, IS 350, LX 570; 2015: Lexus NX 200t, RC 350; 2017: Lexus IS 200t, RC 200t; 2017-2019: Toyota Sienna; Lexus RX 350; 2018: Lexus GS 300; 2018-2019: Toyota Avalon, Camry, Corolla, Highlander, Sequoia, Tacoma, Tundra; Lexus ES 350, GS 350, IS 300, IS 350, LC 500, LC 500h, LS 500, LS 500h, RC 300, RC 350, RX 350L.

Các chủ xe diện triệu hồi trên đây sẽ nhận được thông báo của Toyota khoảng đầu tháng 5 tới. Các đại lý của Toyota và Lexus sẽ thay thế bơm nhiên liệu hoàn toàn miễn phí.

Theo Cartimes