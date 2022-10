Triumph Speed Triple 1200 RR Bond Edition giới hạn 60 chiếc trên thế giới

Speed Triple 1200 RR là một trong những chiếc xe mới nhất và hiện đại nhất của nhà Triumph với hàng loạt công nghệ hiện đại đi cùng với khối động cơ có sức mạnh 177 mã lực.

Triumph Speed Triple 1200 RR Bond Edition.

Về cơ bản, Bond Edition là phiên bản có họa tiết đặc biệt của Speed Triple RR, cùng những chi tiết nói về tất cả 25 tập phim về James Bond, từ Dr. No cho đến tập mới nhất là No Time To Die. Góp phần làm chiếc xe thêm nổi bật hơn nữa là các huy hiệu màu vàng rất độc đáo, được rải đều khắp thân xe.

Nhiều bạn có thể thắc mắc là vì sao chỉ có 60 chiếc được sản xuất, thì lý do là nhằm đánh dấu 60 năm series phim James Bond (điệp viên 007). Mỗi chiếc xe được đánh số thứ tự trên chảng ba với họa tiết khẩu súng huyền thoại của Bond, cùng với đó là chứng nhận sở hữu được ký bởi giám đốc điều hành của Triumph, ông Nick Bloor.

Phiên bản James Bond của Triumph Speed Triple 1200 RR được công bố mức giá bán ở Anh quốc là 21.995 bảng so với mức giá 17.950 bảng của bản thường. Trong khi đó, phiên bản tiêu chuẩn của Triumph Speed Triple 1200 RR 2022 có giá bán chính thức từ 659 triệu đồng (đã có VAT).

Trước đó cũng từng có phiên bản tương tự trên chiếc Triumph Tiger 900 được đưa về Việt Nam trưng bày, sản xuất giới hạn 250 chiếc trên toàn cầu.

Triumph Tiger 900 Bond Edition.

Speed Triple 1200 RR được phát triển dựa trên nền tảng của chiếc naked-bike Speed Triple 1200 RS thế hệ mới. Thực tế, Triumph đã làm nhiều điều hơn là chỉ trang bị thêm một bộ quây phía trước và thay đổi cụm đèn pha trên phiên bản RS.

Bên cạnh đó, Speed Triple 1200 RR đã nâng cấp hệ thống treo lên dạng bán chủ động Ohlins Smart EC 2.0 điều chỉnh điện tử. Cả giảm xóc trước và sau đều hoàn toàn có thể tùy chỉnh ngay cả trong lúc xe đang vận hành.

Hệ thống phanh được thực hiện với kẹp phanh Brembo Stylema monobloc đi kèm đĩa phanh nổi 320 mm trên bánh trước và đĩa đơn 220 mm ở phía sau được trang bị kẹp phanh Brembo 2 pít-tông.

Sức mạnh động cơ của Speed Triple 1200 RR 2022 vẫn đến từ bộ ba xi-lanh thẳng hàng Hinckley có dung tích 1.160cc và sản sinh công suất 177,6 mã lực tại 10.750 vòng/phút và mô-men xoắn 125 Nm tại 9.000 vòng/phút. Động cơ này kết hợp với hộp số 6 cấp và Triumph đã trang bị công nghệ sang số nhanh được áp dụng từ những cỗ máy cung cấp cho giải đua Moto2.

Bộ thiết bị điện tử trên Triumph Speed ​​Triple 1200 RR 2022 bao gồm ABS khi vào cua với mô-đun Continental MIB-EVO ABS mới và đơn vị đo lường quán tính sáu trục. Có bốn cấp độ kiểm soát lực kéo gồm Rain, Road, Sport và Track, cùng với năm chế độ lái có thể tùy chỉnh gồm Rain, Road, Sport, Track và Rider. Mọi người nghĩ sao về phiên bản kỷ niệm đặc biệt này?

