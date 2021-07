VinGroup bổ nhiệm ông Lohscheller làm Tổng giám đốc Vinfast toàn cầu

Tiểu sử ông Michael Lohscheller Sinh năm 1968, vị CEO quốc tịch Đức nhận bằng cử nhân chuyên ngành quản trị kinh doanh (1992) sau thời gian theo học tại Đại học Khoa học Ứng dụng Osnabrück (Đức) và Đại học Barcelona (Tây Ban Nha). Trong quá trình làm việc, Michael Lohscheller còn theo học và nhận bằng thạc sỹ Quản trị Marketing châu Âu (1996) tại Đại học Brunel (London). Trong hơn 20 năm làm việc trong ngành ôtô, ông Michael Lohscheller từng giữ những chức vụ quản lý chủ chốt như Phó Chủ tịch điều hành và Giám đốc tài chính tại Mitsubishi Motors châu Âu; Phó Chủ tịch điều hành và Giám đốc tài chính tại Volkswagen Mỹ; Tổng giám đốc Opel toàn cầu… Trong quãng thời gian giữ vị trí lãnh đạo cao nhất ở Opel, ông Michael Lohscheller từng giành được nhiều giải thưởng uy tín cho nhà điều hành hãng xe xuất sắc, bao gồm Giải thưởng Eurostar 2019 của Tạp chí ôtô Automotive News Europe, Giải thưởng MANBEST 2019 được bình chọn bởi Hội đồng giám khảo của Tổ chức AUTOBEST và Giải Manager of the Year 2019 của Tạp chí Autozeitung. Ông Michael Lohscheller được biết đến với kinh nghiệm và kiến thức chuyên sâu trong các vấn đề: hoạch định chiến lược kinh doanh, tái cơ cấu, mua bán và sáp nhập, quản lý và phân tích tài chính, định giá sản phẩm. Thông tin về Vingroup và VinFast Vingroup là tập đoàn kinh tế tư nhân đa ngành lớn nhất Việt Nam và là một trong những tập đoàn kinh tế lớn nhất châu Á. Vingroup hoạt động trong 3 lĩnh vực kinh doanh cốt lõi, bao gồm Công nghệ-Nông nghiệp-Thương mại Dịch vụ. Vingroup luôn khẳng định vị thế hàng đầu, tiên phong trong mọi lĩnh vực mà Tập đoàn tham gia, đón đầu xu hướng phát triển của thị trường, tạo ra những sản phẩm, dịch vụ mang thương hiệu Việt có đẳng cấp quốc tế. Xem thêm thông tin tại địa chỉ: www.wingroup.net . VinFast - công ty thành viên của Tập đoàn Vingroup - là nhà sản xuất ôtô hàng đầu Việt Nam và cũng là thương hiệu ôtô Việt Nam đầu tiên tiến ra thị trường toàn cầu. Được thành lập năm 2017, VinFast sở hữu tổ hợp nhà máy sản xuất tại Hải Phòng (Việt Nam) với công nghệ tiên tiến và có mức độ tự động hóa đến 90%. Đây cũng là một trong những tổ hợp lớn nhất Đông Nam Á. Với tầm nhìn trở thành một trong những hãng xe điện thông minh hàng đầu thế giới, VinFast hiện đang sản xuất nhiều mẫu xe máy điện và xe bus điện cho thị trường Việt Nam và sẽ tung ra 3 mẫu xe SUV điện - VF e34, VF e35 và VF e36 lần lượt thuộc các phân khúc C, D và E - tại Việt Nam, Bắc Mỹ và châu Âu vào năm 2021 và 2022./.